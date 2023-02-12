不只是宅宅聖地，還是隱藏版賞櫻花名所！東京中野一日遊景點美食推薦(下)

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聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

承上集：中野一日遊(上)

⑥可以喝酒又能喝咖啡的「𣎴純喫茶」

看到「不純」二字可以別為是什麼特種營業，其實它是結合咖啡廳與酒吧的新型態喫茶店。不純喫茶的前身的確是一家咖啡廳，由現在的老闆頂下後，以原本昭和風的裝潢為基礎再再添加一些時尚元素，像是霓虹櫻桃燈管的壁飾，並將原本喫茶店的定番飲料和料理變成更有網美風格一些。

招牌的冰淇淋汽水就有草莓（紅色）、哈蜜瓜（綠色）、蘇打（藍色）、蜂蜜檸檬（透明）等四款，到了晚上它的酒吧營業時間，原本的冰淇淋汽水會被加入燒酒變成「クリームソーダハイ」。

另外「哀愁拿波里義大利麵」與裝在銀盤上的「昭和布丁」都是推薦的必點項目。

𣎴純喫茶ドープ

地址：東京都中野区新井1-9-3 2F

營業時間：12:00~23:00(公休日不定）

⑦享受美味鐵板料理與日本酒的「紐約中野」

入夜的「薬師あいロード商店街」變得有些冷清，但是在商店街中的一間小餐廳「紐約中野」卻是越夜越熱鬧。他們有提供新鮮的生魚片與鐵板料理，招牌料理「親子卷」低溫調理的蒸雞、滿滿的起司、青蔥全部包覆在蛋包內，外層再淋上獨特醬料與美乃滋，非常滑嫩。

日本酒的款式多達20種以上，如果你是日本酒初學者，可以參考店家的趣味分類，他們將酒歸類成辛口的「松子DELUX」、沈穩的「秋田秋子」、華麗的「宮澤理惠」、新鮮現榨的「清原果耶」四種類型。

ニューヨック中野

地址：東京都中野区新井1-21-6 関口ビル1F

營業時間：（平日）17:30~24:00(周末例假日）17:00~24:00

⑧台灣味十足的刈包專賣店「福包」

台灣老闆經營的刈包專賣店，在日本則成了「台灣漢堡」。魯肉、酸菜、花生粉都是道道地地的台灣味，除此之外還有大腸麵線、雞排飯、玉米排骨湯、豆花仙草等超台的美食和甜點。店裡還會播放台灣的流行歌曲，在日本打拼的台灣遊子們到這裡一定能夠一解鄉愁。

台湾バーガー 福包

地址：東京都中野区中野5-50-5

營業時間：11:00~20:00

⑨在時尚CAFE吃頓健康滿點的早餐「LOU」

日本沒有所謂的早餐店，大部份的咖啡店也是從早午餐時間才開始供應餐點，不妨到早上8點就營業的「LOU」用美味的早餐開始美好的一天。招牌的「八ヶ岳 湧水鱒丼」被沙拉、蛋、藜麥、魚肉堆得滿滿的，各種營養都完整攝取到了。如果想要輕食，這裡也有鹹派、甜點與美味的咖啡能滿足你。

LOU

地址：東京都中野区中野5-53-4

營業時間：8:00~20:00

官方網站

⑩CAFE Momo Garten

咖啡店的前身是二間老舊長屋，位在隱密的桃園川，2013年才重新改建而成。在施工當時發現了樑柱上刻著「昭和23年（1948年）」，那個時候才剛戰後，當年的孩子總在川邊抓魚嬉戲，因此店主也希望這間也可以保留當時那種群落生境的生態感。或許是這樣的關係，有不少外國的客人前來，也有好幾組有帶小小孩的家庭客，而且看起來都是老顧客。店裡的甜點都是手工做的，還有隨季節水果做的點心。

モモ ガルテン

地址：東京都中野区中央2-57-7

營業時間：11:00~18:00(週一～週三公休）

中野並不是所謂的熱門觀光地，但是卻是充滿了下町的活力與熱情的氣氛，如果想要體驗日本在地生活的感受，不妨就來這裡走走吧！

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咖啡廳 京都 東京

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