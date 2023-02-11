不只是宅宅聖地，還是隱藏版賞櫻花名所！東京中野一日遊景點美食推薦(上)

【撰文:Anita/ 窩日本】

中野是東京23區內人口密度最高的地區，卻充滿著濃濃的下町感，即使人多但卻不顯得擁擠。交通也相當便利，搭乘中央線1站就能抵達繁華的新宿，搭乘公車也能直達澀谷和池袋，是能夠悠閒散步一日遊的好地方。

除了動漫迷追星族的聖地「中野百老匯」之外，中野還有哪些必逛景點和必吃美食呢？跟著我們的推薦行程一起來走走吧~

中野一日遊推薦景點

①宅宅聖地「中野百老匯」

出了中野車站北口立即接到熱鬧的商店街「サンモール」(sun mall)，走到底之後就是當地的地標中野老百匯「中野ブロードウェイ」。

中野老百匯開業於1966年，但取這個名字和美國百老匯沒什麼關係，只是百老匯的英文原意為「寬闊的街」，也是此施設當初建立的目標。

百老匯的B1樓層是中野居民最愛去買菜的好去處，有便宜超市、肉店、青果店，還有一些小餐廳和藥妝店，在這裡就能將生活所需品一次買足。

往上的樓層是無數的小型店舖，當中以玩具店最多，各種年代的東西都能在這裡找到。稍微有規模的幾乎都是中古商品轉賣公司「まんだらけ」(MANDARAKE)所經營，有漫畫、動畫、18禁書刊、影音作品、COSPLAY、傑尼斯偶像⋯⋯加起來接近40家。不管你是哪種宅，都能在這裡逛得很盡興。

中野ブロードウェイ

地址：東京都中野区中野5-52-15

營業時間：依各店舖而定

まんだらけ

地址：東京都中野区中野5-52-15 1~4F

營業時間：依各店舖而定

②充滿下町風情的「薬師あいロード商店街」

穿過百老匯之後再往前走，將會進入另一條商店街「薬師あいロード商店街」，和車站前的sun mall的現代感和熱鬧完全不一樣，這裡的人少了很多但是卻充滿下町風情能夠好好地散步。有很多從幾十年前就開始經營的文具店、和菓子店、喫茶店，也有新潮的小酒館、咖啡店，新舊融合成令人感到舒服的氛圍。

薬師あいロード商店街

地址：東京都中野区新井1-8

③數百家小酒館聚集的「昭和新道」

與車站前sun mall、百老匯平行的是聚集了數百家大大小小飲食店的「昭和新道」，令人不禁想到新宿黃金街（新宿ゴールド街），但這裡的規模又更大型。有點狹窄的道路在日夜是兩個不同的世界。白天只有偶然的腳步踏過，夜晚卻是人聲鼎沸。不妨選一間合眼緣的店並鼓起勇氣踏進去，感受一下日本的夜生活。

昭和新道

地址：東京都中野区中野５丁目

④供奉黃金佛的「新井藥師梅照院」

新井藥師梅照院是中野區唯一的參詣寺院，屬於真言宗豐山派，供奉藥師如來和如意輪觀音二佛一體的黃金佛。原本佛像被鎌倉時代的武將新田家代代守護，後來在戰亂中遺失，沒想到之後在梅花木的洞穴中再找回來，之後便建立了這間梅照院來供奉佛像。

每個月第1個周日梅照院都會舉辦名為「八之市」的古董市集，有數十家攤販會來擺攤非常熱鬧。到了春天境內的櫻花盛開，是賞櫻的好去處。

新井藥師梅照院

地址：中野区新井5-3-5

參詣時間：9:00~17:00

⑤祈求生意興隆必拜「新井天神北野神社」

對於日本的商人來說每年的「酉之市」是他們的大日子，他們要去購買「熊手」來祈禱生意興隆。有舉辦酉之市的神社並不多，新井天神北野神社就是其中一所。雖然較新宿和淺草的規模小了許多，但仍然是熱鬧滾滾。

神社的拜殿在令和2年才重新整修過，和傳統神社的樣子很不同，走的是簡約時尚風格，整個境內不算大但是仍然充滿了能量。

新井天神北野神社

地址：東京都中野区新井4-14-3

參拜時間：9:00~17:00

(下集敬請期待)

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