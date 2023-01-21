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新年願望成真！ 東京「豪德寺」上千隻招福貓排排坐 超萌必拍+招來幸運與福氣

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@chia0130授權、yoyoirisyo授權
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上千隻萌貓等著你！ 東京世田谷區的「豪德寺」是招福貓的發源地，這裡有著上千隻大小不一的白色小貓，絕對超乎你想像的數量，快推薦給正前往日本旅途中的朋友們，新年想要滿滿好運就來這！

圖／IG@yoyoirisyo授權
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擁有500年以上歷史的古寺「豪德寺」，從新宿站約莫只要15分鐘就能抵達，許多人來此都會在此許願並買一隻招來福氣的小貓回家，當願望實現時，再將招福貓帶回來供奉在此，豪德寺看來很靈驗，才有滿滿的招福貓集結在此。

圖／IG@chia0130授權
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為大家解惑一下，招福貓是右手上擧、手中沒有拿小金幣的白色小貓，象徵招財納福，而大眾口中的招財貓則是左手上擧手中拿小金幣的，象徵人潮滾滾，日本店家則大多是放招財貓。

圖／IG@yoyoirisyo授權
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除了可以看到滿滿的招福貓，還能在殿後購買繪馬、御守、招福貓雕像等，多達9款大小不同的招福貓，可以先從小貓入手，心願達成時再購入更大一點的招福貓。可搭乘東京唯二的地面電車東急世田谷線到達，如果運氣好，還能坐到期間限定的幸福之招福貓電車哦。

圖／IG@chia0130授權
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豪德寺

地址：日本 東京都 世田谷區豪徳寺二丁目24番7號

開放時間：6:00～18:00

寺務所開放時間：9:00～16:30

交通方式：

．小田急電鐵「豪德寺站」走路15分鐘

．東京急行電鐵東急世田谷線「宮の阪站」走路5分鐘

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