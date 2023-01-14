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逛不停買不停！ 東京車站「東京菓子樂園」翻新登場 匯集日本各地知名零食伴手禮

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

每次到東京旅遊你都會到哪裡購買伴手禮呢？窩小編最喜歡到東京車站了！因為在東京車站一番街內有個「東京菓子樂園」(Tokyo Okashi Land)，這裡匯集了日本各地的有名零食伴手禮，而且交通也非常便利！

今年東京菓子樂園迎來10周年紀念，以「匯集美味笑容的地方」為主軸，重新整修並擴增1.4倍大的賣場面積，不僅新增了東京車站限定的全新商品、全店鋪的LIVE廚房，還有只有在這裡才能體驗到的新體驗。

東京菓子樂園在2022年12月15日翻新登場，讓我們一起看看有哪些新變化吧！

Glico ALMOND DAYS

這是格力高Glico首次開設的第一間杏仁專賣店「Glico ALMOND DAYS」。

通過格力高60多年來精心研究的杏仁，擺脫過去大型工廠量產點心的傳統思維，轉型為追求原料和講究製造方法的店舖，並提倡美味的樂趣和活潑的生活形式。

在店內的廚房也將提供以杏仁牛奶為中心，嚴選植物性食材，開發簡單卻深奧美味的甜點菜單給大家！

亀田製菓「カメダセイカ」

因應很多客人的期望，亀田製菓首次開設帶有廚房的專賣店「カメダセイカ」。

東京菓子樂園–龜田製果

將工廠以廚房的形式呈現，讓客人實際參觀油炸、調味等製作工程，體驗剛出爐新鮮伴手禮的獨特香氣。另外還有在東京菓子樂園才能品嘗到的新口味在等著大家唷~

Calbee+

體驗Calbee+的美味與樂趣，全新Calbee+不僅是為了來訪東京車站的國內外旅客，針對在東京站周邊工作和生活的人來說，Calbee+希望能打造成任何人都會喜歡、且很熱鬧的商店。

店內廚房提供超人氣的現炸薯條，且尺寸比一般來的巨大，還有現炸的洋芋片搭配馬斯卡彭起司與蜂蜜，滿足你的味蕾～

為了紀念今年的翻新活動，只要在東京菓子樂園賣場內各店鋪購買超過1000日圓的商品，前10000名顧客(各店限量2000名)就能獲得環保購物袋一個，快把握機會吧！更多商店介紹請洽官網～

東京菓子樂園地點

東京おかしランド

JR東京站八重洲地下中央口剪票口外（東京站一番街 地下1樓）

營業時間：9點～21點

https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyo_okashiland/

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東京 伴手禮 賣場

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