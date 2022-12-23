大東京旅遊浪漫冬體驗3選！ 都內溫泉、遊樂園冬季點燈與冰刀溜冰場推薦

生在亞熱帶熱帶的你，或許對寒冷的冬天有著某種憧憬，而向北來到日本旅遊，體驗冬天這件事自然是少不了的！若你很怕冷，卻又對冬天有嚮往，那麼以東京為中心的關東一帶或許會是不錯的選擇——它沒有東北北海道的冰天雪地，遇到寒流來襲時還是會飄雪。不過無論有沒有下雪，走在城市街道上，依然能讓你感受到滿滿的冬天都會浪漫。

若你準備規劃一趟都會冬日之旅，那我們下面為你盤點3大體驗加推薦，不妨參考看看。

（圖片提供：讀賣樂園）

讀賣樂園可說是東京都內最大的遊樂園，而其每年冬天的冬季點燈「讀賣樂園寶石點燈秀Jewellumination」，亦是東京都內的冬季點燈名物之一。燈光營造出來的夢幻效果，加上遊樂園本身擁有的遊樂設施，讓體驗冬季點燈不僅是走走看看，還可透過不同角度欣賞，將冬季點燈的樂趣再提升。

今年讀賣樂園寶石點燈秀如期登場，一樣是由日本燈光設計師石井幹子團隊打造，以「光明之幸福（Light is Happiness）」為主題，希望透過夢幻燦爛的點燈，與大家一同製造幸福的回憶。這次點燈秀的主色調，取材自能帶來幸運的五大寶石色，包括琥珀、紅寶石、黃水晶、石榴石、金色綠柱石，在園內營造出宛若冬日暖陽般的氛圍，連同園內的摩天輪的的燈光都以金色與粉紅色為主，彷彿日出一般點亮冬夜。其他像是寶石點燈秀的名物「寶石馬蹄（Jewelly Horseshoe）」及「迴旋藍寶石隧道（Crossing Sapphire Passage）」，因應今年的主題，皆有新的燈光效果設計。

（圖片提供：讀賣樂園）

當然，讀賣樂園寶石點燈秀超人氣的燈光噴水秀「La Fontaine」，是絕對不容錯過的精彩演出。高達12公尺的水輪與185柱水柱共舞，搭配雷射燈光及火焰，絕對讓你留下深刻印象。在安排行程時，也蠻推薦到2020年春天在讀賣樂園旁開幕的HANA･BIYORI走走，去絕美的花室星巴克喝喝咖啡散散步，且那裡晚上也有點燈秀可以欣賞。

（圖片提供：讀賣樂園）

讀賣樂園

地址：東京都稲城市矢野口4015-1

營業時間：10:00～20:30

※ 每日營業時間恐有變動，請以官方網站公告為主。

寶石點燈秀2022-2023

活動期間：2022/10/20（四）～2023/4/9（日）

門票：

>>一日券（憑票可無限次搭乘園內所有遊樂設施）

一般 5800日圓、國高中生 4600日圓、小學生及65歲以上老人 4000日圓、3歲以上國小以下兒童 2400日圓

>>午後半日券（15:00後入場）※注意：12/24、12/25兩日暫停販售

一般 3100日圓、國高中生 2500日圓、小學生及65歲以上老人 2200日圓、3歲以上國小以下兒童 1500日圓

>>大眾交通

京王線 京王YOMIURILAND站 下車轉乘空中接駁纜車10分鐘，或巴士5分鐘即可抵達。

小田急線 讀賣樂園前站 下車轉乘巴士10分鐘即可抵達。

讀賣樂園官方網站

來到東京旅遊，總會想要泡個日式溫泉，然而行程中卻沒有規劃要到近郊的箱根或是靠山的地方？沒關係，那就在東京都內找溫泉吧！靠近巢鴨站的東京染井溫泉Sakura，是不少東京人就近泡湯的私房溫泉設施。就在染井吉野櫻發祥地一帶，冒出來的天然溫泉，泉水呈現出美麗的琥珀色，屬於含碘鹽鹼泉，不僅泡起來能讓肌膚變得嫩滑，且對於神經肌肉痛、疲勞等也能有不錯的改善。

溫泉設施內不僅擁有基本的室內及露天溫泉設備，還有三溫暖、桑拿、岩盤浴等設施及服務，同時併設有餐廳提供餐點。只不過畢竟是在東京都內，所以假日人會比較多，建議前來旅行的你選在平日前往，以享受更悠閒自在的泡湯時光。

東京染井溫泉Sakura

地址：東京都豊島区駒込5-4-24

營業時間：10:00～23:00（22:30最後入場）

入浴費用：成人 1320日圓，兒童 770日圓

※ 岩盤浴、飲食消費等其他服務費用另計

大眾交通：

都營三田線 巢鴨站，A4出口出站，步行6分鐘抵達。

JR山手線 巢鴨站，A1出口出站，步行8分鐘抵達。

官方網站

另外，如果想要在東京體驗岩盤浴，不妨參考看看位於西武池袋線東久留米站的溫泉岩盤浴設施「SPADIUM JAPON」，裡面有號稱種類及規模都是關東最大的岩盤浴場，同時也有溫泉設施。雖然電車無法直達，但可搭乘公車或是免費接駁巴士前往。

SPADIUM JAPON（スパジアム ジャポン）

地址：東京都東久留米市上の原2-7-7

營業時間：9:00～凌晨1:00（午夜0:20最後入館）

入浴費用：

成人（國中以上） 平日850日圓，假日950日圓

兒童（小學以上） 350日圓

幼兒（4歲以上） 100日圓

※ 岩盤浴費用請參考官方網站。

大眾交通：西武池袋線 東久留米站，轉搭西武巴士至「東久留米團地」站下車即達，或是搭乘免費接駁巴士前往。

※ 免費接駁巴士時刻表可參考官方網站公告。

官方網站

（圖片提供：橫濱紅磚倉庫1號館）

橫濱的夜景之浪漫出了名，而若是冬季夜晚在橫濱地標的橫濱紅磚倉庫1號館，還有非常有冬日氛圍的冰刀溜冰活動「Art Rink in 橫濱紅磚倉庫」可體驗。這個活動已行之有年，早在2005年起，就透過與日本當代藝術家們合作，將藝術創作與冰刀溜冰結合，打造出別樣夢幻的冰上世界。今年冬天，Art Rink in 橫濱紅磚倉庫如期登場！本屆合作的青年現代藝術家Yuya Saito（サイトウユウヤ），以「人與都市間的關聯（人間と都市との関わり）」作為主題進行創作，將曲木技法與數位藝術相結合，打造出特別的冰上場景。

配合不同季節主題，活動現場還可以見到多種用手機就可以欣賞互動的AR數位藝術作品，可體驗非常獨特的橫濱港之夜。

Art Rink in 橫濱紅磚倉庫

活動期間：2022/12/3（六）～2023/2/19（日）

活動地點：神奈川県横浜市中区新港1-1 橫浜赤レンガ倉庫イベント広場

營業時間：

>>12月 平日 13:00～21:00，週六日、國定假日 11:00～21:00

>>1、2月 平日 13:00～20:00，週六日、國定假日 11:00～20:00

>>聖誕節與年末年始

12/19（一）～12/25（日）11:00～22:00

12/26（一）～12/31（六）11:00～21:00

1/1（日）11:00～19:00

1/2（一）～1/3（二）11:00～20:00

門票：大人700日圓、3歳～高校生500日圓，租鞋費用500日圓

大眾交通：港未來線 馬車道站、日本大通站 步行約6分鐘

官方網站

儘管現在的大東京地區沒有想像中的那麼常下雪，但東京都會區冬天清冷乾燥的空氣，絕對不會讓你少了冬天的氛圍。無論是繽紛絢爛的冬季點燈、不用跑遠就能享受的都內溫泉，還是會讓人想起羽生結弦優美身影的冰刀滑冰，希望跟你分享的這三個感受大東京冬日的體驗，能為你帶來不一樣的樂趣和感受。

在東京一帶旅遊，可以善用SUICA及JR各線前往，同時也推薦搭配東京廣域周遊券規劃大東京地區的旅遊行程。

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