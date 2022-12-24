文具控必追！ 東京銀座購物推薦3選 追加跨海也能買到的文具

縱觀日本千百年來的歷史，淡雅的水墨畫和書法多不勝數，由此可見日本人對文具的喜愛。即便每年的流行款式和商品趨勢會有所變化，像是紙膠帶熱、彩繪毛筆熱等，，但人們對紙、筆、賀卡、信紙、筆記本、貼紙、辦公室用品之類的熱情從未減退，每年推出的新品依然多如繁星。近年，日本文具在國際間的名氣節節上升，這都要歸功於致力發掘海外客源的日本品牌（有買過飛龍、百樂或者三菱的產品嗎？），還有大小廠商的創新思維和值得信賴的品質控制。世界各地的遊客為了可愛又時尚的文具來到日本，你也是其中一份子嗎？事不宜遲，來看看有甚麼好去處吧！

如果你預留了充足時間在東京購買文具，那不妨先去伊東屋。這本館加別館共有15層樓的本店內有許多精心設計的商品展示，有寬敞的空間供客人試用各種紙筆、寫信，甚至製作專屬的記事本，更不用說琳瑯滿目的商品！一不留神，一整天就過去了———伊東屋還兼營咖啡店，店內設有水耕蔬菜區，提供用新鲜食材所精心製作的美味料理。

伊東屋

伊東屋的文具種類應有盡有，既有抄筆記、寫明信片時可靈活使用的紙筆，亦有價格媲美私家車的名師設計墨水筆、一疊疊色彩豐富好比彩虹的手工紙。然而這只是冰山一角；大樓的每一層都按主題劃分，如原子筆、鉛筆、筆記本、賀卡、釘書機、剪刀、顏料、畫布、電腦配件、辦公家具、家庭用品、剪貼本相關、各色摺紙諸如此類。至於品牌方面，不僅有各種日本品牌，更精挑細選的許多國際廠牌商品。在此不得不提伊東屋的自家出品，像是一系列受日式魚類料理啟發的漂亮筆記本！

除了商品和室內佈局，伊東屋為了讓客人有更深刻的體驗，可是費了一番功夫。你可以挑選不同紙張和印刷式樣，設計個人化的記事本或明信片；用喜歡的顏色組合出獨一無二的原子筆或鋼筆；在明信片區，可利用店裡提供的筆寫下所想、購買伊東屋的原創郵票，甚至投進店內的時髦郵箱中直接寄出——這簡直是為熱衷寫明信片但老是拖延的人量身定做！伊東屋就像一個文具博物館，店外的鮮紅色迴紋針標誌是向舊式招牌的致敬，非常搶眼，不怕找不到入口！

銀座伊東屋 本店

地址：東京都中央區銀座2-7-15

營業時間：

星期一至六10:00～20:00

星期日及國定假日10:00～19:00

官方網站（簡體中文）

鳩居堂

鳩居堂適合偏好傳統文房用具的讀者，比起彩色的現代筆，佔據他們架子的更多是日式書法用毛筆。雖然該店就在伊東屋不遠處，氣氛卻完全不一樣！鳩居堂於1663年開業，現址不再是最初的模樣，但磚頭拱門仍然氣派十足，入口上方有著店舖標誌的石刻。

踏進店內，首先映入眼簾的是一堵印著富有年代感花紋的色紙之牆，以及一排排設計傳統的賀卡，尤其以季節花卉為主。圈裝筆記本在這裡是少數，擁有絲滑的空白內頁、帶束疊裝的日式手帳才是主角。它們大多會被當作御朱印帳使用，不過隨心畫上草稿或者練習書法也不錯呢！既然一場來到，別忘了順便購入新的毛筆、墨水和收藏書法道具用的精美盒子，畢竟鳩居堂已經專注於「紙、筆、墨、硯」超過350年。不管是新品抑或古董，只要是日本書法用品，該店一定能滿足你的需求！

文房四寶之外，店裡不乏其他非文具類的精品，像是擺滿整個櫃子的日式線香。

鳩居堂

地址：東京都中央區銀座5-7-4

營業時間：11:00～19:00

官方網站

月光莊

在銀座的某條小街，有一家傳到第三代經營的小店—月光莊。一樓是正常店面，專門售賣為藝術家和文具愛好者而設、貴精不貴多的自家商品；地下層則是藝廊。作為成立於1917年的百年老店，他們一直努力生產顏料、畫筆和寫生本，從充滿詩意的店訓「色感和音感是人生的寶物（色感と音感は人生の宝物）」可見他們的匠人堅持。

月光莊的店面雖小卻不侷促，令人可以放心地與店員聊聊各款展示品，例如排列齊整的油彩和水彩、大小形狀一應俱全的畫筆等。該店的另一側是記事本及寫生本區，他們的出品設計很受歡迎，屢次獲獎，有分別對應作家和視覺藝術家的點紙和白紙可供選擇。值得一提的是他們的明信片筆記本，每一頁都是裁成明信片大小的硬質紙；就算你的藝術天分只限於偶爾的塗鴉，也可以考慮來一幅東京的速寫寄給朋友！

希望在付錢前先試用一下鉛筆和顏料？店內設有一幅巨型畫布讓人自由測試他們的產品。不打算帶畫具回家、不擅長畫畫也沒關係，他們十分鼓勵客人體驗拿起畫筆的感覺—享受過程就好！

至於對藝術用品不感興趣的朋友，店裡可不只筆記本能看唷！基於月光莊的號角標誌製成的各種時尚飾物，還有店中央一列列可愛且幽默的賀卡，喜歡寄東西的你絕對不能錯過！

月光莊

地址：東京都中央區銀座8-7-2

營業時間：11:00～19:00

官方網站(日文)

文章編譯：Raye Chung

責任編輯：Lucy Wu

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