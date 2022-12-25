東京跑著玩！ 給喜歡跑步的你　東京慢跑路線地點推薦

慢跑做為有氧運動，一直是不少人維持健康的人氣運動習慣，無論是晨跑還是夜跑，當習慣養成之後，無論身在何處，或許還是會想要跑一下——到東京也是一樣。且不說在日本，慢跑做為日常運動亦非常盛行，光是以跑步的方式感受東京，就是一種非常獨特並有在地生活感的體驗方式。這次我們正好找到住在東京15年、有近4年跑齡的韓國慢跑愛好者金先生，來和一樣喜歡跑步的你，分享自己這些年在東京跑步的推薦路線。

據說東京境內有107條河流，其中有不少河岸都有整理成適合散步跑步的步道，可說是東京人非常喜歡且日常的跑步地點。要說哪一條河岸跑起來最舒服未免有些困難，畢竟青菜蘿蔔各有所好，卻不得不說東京境內幾條比較著名的河流，還是比較有人氣的。像是東京西邊的多摩川，東邊的荒川，都是日本一級河川，河岸寬敞且怡人，沿河能見到不少大草坪、棒球場、濕地等，是可以跑上10公里，充分感受東京都市與自然生活的親民路線。

而說起東京的河，自然也少不了隅田川，畢竟流經淺草晴空塔等著名觀光區，晚上還能見到晴空塔點燈，是十分值得一跑的路線。金先生推薦的路線，是從淺草著名地標的雷門出發，經過淺草站，跑到隅田公園，穿過櫻橋，再跑過淺草的另一個地標Asahi大廈的金色火焰，而通過藏前橋跑回淺草站。這路線全長大概5公里，是蠻適合新手跑者挑戰加觀光的路線。

日本天皇所居住的皇居周圍，是非常適合海外旅客慢跑的經典路線。畢竟皇居一帶也是非常有人氣的觀光地點，即便無法進入皇居內，但沿著皇居外的護城河走一圈，不僅能欣賞到這一座歷史悠久的老城建築，還能穿過繁忙熱鬧的東京繁華區，沿途公園綠化多舒適，春天時還有櫻花可賞呢。而且，畢竟是市中心的觀光熱門地，沿途的廁所設備也完備，一圈跑下來大概也是5公里左右的長度，一樣不會太難。推薦你可以從櫻田門站出來，從櫻田門出發，沿著寬闊的人行道逆時針跑到大手町地區，繞過皇居北邊，再到東京賞櫻名所得千鳥之淵公園，經由半藏門，再回到櫻田門。

前面推薦了比較東京生活感及觀光起來也不錯的路線及區域，接下來分享的，則是海內外都頗有人氣的東京馬拉松的比賽路線。若非疫情干擾，東京馬拉松年年能吸引不少來自日本海外的跑者們共襄盛舉，且參賽還需要抽選。然而因為疫情攪局，東京馬拉松已經連續兩年停辦，終於在今年宣布2023年將重新舉辦，而目前也已經結束了報名。

不管你有沒有緣份參與疫情後的東京馬拉松，來到東京還是都有機會可以體驗看看這條大賽路線。這條路線起跑於新宿的東京市政廳，往東邊一直跑道神田川，並沿河去往東邊不少重要的觀光名所，包括淺草、秋葉原、日本橋、銀座等，最後在東京車站皇居一帶結束，路線有些曲折。我們大概可以概括成下面這路線，具體可參考東京馬拉松的官方網站。

新宿→飯田橋→秋葉原→上野→日本橋→淺草→門前中町→藏前→銀座→芝公園（東京塔）→東京站/東京皇居

跑跑遇見鋼彈：濱海彩虹橋路線

如果你是一名喜歡海的跑者，那麼金先生推薦的台場濱海彩虹橋路線，或許你會喜歡。不同於前面介紹的幾條路線，在東京灣上跑步能見到美麗的海港景色，東京灣著名的地標彩虹橋，當然還有台場海濱公園的鋼彈。同樣以5公里的長度來規劃，你可以從濱離宮恩賜庭園出發，通過彩虹橋來到台場海濱公園，又或者是倒過來，讓鋼彈機器人為你送行，自台場海濱公園，經彩虹橋跑道濱離宮恩賜庭園。

體驗日本田徑場：墨田區綜合運動場

也許在你所居住的城市裡，像是在台灣，想要到稍微專業一點的跑道上跑步，並不是那麼難。畢竟不少學校，在課後都會開放一般民眾入內運動。然而在日本，似乎就沒有那麼方便自由，如果想要利用操場田徑場跑道，大多要到運動場去。來到東京，若想要體驗比較有專業感的田徑賽道，金先生推薦你可參考看看墨田區的綜合運動場。這裡的田徑場一週有固定幾天和特定時段是開放給一般人使用，而其他時間若沒有團體預約使用的話，也會開放個人使用。具體日程表可以參考官方網站。而入內使用一次，需要200日圓的費用，除了週三特定時段有免費使用時段。

這次和你分享這些跑步路線，不知道你對哪裡比較有興趣？雖然說或許大家在到日本，若想要維持日常跑步的習慣，還是會直接選擇住宿地點附近的公園之類的，不過或許下一次可以嘗試看看，以自己想要嘗試的跑步路線，來選擇住宿的地方也不錯。透過慢跑來感受這座城市，在一呼一吸之間，想必能體會到更多不同於一般觀光的特別氛圍吧。

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