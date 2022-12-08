東京冬季夢幻絕景回歸！「青之洞窟SHIBUYA」璀璨點燈至聖誕
【旅奇傳媒/日本部整理】睽違3年再次登場！吸引超過140萬遊客朝聖的「青之洞窟 SHIBUYA」是冬季玩東京不可錯過的盛事，約60萬顆魔幻感十足的藍色彩燈，點綴澀谷公園通到代代木公園之間，彷彿引領遊客踏入異世界。
今年活動自12／8登場，主辦單位預告這次不光只有彩燈，代代木公園境內還會設置一張以最新科技打造的巨大「聖誕卡片」，文字會閃爍發光，更會隨音樂節奏呈現出獨特的卡面變化，讓人相當期待。需要注意的是，今年的舉辦期間稍微縮短，只到聖誕節當天！
期間：12／8～12／25
點燈時間：17:00～22:00
交通：澀谷站徒步約1分鐘。
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