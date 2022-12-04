藝術散步！ 從東京澀谷名所藝廊與街頭文化 品味城市美學

在20世紀後半期，澀谷作為東京的時尚及音樂潮流重鎮之一發展起來，伴隨誕生了許多獨特的城市及街頭文化，成為日本國內，乃至亞洲許多年輕人的嚮往之所。來到數位時代的21世紀，澀谷文化依然在進化演變中，而這其中孕育出的多種藝術及生活美學，造就了今日澀谷的城市風景與氛圍，可說是品味東京這座城市不容錯過的一部分。

澀谷街頭，其實就是個藝術無處不在的地方，不僅有岡本太郎的作品，還有許多色彩鮮明的壁畫塗鴉。除此之外，在如SEIBU西武百貨澀谷店、澀谷PARCO等地標名所中，也藏著頗有特色的藝廊展覽空間。

作品作者：南依岐（圖片提供：SEIBU西武百貨澀谷店）

SEIBU西武百貨澀谷店，可說是澀谷一帶發展繁榮起來的見證人之一，如今也是澀谷的重要地標。相信生活中少不了無限創造力，SEIBU西武百貨澀谷店一直以來就蠻有心地在經營藝術這塊領域。2011年起，SEIBU西武百貨澀谷店更以「Art Meets Life（藝術遇見生活）」作為核心概念，發掘提攜新銳藝術家及創作者，在SEIBU西武百貨澀谷店內適合的空間中，開設藝術展。

作品作者：鬼頭健吾（圖片提供：SEIBU西武百貨澀谷店）

不僅如此，展覽也會在SEIBU西武百貨的其他店鋪，甚至是其他百貨公司的空間中巡迴展示，透過這樣的形式，讓在日本各地不同城市的人們及來自海外的旅客，能因為藝術展而相互連結。基本上全年館內都會有各式各樣的藝術家作品展覽，即便沒有特別計劃而偶然前往，想必也能獲得諸多新的靈感。

PICK UP！2022年秋展覽情報追加

SHIBUYA STYLE vol.16

為發掘並支持新銳藝術家而舉辦的藝術企劃「SHIBUYA STYLE」這次迎來第16回。此回活動的展覽中也會有多種不同類型的藝術家及其作品登場！

展覽期間：2022年11月17日（四）～12月4日（日）

展覽地點：SEIBU西武百貨澀谷店B館8樓 美術畫廊・展覽空間等

作品作者：maum（圖片提供：SEIBU西武百貨澀谷店）

SEIBU西武百貨澀谷店（西武渋谷店）

地址：東京都渋谷区宇田川町21-1

營業時間：

SEIBU西武百貨澀谷店（A、B館）10:00～20:00

美食餐廳街「Dining Plaza」（A館8F）11:00～22:00

休閒美食餐廳街「SEPT ANGES」（B館B2F）11:00～21:00

※各店最後點餐時間各異，請以SEIBU西武百貨澀谷店的官網公告為主。CHOOSEBASE SHIBUYA、無印良品、澀谷Loft 11:00～21:00

大眾交通：JR線 澀谷站

八公剪票口出站，步行約3分鐘。

東急東橫線田園都市線、東京Metro 半藏門線 ・副都心線 澀谷站

自地下通道（澀谷地下道）出口出來步行約1分鐘。

東京Metro 銀座線 澀谷站

自往Shibuya Scramble Square的剪票口出站，步行約6分鐘。

京王井之頭線 澀谷站

中央口剪票口出站，步行約3分鐘。

官方網站

2022年1月21日～2月7日＜Drawings – Plurality＞（圖片提供：澀谷PARCO）

同樣作為澀谷地標購物設施的澀谷PARCO中，也有一座澀谷PARCO直營的展廳「PARCO MUSEUM TOKYO」。沒有藝術種類也沒有國境之分，PARCO MUSEUM TOKYO以獨特的眼光和創意，與日本國內外的活躍於第一線的新銳藝術家們合作， 規劃出能令人驚艷的各種企劃展覽，包含藝術、設計、時尚、次文化動漫等，亦能讓人感到一股充滿活力的創作力。

2022年8月11日～8月29日＜RINTARO FUSE SOLO EXHIBITION “DEAD CORPUS”＞（圖片提供：澀谷PARCO）

與此同時，PARCO MUSEUM TOKYO亦樂於將日本國內的藝術文化傳遞到至海外。

PARCO MUSEUM TOKYO

地址：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 4F

營業時間：11:00～20:00

※因防止新冠肺炎疫情擴大，營業時間恐有所變動。具體請查閱澀谷PARCO官方網站。

大眾交通：澀谷站 步行5分鐘

官方網站

說起城市街頭藝術，總少不了大型的塗鴉壁畫，尤其是在拍照打卡盛行的今日，那些色彩鮮明強烈的街頭塗鴉，便成了大家拍照的絕佳背景。在繁華的澀谷街頭，其實能找到許多街頭塗鴉或是壁畫作品。儘管即便到現代，街頭塗鴉還是有一些爭議，但不可否認的是，它已然是澀谷城市文化的特色之一。像是在宮下公園附近的街道，就能見到不少特色塗鴉，亦是非常有特色的拍攝素材。

＜明日的神話＞ 岡本太郎

當然，不知道你是否知道，日本知名藝術家岡本太郎的兩大代表作之一的原作就在澀谷？從JR澀谷站通往京王井之頭線澀谷站的通道上，能見到一副巨大多彩卻也有些暗色調的壁畫——那是岡本太郎以核武器為主題的系列作品之一《明日的神話（明日の神話）》，描繪了日本五福龍丸被原子彈炸到時，爆炸的瞬間，以及人們跨越傷痛重生的樣貌。這幅壁畫原來是岡本太郎在1960年代末創作，原作正本原來是在墨西哥，曾一度流離失所而不知所蹤，最終輾轉尋獲並修復後，於2008年在澀谷盛大重現。

相信很多朋友之所以喜歡旅行，是因為在跳脫日常生活環境的旅程中，接觸到種種新事物後，能帶來許多思考和啟發。我想來到東京澀谷，若能留意街頭的藝術，又或者是到藝廊空間走走，想必能有更多靈魂上的碰撞，甚或是找到自己心中追尋很久的某些答案。

總是想起，不少人說過，曾經在一幅畫作或作品前，久久佇立而忘我的情境，也曾聽說過，有人曾在見到一幅作品後，便淚流不止的故事。無論你是懷抱著什麼樣的心情來到東京，又是在什麼樣的情境與澀谷的這些藝術空間相遇，都希望這一次相遇，可以讓你有意想不到的收穫，並成為你未來生活中的養分。

前往澀谷，可活用SUICA、東京都市地區周遊券，及JR各線前往。

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