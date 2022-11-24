在東京找到家的感覺 3家風格「公寓式飯店」親子旅客特別推薦

耶誕、歲末跨年、春節等假期即將陸續來到，開始著手赴日旅遊計畫了嗎？這次推薦東京三家別具一格又雅緻的公寓式飯店，特別適合三五好友或家庭親子旅客下榻。

「MIMARU SUITES」寬敞的住宿環境，讓旅人就像在自己家似的舒適自在。圖片來源：ⒸCOSMOS HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.

其中新開幕的人氣飯店品牌「MIMARU SUITES」，每間房均配置兩間獨立臥室的寬敞空間，還供旅客租借生活雜貨到房裡布置，簡直像住進日劇場景的。而「CONDOMINIUM HOTEL欅庵」，有少見的和室空間與庭園景觀，很適合三代同遊住宿。交通位置優越的「蒼空酒店」，有最潮的時尚日式風格，也有頂樓花園露台，有的房型更可直接和東京晴空塔對望，浪漫指數滿點。

人形町／MIMARU SUITES 東京日本橋 生活雜貨隨你布置 旅宿也有家的感覺

兩房式公寓房，房型「Family Suites」擁有58㎡～60㎡寬敞空間，最多可入住6位。圖片來源：ⒸCOSMOS HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.

深受遊客喜愛的飯店品牌MIMARU的最新系列「MIMARU SUITES」為新型的公寓式飯店，所有房間均配置LDK（客廳/餐廳/廚房）及兩間獨立臥室，寬敞的住宿環境，就像在自己家生活般地舒適自在。MIMARU SUITES 東京日本橋於今年9月29日開業。

餐廚配備提供旅客在房內享用美食的樂趣，即使是待在飯店裡也能像在自家般的下廚。圖片來源：ⒸCOSMOS HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.

「MIMARU SUITES」所有房間都配備微波爐、冰箱、烹飪廚具、餐具刀叉，在房內也可享用當地的美食餐點。另外，採取乾溼分離的設計是其衛浴設備的特色之一，還能在寬敞的浴缸內盡情泡澡，舒緩旅途的疲勞。並且每個房間還配置了洗衣烘乾機，旅人可以帶少量衣服訪日，在日本買新衣。

可在大廳樓層將飯店嚴選的餐具、藝術擺設、書籍租借拿回自己房間使用。圖片來源：ⒸCOSMOS HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.

另外一大特色，是在大廳樓層陳設的餐具、書籍、藝術品等日常生活雜貨，住客可以租借回自己的房間布置、使用，完全貼近選擇公寓式旅館的自在，真的就像在自己家的感覺。

罕見「和室」公寓式飯店 孩童入住友善

使用大量木製建材所建造的CONDOMINIUM HOTEL欅庵，是東京地區少見的和室公寓式飯店。圖片來源：ⒸCONDOMINIUM HOTEL欅庵

使用以櫸木為主的木製建材所完成，是東京地區較為罕見的和室公寓式飯店。目前擁有四種不同大小的房型，無論是少人數的旅行或三代同堂的家族旅遊，都非常適合入住。

入住套房「聚集（集い）」，旅客可從賞雪拉門（雪見障子）來觀賞鋪設小石的日式庭園。圖片來源：ⒸCONDOMINIUM HOTEL欅庵

套房「聚集（集い）」是該飯店中唯一一間附設日式庭園的房型，房內有兩間和室、1間洋室，以及客廳、廚房、配備浴缸的衛浴等空間。套房面積高達80平方公尺，即使是三代家人一起入住，也能感到非常寬闊舒適。

從住宿必備的幼兒備品，乃至哄小孩的卡通DVD、繪本、遊戲道具等一應俱全，貼心的親子服務，令人讚賞！圖片來源：ⒸCONDOMINIUM HOTEL欅庵

以「適合孩童入住的住宿設施」而著稱的CONDOMINIUM HOTEL欅庵，提供幼兒專用的房間備品（牙刷、拖鞋等）、卡通DVD、兒童繪本、幼兒餐具、幼兒棉被、幼兒馬桶椅座等，讓家長也可輕鬆享受東京的住宿體驗。

押上／蒼空酒店（SOLA HOTEL）頂樓花園露台對望晴空塔 現代時尚風格

入住「家庭大套房」每日享受與東京晴空塔對望，如此夢幻般的住宿環境就像是日劇中的場景。圖片來源：ⒸSOLA HOTEL

以「在日本的另一個家」為創建宗旨的蒼空酒店，提供海外旅客宛若居家般的舒適住宿空間。房間裝潢為現代時尚的日式風格，部分房型還可以從房內遠眺東京晴空塔。

樓頂空中花園露台，提供下榻旅客欣賞東京晴空塔的最佳視野。圖片來源：ⒸSOLA HOTEL

飯店樓頂的空中花園露台，堪稱欣賞東京晴空塔的最佳地點，可以在此以東京晴空塔為背景拍攝下絕美的旅遊紀念照，也可以在此與旅伴悠閒聊天、飲酒作樂。

蒼空酒店的交通位置十分優越，距離從成田機場與羽田機場可直達的押上站，僅需步行約4分鐘。另外，也方便前往經典的旅遊聖地「淺草」以及新興景點「TOKYO mizumachi」、「SUMIDA RIVER WALK」等地。

【INFO】MIMARU SUITES 東京日本橋地址：東京都中央区日本橋堀留町2-10-9電話：03-6661-7821官網：https://mimaruhotels.com/zh_CHT/hotel/suites-tokyo-nihombashi/

CONDOMINIUM HOTEL欅庵地址：東京都中央区日本橋人形町2-2-7電話：03-3666-0057官網：https://www.keyakian.co.jp/（日文）

蒼空酒店（SOLA HOTEL）地址：東京都墨田区業平5-5-6電話：03-6658-5111官網：https://cn.solahotel.jp/

Editor／Sasa

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