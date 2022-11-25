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超萌米飛兔進駐川越藏造老屋！ 第七間Miffy kitchen&Bakery小江戶川越門市新登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

小江戶川越是到東京旅遊時必訪的人氣景點之一，在江戶時代川越城的城下街道繁榮一時，至今仍保存著江戶時代到昭和時代的各式建築與街道，充滿了獨特的魅力。

Miffy米飛兔x藏造建築 Miffy Kitchen&Bakery全新開幕

來自荷蘭活潑可愛的Miffy米飛兔在今年9月進駐了川越的藏造建築，這是Miffy Kitchen繼嵐山、湯布院、倉敷、輕井澤、祇園、飛驒高山後，在川越開設的第7間店鋪。

保留歷史悠久的「藏造老屋」建築，招牌上還有著烤米飛兔麵包造型的大大LOGO，展現新舊融合的創新魅力。

圖片轉自官方IG。https://www.instagram.com/miffy_kitchen/
圖片轉自官方IG。https://www.instagram.com/miffy_kitchen/

Miffy Kitchen&Bakery結合雜貨選物店與麵包烘焙店，入口處有位帶著廚師帽的大米飛兔在等待各位的到來。

雜貨小物網羅各式杯子、娃娃、相框、T shirt、零食伴手禮等商品，還有川越店限定的冷熱不銹鋼杯與人氣No.1的造型餅乾，是不是讓你通通都想買回家呢？

轉身來到店內另一邊，陣陣的麵包香撲鼻而來，這裡是「Miffy Bakery」！

架上充滿許多米飛兔造型的麵包，像是內餡滿滿紅豆的紅豆麵包、川越店限定的紅薯麵包、印有米飛兔的吐司等等，不僅造型可愛，口味也是一點都不馬虎，作為下午茶或早餐麵包都是很棒的選擇～

川越店限定：三種口味霜淇淋

摩卡、牛奶、綜合 三種口味的霜淇淋，上頭還插上一片米飛兔造型餅乾，來到川越店別忘了點上一支美味霜淇淋，這可是只有在這才能品嘗到的限定甜點唷！

みっふぃー蔵のきっちん＆べーかりー

miffy藏的廚房與烘焙坊

地址：埼玉県川越市幸町 8-5

【12/6～3/5】10:00～17:30

【3/6～12/5】10:00～18:00

http://miffykitchenbakery.jp/

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