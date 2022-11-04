穿越時空回到舊時代追楓紅！橫濱紅葉名勝「三溪園」11/23紅葉點燈

跟著 isnina_com 於 2022-09-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 JR上野站、阿美橫町、ギャラン。 上野是許多人到東京一定會造訪的地方，但除了阿美橫町、上野公園之外，到底還有哪裡好逛？ 這次我就嘗試在上野待滿2天1夜。發現上野其實很值得多花點時間探索！ 像是阿美橫町內不只是一些物產店藥妝店，還有著多家充滿昭和風情的老喫茶店； 上野公園內其實有一間超有名的懷石料理百年老店。 這次就要分享這個深遊上野的2天1夜推薦行程。Ｚ

2022-10-28 10:00