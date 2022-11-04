穿越時空回到舊時代追楓紅！橫濱紅葉名勝「三溪園」11/23紅葉點燈
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】橫濱人氣紅葉景點「三溪園」，為占地約17.5萬平方公尺的日本庭園，園內可見從京都、鐮倉等地移建過來的17棟古建築。
每逢11月中旬～12月中旬的紅葉觀賞期，暖色調秋葉便會為歷史建築周圍妝點上繽紛色彩，讓人有穿越時空回到舊時代賞楓般的錯覺。像是聽秋閣、橫笛庵、林洞庵周邊皆為絕佳拍攝點。
11月23日～12月11日的周五．六．日以及國定假日舉辦的「三溪園完工百週年紀念 紅葉點燈」，特別擴大點燈區域，備有至「舊燈明寺三重塔」的夜間散步路線，能近距離一睹建於1457年的三重塔染上金黃色調的夢幻景致。
▲三重塔在入夜點燈後，展現神祕氛圍。 圖：橫濱市／來源
活動期間，聽秋閣深處的步道亦會開放，讓民眾捕捉以紅葉為框的三重塔美景。若不想人擠人賞楓，園方也有販售每日限量50名的提早入園券，能避開人潮愜意賞楓！
橫濱 三溪園
紅葉期：11月中旬～12月中旬
夜間點燈：11月23日～12月11日的周五・六・日・國定假日
交通：JR横濱站搭乘市營巴士（8・148系統）至三溪園入口站，徒步5分鐘
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