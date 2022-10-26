快訊

BA.5次世代疫苗通過EUA 王必勝：最快11月上旬到貨、明天討論接種

揪團一起住！ MIMARU SUITES首次插旗東京 多人數家族旅行輕鬆住

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源
圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源

「MIMARU SUITES 東京日本橋」飯店外觀示意圖。　圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源
「MIMARU SUITES 東京日本橋」飯店外觀示意圖。　圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】主打可容納多人數同住的連鎖飯店集團MIMARU，目前在日本全國擁有超過20棟分館，以東京大阪京都為主要營業據點。 旗下子品牌「MIMARU SUITES」9月底首次插旗東京日本橋地區，緊接著12月更將在「淺草」開幕新分館！正在計畫與家人同遊的東京之旅？手刀加入旅行計畫裡吧。

▲客房空間寬廣、生活機能齊全，提供遊客就像回家般的舒適住宿環境。　圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源
▲客房空間寬廣、生活機能齊全，提供遊客就像回家般的舒適住宿環境。　圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源

MIMARU SUITES系列的魅力為每間客房都有2間獨立寢室，甚至還規劃2間獨立衛浴，更適合家族、三五好友出遊時入住，人數眾多也不怕擁擠。

▲「MIMARU SUITES 東京日本橋」的兩房式公寓房型整體面積約57平方公尺，設備齊全也適合長天數入住。　圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源
▲「MIMARU SUITES 東京日本橋」的兩房式公寓房型整體面積約57平方公尺，設備齊全也適合長天數入住。　圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源

保留飯店品牌特色，每間客房內都有簡易廚房與洗衣機等設備，房價採用以房計價制，每房每晚27,000日圓起，最多可4大2小同住。

▲MIMARU SUITES客房設計簡潔明亮、使用舒適色調營造暖心氛圍。　圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源
▲MIMARU SUITES客房設計簡潔明亮、使用舒適色調營造暖心氛圍。　圖：株式会社コスモスホテルマネジメント／來源

東京都 MIMARU SUITES 東京日本橋

交通：東京Metro「人形町」站徒步約2分鐘

地址：東京都中央區日本橋堀留町2-10-9

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 京都 大阪

延伸閱讀

日本「隱形干預」匯市…新常態

日本進口商恐加劇日圓走貶風險

日本「黑潮大蛇行」活躍...鄭明典驚台灣也有！ 學者這麼解釋

千里送暖！屏東縣捐物資助日本旭川市 副市長抵台致謝

相關新聞

烤串、拉麵、定食！ 2022東京新開幕「美食街3選」 幸福地迷失在美食選擇障礙中

2022年新開幕的東京美食街3選，有融合祭典和美食的「淺草橫町」，品嚐美味料理時也同步有視覺饗宴；濃濃懷舊氛圍的「東京拉麵橫丁」滿足食客的拉麵魂；以及交通超方便的東京車站美食新天地－GRANSTA八重

東京冬季點燈搶先報！魔幻美景「六本木聖誕彩燈節」　今年11／10起跑

【旅奇傳媒/日本部報導】邊境即將開放，迎接訪日客潮，日本國內也開始各種宣傳。今秋賞楓還沒全面展開，東京六本木的冬季點燈活動已經發出預告！ 每年東京六本木的聖誕點燈都吸引來大批人潮。最有名的首推長達

元AKB48神7成員小嵨陽菜打造！時尚品牌Her lip to 首家實體店鋪「House of Herme」東京表參道開幕

元AKB48神7成員小嵨陽菜致力發展個人時尚品牌Her lip to，而且還非常成功，於東京表參道開設附有咖啡廳的實體店鋪，吸引很多日本名人及模特兒都來打卡！

9月必追煙火！　茨城縣「利根川大花火大會」　日本4大花火師夢幻共演

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】年年湧入20萬名遊客的茨城「利根川大花火大會」將於9／17在境町道路休息站境附近的利根川河岸舉行。 集結曾多次獲得日本內閣總理大臣獎的4大知名花火師（來自山崎煙火製造所、

東京下町的文青時尚！ 上野之職人手作聚落、質感選物、伴手禮購物提案

如果上野是一個人，那他該是個很能聊的人，可以在阿美橫町的市集內打滾，能和孩子們聊櫻花等植物和上野動物園的動物生活，能與人談音樂、藝術，甚至是歷史、文學與科學，也能聊一些專櫃高級品牌的流行，還可能會說多

東京「池袋」的熱鬧與繁華！ 從美食購物戰區到漫畫、音樂劇場的藝文療癒之旅

與新宿、涉谷並列為山手三大副都心，池袋的繁華，相信不少來過東京的朋友都略知一二。作為重要交通樞紐，池袋是旅遊觀光移動時重要的轉車站，車站周邊多大型購物設施，如SEIBU西武百貨池袋本店，商辦大樓及餐飲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。