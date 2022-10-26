揪團一起住！ MIMARU SUITES首次插旗東京 多人數家族旅行輕鬆住
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】主打可容納多人數同住的連鎖飯店集團MIMARU，目前在日本全國擁有超過20棟分館，以東京、大阪、京都為主要營業據點。 旗下子品牌「MIMARU SUITES」9月底首次插旗東京日本橋地區，緊接著12月更將在「淺草」開幕新分館！正在計畫與家人同遊的東京之旅？手刀加入旅行計畫裡吧。
MIMARU SUITES系列的魅力為每間客房都有2間獨立寢室，甚至還規劃2間獨立衛浴，更適合家族、三五好友出遊時入住，人數眾多也不怕擁擠。
保留飯店品牌特色，每間客房內都有簡易廚房與洗衣機等設備，房價採用以房計價制，每房每晚27,000日圓起，最多可4大2小同住。
交通：東京Metro「人形町」站徒步約2分鐘
地址：東京都中央區日本橋堀留町2-10-9
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