東京超有趣室內親子景點推薦！不同職業角色體驗、數位學習樂園、世界最大迷你模型主題館

一場疫情，把大人小孩都悶壞了，不少爸爸媽媽想帶孩子來一趟輕鬆愉快的親子旅遊，超多親子友善設施與新穎體驗的日本東京就是首選！

Little Planet。圖片來源：ⒸPLACEHOLDER, INC.

這次激推三家親子景點，有寓教於樂、讓孩子角色扮演，完美擬真體驗不同職業樂趣的「KidZania」；設定小孩客層，結合光影設計與感官體驗的次世代遊樂中心「Little Planet DiverCity Tokyo Plaza」；以及讓遊客也變成模型小人，住進世界最大規模的動態迷你模型樂園「SMALL WORLDS TOKYO」，這些東京室內景點帶給孩子驚奇的體驗，也讓小孩可以盡情玩樂放電！

【豐洲】讓小孩扮演不同職業的體驗設施KidZania Tokyo

以約2/3比例還原現實社會的街區，街道上進駐各種職業體驗的展示館，還有消防車、宅配車等各種車輛穿梭其中。圖片來源：ⒸKCJ GROUP NC.

寓教於樂的「KidZania」提供約100種的職業角色體驗，小孩可以選擇喜歡的工作，穿著與現實生活中一模一樣的職業服裝，完美擬真來感受不同職業的樂趣。

館內以真實社會約2/3比例所創造出來的街道中，進駐了約60座的展示館，有飛機機師、消防員、警察、麵包職人等，許多小孩夢想中的職業都可以在此盡情體驗。

2022年10月5日才正式啟用的「美麗工作室」提供小孩學習關於美妝、美髮造型、調製香氛等的工作體驗。圖片來源：ⒸKCJ GROUP INC.

要特別介紹今年10月5日才開設的「美麗工作室」，不少愛美的小孩應該會趨之若鶩，可以在這兒化身為髮妝師，依照顧客的要求選配適合髮飾，進行髮型設計的工作，並挑戰幫客人化妝，另外，也可以學習有關於香氛的知識，體驗選擇香料來調配出適合客人喜好的香氛。

「KidZania」的職業體驗有近百種選項，而每項體驗需花費30分鐘左右，因此建議在入場前，先規劃好5～6項要進行體驗的職業，讓這一趟體驗之旅做到最完善的時間運用。

可使用KidZania的專用貨幣「KIZZO」來開設銀行帳戶。銀行在開館後及閉館前30分鐘人潮較多，建議避開這些時段來造訪。圖片來源：ⒸKCJ GROUP INC.

另外，在工作體驗後將獲得作為酬勞的專用貨幣「KIZZO」，可使用「KIZZO」來開設銀行帳戶，讓孩子學習金錢的重要性。

【台場】邊玩邊學習的次世代主題樂園Little Planet DiverCity Tokyo Plaza

「SAND PARTY!」AR玩沙遊戲，可依據小朋友挖掘或堆積的沙堆形狀來顯現出高山或大海等自然景觀。圖片來源：ⒸPLACEHOLDER, INC.

Little Planet是藉由提供結合科技與遊戲的新穎體驗，來創造出適合孩童獨自思考、學習，以及與他人互動的世界。常設性的DiverCity Tokyo Plaza館提供了11項可供孩童動腦又活動身體的創新體驗設施，這些互動型益智遊戲與最新科技的AR設計融入，讓孩子大開眼界也樂在其中。

小朋友可在由數萬顆球所構成的球池中，自由地游泳、跳動，也可以將球拋向投影牆面來感受光影的多種變化。圖片來源：ⒸPLACEHOLDER, INC.

冒險型數位球池「ZABOOM JOURNEY」是活用光雕投影技術的體驗設施，設施中提供多種挑戰路線，各路線還暗藏著寶藏或敵人對戰等等。投射於球池的美麗光影，會隨著小朋友的動作進行變化，創造出宛若在真實水面上玩耍的體驗。

看到自己所設計的賽車顯示於大螢幕上，讓每位小朋友興奮不已、目不轉睛。圖片來源：ⒸPLACEHOLDER, INC.

繪畫3D賽車「SKETCH RACING」提供小朋友將自己手繪的賽車，顯示於數位賽車場上來競賽的體驗。在手繪自己的賽車模樣之後，並完成掃描就可以看到世界唯一一台專屬於自己的立體賽車成形。待賽車顯示於賽道上之後，就可以開始為自己的賽車加油打氣！

【有明】世界最大規模的動態迷你模型樂園SMALL WORLDS TOKYO

世界街道區是以1900年代產業革命時代的亞洲與歐洲為藍圖而製作出來的虛構世界。圖片來源：ⒸSMALL WORLDS

總面積高達8,000平方公尺的 「SMALL WORLDS TOKYO」為世界最大規模的室內迷你模型主題樂園，融合日本獨到細膩的手工技術與最新科技，以1/80比例實現「動態的迷你模型世界」。館內分為「太空中心」、「世界街道」、「美少女戰士」、「關西國際機場」、「新世紀福音戰士 格納庫」、「新世紀福音戰士 第3新東京市」等6個展區。

遊客可以購買附居民權的迷你模型方案，以3D掃描器拍攝等身像，製作1：80比例模型，接著隨意選擇擺放區域融入迷你模型樂園中，期限一年。圖片來源：ⒸSMALL WORLDS

而迷你模型樂園裏最吸引人的噱頭，就是遊客也可以把自己變成模型小人，還可以住上一年！只要購買「附居民權的模型計畫」票券，然後以最新3D掃描器拍攝本人的等身像，製作一模一樣的1/80比例模型，接著隨意選擇擺放的區域，期限為一年。

「新世紀福音戰士 第3新東京市」區域還原了主角所居住的城市，可在各個角落中發現作品角色的蹤跡。圖片來源：Ⓒkhara

這處迷你模型主題樂園，幾個展區都各具特色，深受動漫迷熱愛的「新世紀福音戰士 格納庫」區收藏著初號機、零號機、2號機，還會真實上演使徒來襲時的出動場面。

「新世紀福音戰士 第3新東京市」區域則是重現作品中所登場的都市，在此可以發現碇真嗣的學校、綾波零的房間、葛城美里的公寓等等，許多作品中的角色散落於各個角落，動漫的情節立馬浮現腦海！

／INFO／

KidZania Tokyo地址：東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲1 ノースポート3F營業時間：第一個時段9:00～15:00、第二個時段16:00～21:00電話：0570-06-4646（受理時間9:00～18:00）官網：https://www.kidzania.jp/tokyo/（日文）

SMALL WORLDS TOKYO地址：東京都江東区有明1丁目3ー33 有明物流センター營業時間：平日11:00～19:00、六日‧假日11:00～20:00官網：https://www.smallworlds.jp/（日文）

Editor／Sasa

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