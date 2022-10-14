烤串、拉麵、定食！ 2022東京新開幕「美食街3選」 幸福地迷失在美食選擇障礙中

2022年新開幕的東京美食街3選，有融合祭典和美食的「淺草橫町」，品嚐美味料理時也同步有視覺饗宴；濃濃懷舊氛圍的「東京拉麵橫丁」滿足食客的拉麵魂；以及交通超方便的東京車站美食新天地－GRANSTA八重北！

以下也特別介紹隱藏版、令人驚艷的佳餚，到日本別忘了去嚐鮮！

位於新開幕「淺草橫町」美食街的淺草壽司料理 ⒸSpice Works Holdings

>1.「淺草横町」美味與祭典相融的食客殿堂

融合燈籠、風鈴等傳統元素，再搭配上色彩繽紛且現代感十足的霓虹燈、招牌燈，營造出日本祭典的歡樂氛圍。（圖片來源：ⒸSpice Works Holdings）

「淺草橫町」是一處以「飲食融合祭典」為創意概念的美食街，可以讓遊客吹著冷氣從容地嚐著美食觀看著祭典的好所在；今年7月開業的「淺草横町」，匯集許多來自日本各地的道地美食，讓遊客不需舟車勞頓，在同一區域就滿足愛吃愛打卡的食客。

週末還有各表演團體進行阿波舞、盂蘭盆舞等祭典舞蹈的演出，另外還附設和服租借店，遊客可以輕鬆享受身著和服的拍照樂趣（租借和服須另外付費），完善貼心的設施，讓遊客待上一整天也樂在其中。

鰻魚烤串專賣店「idsumo」（いづも）

提供鰻魚烤串、雞肉烤串、烤牛舌等眾多菜色。圖片左上方的烤串即為招牌料理「鰻魚蒲穗燒」（鰻の蒲の穂焼き）。（圖片來源：ⒸSpice Works Holdings）

使用自古以來的烹調法製成的「鰻魚蒲穗燒」（鰻の蒲の穂焼き）是「idsumo」的招牌菜色，以不外傳他人的除刺方式來提供，使老饕們可以不用在意魚刺盡情享受，咬一口即可馬上感受鰻魚外皮的香脆、肉汁豐盈的魚身，以及鬆軟的口感。※鰻魚蒲穗燒：不將鰻魚對切平攤，直接將切段的鰻魚塊插入竹串來燒烤的烹調方式。

賞心悅目江戶前壽司「淺草壽司」（浅草すし）

淺草壽司 「蝦蟹合戰」ⒸSpice Works Holdings

不同於一般壽司專賣店，「淺草壽司」所提供的江戶前壽司，除了用料新鮮外，其菜單設計飽富創意。部分招牌菜色需要用餐者「動手攪拌」，以完成料理的最終型態，替美味的壽司增添了幾分手作的樂趣。

2.「東京拉麵橫丁」（東京ラーメン横丁）匯集七間拉麵店

位於直通東京車站八重洲地下街內的「東京拉麵橫丁」，是由7間極富特色的拉麵店集結而成的美食區，今年6月開業，整體設計主打橫丁特有的懷舊氛圍，讓人彷彿乘上時光機般地享受著美味拉麵。

新潟縣長岡市生薑醬油拉麵「長岡食堂」

生薑醬油拉麵的醬油湯頭富含深度卻也清爽，一嚐就使人停不下筷子。（圖片來源：ⒸYaesu Shopping Mall Co.,Ltd.）

生薑醬油拉麵是深受新潟縣長岡市市民喜愛的大眾美食，「長岡食堂」提供的生薑醬油拉麵，其湯頭使用豬骨、背脂、上等雞骨等食材耗時熬製而成，搭配上滑順的中細麵條，最後再放入生薑末提味。可以品嚐出醬油的溫醇甘甜，湯頭口味雖厚實卻也十分爽口入喉。

湯頭濃郁九州豚骨拉麵「GATTON」（がっとん）

濃郁又滑順的湯頭，只要啜飲一口即可知曉店家對於美味的講究。特製的極細麵條，吃起來特別順口，饕客還能選擇麵條的燙煮硬度。（圖片來源：ⒸYaesu Shopping Mall Co.,Ltd.）

主打九州豚骨拉麵的「GATTON」使用10種以上國產豬骨來熬製湯頭，湯頭經過10小時的熬煮，加上1日的熟成才大功告成。濃郁順口的湯頭，搭配特製的極細麵，讓人意猶未盡。拉麵麵條的硬度可以客製化，貼心配合客人喜好做調整。

3.「GRANSTA八重北」東京車站美味佳餚新聚點

GRANSTA八重北由B1樓層的黑塀橫丁、1樓的八重北食堂，以及2樓的北町酒場所構成。（圖片來源：ⒸJR East Cross Station Co.,Ltd.）

「GRANSTA八重北」是位於JR東京站站內八重洲北口驗票處外的美食街，今年4月進駐第一波的商家營運，緣於地理位置的優勢，吸引不少轉站遊客前往朝聖，接著8月至12月第二波商家開業後，將有32間美食店家進駐於此區，年底陸續還有12間餐廳加入這塊美食新聚點，規模之大，幾乎將日本各地美食一網打盡。

食物雜誌打造「dancyu食堂」

選用脂質清甜的千葉縣匠味豬製成的「薑燒豬肉定食」（豚生姜焼き定食）。融入薑汁、數種蔬果所磨製而成的醬汁，口味獨特層次豐富。（圖片來源：ⒸJR East Cross Station Co.,Ltd.）

由日本人氣的食物雜誌《dancyu》所製作的食堂以「每天都想吃的日常料理」為經營概念，強調包括米、肉、蔬菜等食材都是從日本各產地嚴選而來，主推日常料理但堅守食材講究的精神，美味定食主打之外，店內還推出精心調理的各式下酒菜以及酒飲選項，滿足想要大飽口福或小酌的遊客需求。另外，還會與dancyu的雜誌內容連動，不定期實施期間限定的活動。

超下飯牛腸與紅味噌醬汁「鐵板牛腸 蟻月」（鉄板ホルモン 蟻月）

「牛腸與橫膈膜肉定食」（ホルモンとハラミ定食）。嚼勁十足的牛腸與柔嫩多汁的橫膈膜肉，絕佳搭配讓人可以吃下好幾碗白飯！（圖片來源：ⒸJR East Cross Station Co.,Ltd.）

專職於提供九州料理與牛腸的「牛腸鍋 蟻月（もつ鍋 蟻月）」，以全新型態來傳遞最新佳餚的店舖。店家以鐵板煎燒的方式來處理嚴選的牛腸、牛肉等品項，使用特製紅味噌醬汁所煎燒的牛腸，其口感飽富嚼勁，脂質甘甜不膩且香氣滿盈，非常下飯。

／INFO／

淺草橫町地址：東京都台東区浅草２丁目６−７（東京楽天地浅草ビル4F）營業時間：12:00～23:00（各店舖的營業時間不同）網址：https://asakusayokocho.com/（日文）

東京拉麵橫丁（八重洲地下街內）地址：東京都中央区八重洲2丁目1番八重洲地下街北1号營業時間：11:00〜23:00網址：https://tokyo-ramenyokocho.com/（日文）

Editor／Sasa

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