元AKB48神7成員小嵨陽菜打造！時尚品牌Her lip to 首家實體店鋪「House of Herme」東京表參道開幕

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本女子偶像團體AKB48曾經風靡日本與海外，在台灣、香港等亞洲地區都非常受歡迎，台灣更設有AKB48 Team TP海外分隊。

而說到AKB48就不得不提以前田敦子、大島優子為首的元神七，這七位成員都有很高認知度，在畢業後她們都繼續在娛樂圈打拚，不少都結婚生子，其中有著優雅性感形象的小嵨陽菜就致力發展個人時尚品牌Her lip to，而且還非常成功，在2022年7月30日於東京表參道開設附有咖啡廳的實體店鋪，吸引很多日本名人及模特兒都來打卡！

時尚品牌Her lip to

圖片來源 : https://prtimes.jp/

小嵨陽菜還在AKB48當偶像時已經十分人氣，有著漂亮外表與佼好身材的她還為日本彩妝雜誌《MAQUIA》和時尚雜誌《Sweet》擔任常規模特兒，是很多女生的憧憬對象。

在2017年從團體畢業後，小嵨翌年正式成立了個人時尚品牌「Her lip to」及網路商店，以小嵨想要穿著的衣服為概念，販售一系列華麗可愛的洋裝。本人還親自上陣擔任模特兒，成功吸引很多女性粉絲購買。

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在2021年，「Her lip to」更擴展護膚品市場，推出一系列護膚乳等身體保養商品，又與KASHIYAMA DAIKANYAMA咖啡廳合作設立期間限定主題咖啡廳，都引起不少話題。

House of Herme

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終於，在2022年「Her lip to」首家實體店在7月30日於東京表參道開幕了！店舖裝潢以精品酒店為主題，一進去就可以看到水晶吊燈與一面大理石牆壁，有著豪華富麗的感覺，讓到訪的人能忘掉日常度過一段夢幻的時光。

店內除了可以看到 「Her lip to」的衣服實物進行訂購，還有一系列實體店限定的雜貨商品，例如飯店門鎖風的鑰匙扣、餐具、筆記本、帆布袋等等，全部都印有House of Herme標誌，加上復古風色調，十分好看！

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店內更併設「Café de Herme」外帶咖啡店區域提供特色飲料，所有飲品都請來表參道著名咖啡廳「LATTEST」開發，再由小嵨陽菜本人多次試飲過，不只加上花瓣、水果等外觀吸引，味道也有保證。

目前店舖需要事先預約才能到訪，而且因為太受歡迎，一開幕就整個8月份的預約都滿了！粉絲們可能要多留意官網更新及搶先預約囉！

Café de Herme地址：東京都渋谷区神宮前5-2-6 2F

Her lip to 與 Café de Herme官網：https://herlipto.jp/

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