東京下町的文青時尚！ 上野之職人手作聚落、質感選物、伴手禮購物提案

如果上野是一個人，那他該是個很能聊的人，可以在阿美橫町的市集內打滾，能和孩子們聊櫻花等植物和上野動物園的動物生活，能與人談音樂、藝術，甚至是歷史、文學與科學，也能聊一些專櫃高級品牌的流行，還可能會說多國語言——是東京下町之都，也是備受遊客愛戴的旅行地的上野，就是個如此「吃得開」的地方。而這次我們想跟你分享的，是上野文青風的一面，透過介紹兩個不錯逛的選物聚落和選物店，一起看見那蘊藏在市井之中的另一道風景。

就在JR御徒町站與秋葉原站之間，藏了一個頗有特色的職人手作聚落2K540 AKI-OKA ARTISAN，若從上野阿美橫町開始，沿著鐵道高架一直往御徒町秋葉原方向走，大概十來分鐘，就能見2K540 AKI-OKA ARTISAN稍稍遠離喧囂地座落在那裡。以「工作室作坊兼店鋪」為主要形式，2K540 AKI-OKA ARTISAN開幕於2011年，至今已邁入第11年。

境內聚集了49家職人品牌店舖，包括個人服飾、配件、生活雜貨、咖啡店等，能找到如特製萬花筒、木工雜貨、雨具、創作者咖啡等頗有性格的店家和商品。而高架橋下特別的空間，營造出不同於一般藝術村的氛圍，彷彿更加融入這座城市。即便是平日午後，可見到專門前來的旅客不說，亦能見到一些上班族穿越其中，有的在咖啡座上歇腳。假日時，部分店鋪也會舉辦一些手作工作坊活動，使得藝術村中更加熱絡。

2K540 AKI-OKA ARTISAN

地址：東京都台東区上野5-9（JR山手線御徒町站與秋葉原站間高架橋下）

營業時間：11:00〜19:00

公休日：週三

大眾交通：

JR 秋葉原站 電氣街⼝出站 步行約6分鐘

JR 御徒町站 南⼝出站 步行約4分鐘

東京Metro 末廣町站 步行約3分鐘

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近年來，聯合國提出的永續發展目標SDGs在日本國內話題熱度不減，在生活中落實其中的目標內容這件事亦受到越來越多民眾及企業品牌重視。以「永續」入名的Kuromon Sustainable Square（黑門永續廣場選物店），是一家藝廊兼選物店，將「讓生活過得豐富」作為主旨，嚴選了日本活化地方傳統文化的產品、手作生活雜貨等講求人與自然和諧共生的品牌商品，推廣給更多人認識。

最早是因為受到一些日本手作職人及樂於活化地方特色的創作者的啟發，從而誕生的Kuromon Sustainable Square，同時也有藝廊空間，希望能透過藝術，讓現代人在資訊爆炸的生活中，製造一些能放飛想像力的留白空間。因應「讓生活過得豐富」的主題，藝廊中選展販售的作品也都精巧而非常適合日常居家裝飾，其中包括日本油畫及銅版畫家山本挙志、日本畫家林樹里等人的作品。無論是想要為友人或自己挑選獨具特色的手作品作紀念，或是純粹喜歡欣賞藝術畫作，想必在Kuromon Sustainable Square都能遇見你所期待的相遇。

Kuromon Sustainable Square

地址：東京都台東区上野1-16-5 第二産経ビル2F

營業時間：

週二～五 11:00～19:00

週六 10:00～18:00

公休日：週日、一、國定假日

大眾交通：

JR線 御徒町站 步行約6分鐘

東京Metro千代田線 湯島站6號出口出站 步行約2分鐘

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多種風情的下町之都上野，一直以來也是許多人來到東京喜歡選擇的住宿地。畢竟這裡無論是到成田機場、羽田機場或是搭乘新幹線都蠻方便的，且步行就可到淺草、晴空塔、秋葉原，而搭乘山手線、地下鐵到銀座、新宿、涉谷等地也都很方便。若選擇下榻上野一帶，可參考看看入住日本連鎖公寓式飯店MIMARU美滿如家飯店。顛覆東京的飯店房間狹小的刻板印象，MIMARU美滿如家飯店以房間空間寬敞舒適聞名。無論是雙人還是多人入住都十分舒適，更特別適合有小朋友的家庭。房間內更配備廚房、基本的料理器具與餐桌，特別適合喜歡透過輕料理品嚐日本食材的朋友們。

再加上MIMARU美滿如家飯店的服務人員中，有許多自多國的外國籍成員，因此也能提供包括英文、中文等外語服務，交流起來更容易。

日本全國連鎖的MIMARU美滿如家飯店，在上野一帶有好幾家，包括靠近JR上野站的上野NORTH和上野EAST、靠近JR御徒町站的上野御徒町，及比較靠近淺草的上野稻荷町。無論哪一館，與電車站距離基本都在5分鐘腳程以內，交通便利的同時，也能帶來短居上野的質感體驗。

東京MIMARU美滿如家飯店（上野地區）

地址：

上野NORTH 東京都台東区上野7-14-4

上野EAST 東京都台東区東上野4-26-3

上野御徒町 東京都台東区上野1-17-1

上野稻荷町 東京都台東区東上野5-8-2

CHECK IN：15:00～

CHECK OUT：～11:00

官方網站

上野NORTH | 上野EAST | 上野御徒町 | 上野稻荷町 | IG | FB

你喜歡下町嗎？喜歡下町的什麼呢？是那一份揮之不去的懷舊感、多種異文化交雜的衝突感，又或者日常生活感十足的那一份親切和自由？下町的迷人之處，或許在於它的自由和包容——也正是因為如此，才得以碰撞醞釀出更多不同的新風景，和那能品味不完的獨特陳韻，我想上野就是這樣的地方。無論你有沒有去過上野，都願你能在遊走這塊區域時，發現自己喜歡的下町品味，並創造出屬於自己的下町回憶。

與此同時，無論是這次介紹的店鋪還是飯店，也都由衷期待著能與大家相遇的那天。

從上野移動到新宿、池袋、秋葉原、吉祥寺等地，可以善用SUICA、東京都市地區周遊券，及JR各線前往唷。

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