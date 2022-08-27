快訊

Omicron令人頭痛 陳建仁1理由稱：也是「祝福的病毒」

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

富士山絕景豪華露營區再+1！新宿高速巴士直達 非自駕也能露一波

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：ブッキングリゾート／來源
圖：ブッキングリゾート／來源

「Glamping Village TOTONOI 富士山中湖」在露營過程中能盡情眺望富士山美景。　圖：ブッキングリゾート／來源
「Glamping Village TOTONOI 富士山中湖」在露營過程中能盡情眺望富士山美景。　圖：ブッキングリゾート／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2022年7月開幕的「Glamping Village TOTONOI 富士山中湖」主打享受富士山美景，從新宿搭高速巴士約2.5小時就能抵達營區，即使非自駕遊客也能輕鬆體驗露一波！

營地內僅有6棟星空帳，分為3種類型供住客選擇，具備寵物友善房型，也有使用大小不同2棟星空帳組合起來的超巨大空間，每種類型都可供2～6人同住。4人同住1泊2食，每人23,980日圓起。

▲星空帳內部寬敞且具備空調，專屬用餐區則位於旁邊的小屋當中。　圖：ブッキングリゾート／來源
▲星空帳內部寬敞且具備空調，專屬用餐區則位於旁邊的小屋當中。　圖：ブッキングリゾート／來源

晚餐安排山梨和牛「甲州牛」牛排，以及山梨縣獨創高級魚「富士之介」為首的縣產食材BBQ大餐。富士之介以擁有鮭魚界和牛之稱的「國王鮭魚」與虹鱒魚配種而來，是到訪山梨縣必嘗試的縣內研發魚種。

▲冰屋造型的蒸氣浴小屋外型吸睛。　圖：ブッキングリゾート／來源
▲冰屋造型的蒸氣浴小屋外型吸睛。　圖：ブッキングリゾート／來源

趕上日本近年盛行的蒸氣浴（桑拿）旋風，營區也準備了2種不同形式的私人蒸氣浴小屋。每天分為3個時段，每次可享受105分鐘，收費4,000日圓。

▲外觀類似露營車的「ASEMA」在芬蘭語中代表車站，為可帶著旅行的私人蒸氣浴小屋。　圖：ブッキングリゾート／來源
▲外觀類似露營車的「ASEMA」在芬蘭語中代表車站，為可帶著旅行的私人蒸氣浴小屋。　圖：ブッキングリゾート／來源

山梨縣 Glamping Village TOTONOI 富士山中湖

交通：新宿巴士總站搭乘富士急行巴士至「山中湖平野」站，車程約145分鐘，下車後徒步約5分鐘。

地址：山梨縣南都留郡山中湖村平野315

◎更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

◎更多日本住宿情報，請鎖定「日本住宿情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

富士山 美景 和牛

延伸閱讀

日本COVID-19連3天新增逾25萬例 連4週居全球之冠

從房間觀賞賽車場與富士山！豐田汽車全新飯店「富士Speedway Hotel」秋天靜岡縣將開幕

王品展新店！和牛涮、青花驕「吃1送1」 陶板屋滿4送1

登上富士山卻下不來 遇難登山客近半數「高估自己」

相關新聞

富士山絕景豪華露營區再+1！新宿高速巴士直達 非自駕也能露一波

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2022年7月開幕的「Glamping Village TOTONOI 富士山中湖」主打享受富士山美景，從新宿搭高速巴士約2.5小時就能抵達營區，即使非自駕遊客也能輕鬆體

東京涉谷進化中！永續與科技之未來 「時尚+購物+美食」散策推薦

一座理想的城市，少不了最基本的三大元素——人、自然與建築，而現代科技及藝文彷彿是城市的靈魂，能讓它變得更有生氣，更有深度。亞洲時尚都會代表的涉谷，近年來受到包括東京奧運的影響，有了許多新型態的設施誕生

買買買！ 動漫電玩+數位家電　東京御宅天堂「秋葉原」新手購物快速指南

上一次我們已經和大家聊過到秋葉原旅行，值得你此生體驗一次的3件事，包含了吃喝玩樂，卻沒有提到人生一大樂事之一的買買買。所以這次，就來和大家聊聊秋葉原購物囉！或許你已經知道，秋葉原在戰後自黑市轉變為電器

東京最新購物中心「龜戶KAMEIDO CLOCK」 大量休閒空間+理想的購物體驗

KAMEIDO CLOCK是東京近日新開幕的購物中心。不過你去過龜戶嗎？除了住在附近的人之外，每年春天許多遊客和當地人會到龜戶天神社賞紫藤花。然而龜戶實際上是個有許多住宅、辦公室等，且能購物吃美食的地

鯛魚燒+玻璃杯+手抄和紙！東京DIY手作體驗行程3精選，親子同遊也適合

到東京觀光走訪景點外，若想來點不一樣的旅遊趣味，可以在旅途中安排參加在地的DIY行程，透過手感深入領略日本文化，包括甜點控可以親手烘製專屬鯛魚燒、適合文青參加的日本和紙體驗課、江戶切子玻璃杯製作課，讓

拍到它最美的一面！「東京鐵塔」絕佳拍照地5選　來這裡拍攝地標絕不失敗

在東京很多角落都能拍攝到東京鐵塔，但若要拍到它最美的一面，就來以下這些地方拍照吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。