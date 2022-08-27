富士山絕景豪華露營區再+1！新宿高速巴士直達 非自駕也能露一波
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2022年7月開幕的「Glamping Village TOTONOI 富士山中湖」主打享受富士山美景，從新宿搭高速巴士約2.5小時就能抵達營區，即使非自駕遊客也能輕鬆體驗露一波！
營地內僅有6棟星空帳，分為3種類型供住客選擇，具備寵物友善房型，也有使用大小不同2棟星空帳組合起來的超巨大空間，每種類型都可供2～6人同住。4人同住1泊2食，每人23,980日圓起。
晚餐安排山梨和牛「甲州牛」牛排，以及山梨縣獨創高級魚「富士之介」為首的縣產食材BBQ大餐。富士之介以擁有鮭魚界和牛之稱的「國王鮭魚」與虹鱒魚配種而來，是到訪山梨縣必嘗試的縣內研發魚種。
趕上日本近年盛行的蒸氣浴（桑拿）旋風，營區也準備了2種不同形式的私人蒸氣浴小屋。每天分為3個時段，每次可享受105分鐘，收費4,000日圓。
山梨縣 Glamping Village TOTONOI 富士山中湖
交通：新宿巴士總站搭乘富士急行巴士至「山中湖平野」站，車程約145分鐘，下車後徒步約5分鐘。
地址：山梨縣南都留郡山中湖村平野315
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