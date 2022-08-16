日本夏秋最美味的絕景！群馬嬬戀高原高麗菜迎來產季
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】認得出來這是什麼嗎？沒錯，就是「高麗菜」！群馬縣盛產高麗菜，連續52年蟬聯產量No.1的殊榮，當中又以栽種在嬬戀高原的品質最為頂尖，被稱為「嬬戀高原高麗菜」。海拔800～1,400公尺的嬬戀高原，擁有晝夜溫差大、年雨量多、營養黑土富含火山灰等環境優勢，再加上清晨朝露的加持，當然每顆都甘甜好吃。
每年7月～10月是產季，所有高麗菜都堅持以人工採收，農忙期甚至凌晨2點就要開始作業。年產量高達約1億5千顆，據說一字排開的話都快繞行地球一圈了！
群馬縣 嬬戀高原
交通：東京出發自駕約2.5小時。
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