日本夏秋最美味的絕景！群馬嬬戀高原高麗菜迎來產季

日本的夏天會變得濕熱又黏，雖然寺廟或神社的陰涼處可以得到一時的解脫，但沒有什麼比在玩水度過一天更涼爽了！無論是在海灘享受海浪或戲水，還是在水上樂園嬉戲，日本有許多地方可以消暑和悠閒地游泳——來個東京玩

2022-08-09 10:00