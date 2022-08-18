東京涉谷進化中！永續與科技之未來 「時尚+購物+美食」散策推薦

一座理想的城市，少不了最基本的三大元素——人、自然與建築，而現代科技及藝文彷彿是城市的靈魂，能讓它變得更有生氣，更有深度。亞洲時尚都會代表的涉谷，近年來受到包括東京奧運的影響，有了許多新型態的設施誕生，不僅讓原本總是給人濃厚商業感的繁忙城市，多了許多生活的愜意感，卻也能十足感受到世界潮流中的那一份未來科技感與永續理念。這次我們選了下面三所設施推薦給你，當你再次造訪東京時，可千萬別錯過。

SEIBU西武百貨涉谷店是以「Art meets Life（藝術遇見生活）」為主概念打造的複合式大型商業設施，透過將國際知名品牌、日本國內的優秀製品，結合多種特色企劃及藝術計畫展現給世人，可說是涉谷境內另一風格獨具的文化街區及發信地。距離涉谷站只有幾分鐘腳程，穿越著名的涉谷十字路口後，很快就能見到大大的「SEIBU」招牌，更有大型的Loft與無印良品進駐並相互連通，即便是下雨天，逛起來也十分方便。

就在這樣的SEIBU西武百貨涉谷店區域內，於2021年9月開幕了一家新質感選物店CHOOSEBASE SHIBUYA，是日本百貨業界首次嘗試的媒體型OMO店舖，帶來購物新體驗。

以灰色水泥工業風格的內部裝潢，搭配藍色系的燈光櫃位等設計點綴，營造出格外時尚而有質感的購物空間。店內集結了日本各地多達70家左右的人氣電商品牌，包括服飾、美妝、生活雜貨、食品等種類，更有許多是初次嘗試在百貨公司中販售，對於喜歡探索新產品和講求獨特性的朋友來說，想必會是一場有趣的探索之旅。

不僅在選物和商品企劃上講求個性，CHOOSEBASE SHIBUYA作為OMO店舖，也提供最新潮的數位消費模式。店內基本可用掃描QR Code的方式來認識、選購商品，再到店內的櫃檯結帳，並現場取貨。除此之外，也可以選擇透過線上網站下單訂購，讓廠商直接出貨寄送到家（僅限日本國內）。

CHOOSEBASE SHIBUYA（SEIBU西武百貨涉谷店）

地址：東京都渋谷区宇田川町21-1

營業時間：

SEIBU西武百貨涉谷店（A、B館）

10:00～20:00

美食樓層「Dining Plaza」（A館8F）

11:00～22:00

休閒美食樓層「SEPT ANGES」（A館B2F）

11:00～21:00

※各店最後點餐時間各異

CHOOSEBASE SHIBUYA、無印良品、涉谷Loft

11:00～21:00

大眾交通：

JR線 涉谷站

八公剪票口出站，步行約3分鐘。

東急東橫線田園都市線、東京Metro 半藏門線 ・副都心線 涉谷站

自地下通道出口A6-C出來步行約1分鐘。

東京Metro 銀座線 涉谷站

自往Shibuya Scramble Square的剪票口出站，步行約6分鐘。

京王井之頭線 涉谷站

中央口剪票口出站，步行約3分鐘。

飲食，是生活中必不可少的一環，可劃分為「生理」與「精神」上的飲食。同樣位於涉谷站一帶的涉谷PARCO，在2019年於館內B1打造了以「食・音樂・文化」三位結合的特別飲食商店樓層「CHAOS KITCHEN」，集結了包括著名的立食烏龍麵店「ONIYANMA（うどん おにやんま）」、主打「涉谷系Bistro」的代官山超人氣法式小餐館「Ata」、有永續環保概念卻又格外魔幻風的野味蟲料理餐廳「米與Circus（米とサーカス）」等，更有唱片店、音樂相關周邊商品店、藝廊等藝文空間。

樓層整體的空間設計，由榮獲無數獎項的日本建築師藤本壯介操刀，在地板及樓頂採用了大量鏡面素材，將樓層中各店舖的裝潢設計及燈光效果以多重倒影的方式放大，營造出有些萬花筒效果的奇幻世界，讓人在享受美食與文化的同時，亦能找到打卡拍照的樂趣。

CHAOS KITCHEN（カオスキッチン）

地址：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ B1F

營業時間：

餐廳 11:30～23:00

商店 11:00～20:00

大眾交通：

涉谷站 步行約4分鐘

時尚之都涉谷，同時也是東京街頭文化色彩濃重的地區，不僅在街頭巷弄中能見到不少街頭藝術塗鴉，還有著見證涉谷歷史變遷的宮下公園。曾在1964年東京奧運時，搖身成為東京第一座空中公園的宮下公園，因90年代的經濟泡沫化與設施老化而曾一度顯得荒廢蕭條。千禧年來經過了各種漫長的紛爭之後，終於在2020年得以新的面貌盛大登場，成為涉谷原宿一帶的城市新綠洲及地標。

非常有特色的半開放式建築空間設計，MIYASHITA PARK宮下公園作為綜合性的娛樂商業設施，其最大的特色亦在於那延續歷史的空中公園。白色為主的建築體，搭配綠色植栽及大片草地，讓原本老舊的空中公園煥然一新，且隨著天氣變化及日夜轉換，會呈現出不一樣的特色風景。公園內同時設有滑板、沙灘排球等特別的運動場地、風格獨具的貨櫃式星巴克咖啡等設施，且在公園深處，還座落有質感型飯店「Sequence」。若說在涉谷逛街逛到有些疲累，那到MIYASHITA PARK公園中休憩，感受不一樣的涉谷氛圍，想必會是另一種特別的體驗。

MIYASHITA PARK宮下公園

地址：東京都渋谷区神宮前6-20-10

大眾交通：

涉谷站 步行約3分鐘

明治神宮站前＜原宿＞站 步行約8分鐘

城市旅遊的樂趣，在於它能提供多種體驗方式，且能讓大多數生活在現代城市的你我產生很多共鳴與感悟。想起前兩年日本建築師隈研吾在討論後疫情時代的都會與建築時，提到過關於人與公共空間的思考，再來看包括上面和你介紹的這些新設施在內的今日涉谷——才發現，原來涉谷的「潮流」在於所謂的時尚，更在於深植其中的那一份、不斷勇於探索未來的創新的同時，也不忘歷史的心。而這一份感悟，當你親自走一趟涉谷後，想必更能心領神會，並為自己的生活提供更多靈感。

前往涉谷，可活用SUICA、東京都市地區周遊券，及JR各線前往唷。

延伸閱讀：不是日本動漫迷也必知的關東著名動漫聖地景點

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」