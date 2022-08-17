買買買！ 動漫電玩+數位家電　東京御宅天堂「秋葉原」新手購物快速指南

上一次我們已經和大家聊過到秋葉原旅行，值得你此生體驗一次的3件事，包含了吃喝玩樂，卻沒有提到人生一大樂事之一的買買買。所以這次，就來和大家聊聊秋葉原購物囉！或許你已經知道，秋葉原在戰後自黑市轉變為電器街，而後又轉型成御宅族聖地，逐漸形成了今日大家所知曉的ACG次文化流行聖地。在這裏，集結了各種專業宅人士所喜愛的種種，當然購物方面也是一樣囉。無論你覺得自己宅或不宅，來到秋葉原找動漫電玩與數位家電相關的東西，總是不會錯的。

日本動漫電玩的愛無遠弗屆，能打破一切語言與國籍的界線。全世界的人來到日本，多少都對日本的動漫遊戲有著深淺不同的喜愛，而在秋葉原，就是能滿足一般所有動漫遊戲愛好者們的購物需求，能找到各式扭蛋，周邊商品不說，最為大家津津樂道的，莫過於琳瑯滿目的動漫遊戲角色公仔或模型了吧。秋葉原經典的動漫遊戲週邊賣場，莫過於Yellow Submarine和宇宙船，裡面可以找到包括火影忍者、鋼彈模型到穿著三點式比基尼的各種女性角色等的公仔模型。如果喜歡享受扭蛋的驚喜感，那可一定到秋葉原扭蛋會館（秋葉原ガチャポン会館）走走。裡面有四五百台不同主題的扭蛋機，而且每個月持續更新機種，如果不想要讓自己的荷包不知不覺得大失血，良心建議事前自己先抓好預算換錢。若想要找更多像是比較大的絨毛玩具、海報、掛畫、T恤、鑰匙圈等動漫遊戲週邊商品，那麼到安利美特（Animate）、Lashinbang指南針、Mandarake或駿河屋這樣的大型連鎖專賣店，絕對不會錯了。

趕時間，或是不想要花時間找路的話，可以直接前往秋葉原無線電會館，在那裡面匯集了諸多秋葉原一帶的零售店，包括前面提到的Yellow Submarine和宇宙船。另外像Akiba Cultures Zone這樣5層樓整棟的綜合賣場，也會是不錯的參考。

早期因為電器街而聞名，隨著電腦等數位網路時代到來，電器街一樣與時俱進，成了電子產品販售的集中地，亦是電腦技術宅最早的起源。如今的秋葉原電氣街依然負有盛名，無論是想要找最新的電子產品還是想找一些二手的電子產品，甚至是一些相關的電腦硬件零件，在這裡都能找到。如果是想要找一般的電子產品，直接到秋葉原的YODOBASHI CAMERA會比較快——秋葉原的YODOBASHI CAMERA可說是一棟購物中心，除了有各式電子產品販售之外，樓上更有許多美食餐廳及打擊場。

不過想要進一步感受秋葉原電器街的特別氛圍，那麼就上秋葉原Junk通（秋葉原ジャンク通り）逛逛囉。在JR秋葉原站往電器街方向的明神神田通，與東京地下鐵末廣町站外的藏前通之間，秋葉原Junk通並不寬闊，街道兩旁林立著販售新舊電腦零件、週邊器材、鍵盤、線材的小店，更藏有一些非常有特色的生活雜貨店及土特產，有時候還會祭出驚人優惠，非常適合喜歡尋寶的朋友前來。

除此之外，這一帶也藏有不少巷弄美食，來尋覓好滋味也是不錯的。值得一提的是，在秋葉原Junk通更往南走，能見到電競用品專賣店Galleria E-Sports Lounge，裡面也蒐羅了電競玩家們會需要的各種配備。

宅宅的世界多姿多彩，就算是宅也有分很多種，有復古遊戲機宅、稀有遊戲宅，又或是各種遊戲週邊設備宅等，在秋葉原都可以找到喜愛的店，而且還能見到同一家店的多家分店。若偏好二手設備，也有如Sofmap這樣的大型連鎖店可以滿足需求。若你是模型宅或是鐵道宅，不妨到Popondetta、Hobbyland Pochi、Model IMON、MONTA和CLECLE等人氣模型店轉轉，能找到日本最好的火車模型、當然也有二手的囉。

除了鐵道模型，若你喜歡的是鋼彈模型，更熱衷於自己購買零件，拼裝各種鋼彈的話，那麼前面提到過的秋葉原無線電會館、KOTOBUKIYA，或是比較新開幕的「Volks秋葉原Hobby天國」也是可以參考的選項。

生在網路發達的年代的好處，是即便不出國，也有可能買得到海外的東西。前面和大家介紹了那麼多在秋葉原可以找到的寶貝們，但若暫時無法來到秋葉原購物，不妨先透過網購來滿足你想買買買的心吧。像前面和你介紹到的Sofmap，就有可以提供海外運送服務的線上店舖，裡面一樣販售著全新或二手的電子產品、公仔和鋼彈模型，也有鐵道模型，而在Hobby Stock則是以各式人物角色的週邊商品為主。喜歡扭蛋的話，Amuse則可讓你跨海買到喜歡的扭蛋，雖然投幣方式和等待時間和現場扭蛋還是有差啦。

至於其他動漫遊戲的周邊商品，像鹹蛋超人T恤和公仔、Blue Period的主題吊飾、可愛的BL徽章、進擊的巨人面具、東京復仇者的掛毯和寶寶圍兜兜、鬼滅之刃PVC人物公仔套組、蠟筆小新與三麗鷗的聯名商品等，以及好用的動漫配件或cosplay道具之類的，如果有需求，也都可以先透過網購入手。

儘管如此，儘管如此！想要真正感受道地的日本宅文化，你勢必還是要親自來秋葉原一趟才夠味。

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