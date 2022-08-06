地下足袋、草履、木屐現在最潮！東京推薦必逛三家「日式風格鞋店」

你也對日本鞋有信任感嗎？近幾年地下足袋（分趾鞋）、草履、木屐等傳統日式鞋款，紛紛進化改良，除了輕量、親膚、刺激穴道等機能性訴求，還有著新穎時髦的設計，尤其是帶領時尚鞋界潮流的地下足袋，深受國際品牌青睞，分趾設計的精髓橫掃前衛流行界！

來東京除了可以到ABC-Mart、ASBee等鞋類連鎖店入手新款潮鞋，也推薦前往以下嚴選的三間日式鞋類專賣店，帶雙讓親友眼睛為之一亮的日式風格鞋款回家。

「MARUGO TOKYO」地下足袋專賣店，商品多樣又時尚，吸引不少遊客青睞。圖片來源：ⒸMARUGO Company Inc.

左：傳統足袋，右：傳統地下足袋。圖片來源：東京觀光事務所台灣辦事處

足袋就是分趾襪，身著和服、浴衣需要穿草履、木屐，它就是最佳配備；而地下足袋，就是底層為橡膠材質的分趾鞋，為了使傳統的地下足袋可以融入現今的日常生活，地下足袋的老牌製造商株式會社丸五，藉由不斷的改良，研發出符合現代人使用的足袋型休閒鞋、訓練鞋等多種改良型鞋款。

發跡於岡山縣倉敷的地下足袋製造商株式會社丸五，選擇在創業百年的2019年，於東京的日本橋開設第1間品牌旗艦店「MARUGO TOKYO」。圖片來源： ⒸMARUGO Company Inc.

而2019年插旗於東京日本橋的「MARUGO TOKYO」就是丸五地下足袋商品旗艦店，店內主要提供Tabirira（たびりら）與Hitoe（ヒトエ）兩種款式的功能鞋。

左上右上：可使腳趾緊實抓附地面，宛若赤腳般舒適的休閒鞋款Tabirira 。左下右下：獨特設計還原腳趾抓取動作並強化足底筋膜來提升平衡感的Hitoe鞋款。圖片來源： ⒸMARUGO Company Inc.

可使腳趾緊實抓附地面的Tabirira，是穿上後宛如赤腳般舒適的休閒鞋款。Hitoe則是款訓練鞋，據說其獨特的設計，使拇指與食指獲得自由伸展空間，還原腳趾可進行抓取的動作，藉此強化足底筋膜來提升運動時的平衡感。

除了鞋形外觀與眾不同，其穿脫方便的設計，以及腳部貼合的舒適度，也非一般休閒鞋可以比擬！

【西新井】Hanaichi（はな壱）打造輕量化、彈性佳木屐

浴衣搭配傳統木屐的打扮。圖片來源：東京觀光事務所台灣辦事處

木屐是插有固定鞋帶（日文稱「鼻緒」）且鞋底附有突起物的日本傳統涼鞋，在還是舖設泥土路的年代，木屐底部的齒狀設計使行人可在下雨時，讓雙腳或服裙免於被泥濘弄髒。到了現代，木屐常被使用於日常生活當中，特別是穿著浴衣等場合。

穿著傳統木屐時，最令人詬病的就是與鞋帶接觸的腳背以及拇指、食指的腳趾交界處，會因為走路摩擦而產生不適感。號稱鼻緒製作達人的鞋帶製造商Hanaichi，為解決此一痛點，特別開發結合木屐與運動鞋功能的改良版鞋款「Sneapon」（Sneapon鞋款8月開始於自社工坊兼店舖開始販售）。

結合木屐與運動鞋功能的進化版木屐鞋款Sneapon。圖片來源：ⒸHanaichi

此鞋款的底座使用擁有輕量化、防潮性佳、高度彈性功能、抗老化等多種優點的EVA（乙烯）合成材質，而鞋帶外部採用深具柔軟度、持久耐用的牛皮皮革，鞋帶內部則是選用備有適度反作用力的多層薄型海綿，綜合以上材料的特質與精細作工，打造出宛若運動鞋般的木屐。

Sneapon從鞋帶至底座皆使用可減輕腳部負擔的嚴選材質。圖片來源：©Hanaichi

Hanaichi的製鞋工坊兼店面，位於以消災解厄而聞名的佛寺「西新井大師」附近，此佛寺也是牡丹、紫藤等花卉的賞花聖地，買完鞋後不妨可以漫步來此參拜與拍照。

日本成人式，正式和服「振袖」搭配傳統草履的打扮。圖片來源：東京觀光事務所台灣辦事處

草履是插有固定鞋帶的平底日本傳統涼鞋，舊時由稻草等材質所編織而成，近代的草履則多以皮革或塑膠材質所製成。

與木屐不同的地方，除了底部沒有齒狀突起物而呈現平底之外，相較於木屐大都使用於較為休閒的日常生活，草履則常被使用於成人式、日式傳統婚禮等穿著正式和服的場合。

原創布製草履品牌MERI的實體店鋪MERIKOTI 。圖片來源：Ⓒ ORANGE TOKYO LTD.

MERI是一家從選材、設計至商品製造，一手包辦的紡織品公司ORANGE TOKYO所創立的手工布製草履品牌，而位於兩國一帶的MERIKOTI則是品牌的實體店鋪。而作為室內鞋來使用的MERI布製草履，著重與肌膚接觸時的舒適感與腳底的蓬鬆感。

選用中空材質的紡織纖維，打造出蓬鬆輕盈觸感的布製草履，讓許多消費者躍躍欲試。圖片來源：Ⓒ ORANGE TOKYO LTD.

MERI布製草履是由技術精練的職人手工編製，嚴選使用飽含空氣感的中空材質的紡織纖維製成，除了親膚性極佳，輕盈滑順的蓬鬆感也是特點之一。另外，由於使用者可以輕鬆自行調整鞋帶位置，也可藉由調整至最佳的契合處，來刺激腳底與腳趾穴道來舒緩足部的疲勞。

【INFO】

MARUGO TOKYO地址：東京都中央区京橋1-17-1 昭美京橋第2ビル1F營業時間：11:00～19:00（週日、週一、例假日公休）電話：03-3566-6105網站：（日文）

Hanaichi（はな壱）地址：東京都足立区関原3-8-7營業時間：9:00～17:00（週六、週日、例假日只營業到中午12:00）電話：03-3880-1584網站：（日文）

MERIKOTI地址：東京都墨田区亀沢1-12-10 平井ビル1F營業時間：10:00～18:00（週一公休 ※若週一為例假日則營業）電話：070-6986-0708網站：（日文）

／延伸閱讀．更多東京旅遊資訊／

Editor／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205752