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穿越到昭和風老屋咖啡廳！ 經過戰時歲月..不去可惜的東京古民家咖啡店精選

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita / 窩日本】

東京古民家咖啡上集裡，我們推薦了4家各有特色的咖啡。在下集我們將介紹另外三家不去可惜的東京咖啡。

モモガルテン

這間房子是由二間老舊長屋在2013年改建而成的，在施工中才發現了樑柱上刻著「昭和23年（1948年）」，當時正是戰後不久。

它的地點在隱密的桃園川，當年的孩子總在川邊抓魚嬉戲，因此店主希望這間也可以保留當時那種群落生境的生態感，而在門口養著生水生植物和小魚。

雖然是古民家，但賣的不是復古咖啡店的餐點，而是義大利麵、咖哩，甜點都是手工作的，在不同季節會推出以當季水果做的蛋糕。

地址：東京都中野区中央2-57-7

營業時間：10:00~18:00(周一～周三公休）

蓮月

位在池上本門寺的附近的蓮月以前是一間蕎麥麵店，有不少香客參拜完會到此吃麵，而二樓是作為旅館或結婚宴客會場的全榻榻米空間，目前只供租借辦聚會用。

山田涼介主演的日劇「蟬男」以及中島健人平野紫耀主演的「未滿警察」都曾在此拍攝，店家還推出了以蟬男為名的限定款飲料，吸引很多迷妹來朝聖。復古喫茶店的定番蘇打汽水類飲料是蓮水的招牌之一，有非常多種的款式可選擇。

地址：東京都大田区池上2-20-11

營業時間：11:30~18:00(周二、周三公休）

藤香想

雖然它外表看起來很新，但其實是已經經過了60年歲月的古民家。

店的全名叫作「集う家カフェ 藤香想」也就是想打造出一個眾人集合的地方，因此他們每周日早上都會舉辦古典樂演奏會，每個月辦一次瑜珈教室，有時還會有詩的朗讀會，是一個兼具咖啡店、藝廊，以及多樣可能的空間。

店裡所有的食材非常講究，店主每天早上都會去朝市親自挑選，並和有信賴關係的農家進貨，希望讓客人都能享受到吃了對身體很好的餐點。

地址：東京都豊島区要町1-38-11

營業時間：11:30~21:00(周二公休）

古民家保存相當的不易，或許再幾十年這些房子就會慢慢消失。即使是復古也不代表永遠會在，能夠造訪的時候就要把握當下去抓住！

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咖啡 東京 復古

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