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穿越到昭和風老屋咖啡廳！東京古民家咖啡店精選 松庵文庫、物豆奇..日劇迷粉絲聖地

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

夠老派才是時尚？！雖然現在已經是令和年，但是在日本卻流行起二個世代前的昭和風。能感受到昭和風的地方就非復古咖啡店莫屬了，而老房子所營造的復古風情更是氣氛滿點！讓小編推薦你7家精選的古民家改建而成的咖啡店，一起到有幾十年歷史的老屋裡來場穿越時空的午茶約會吧！

松庵文庫

改建自擁有80年歷史的木造老房子，有棵樹齡100年以上的杜鵑花樹靜靜棲息於此。

既然叫作「文庫」就是一個能令人放鬆看書的地方。店裡的書都是請荻窪的「本屋TITLE」書店挑選出來的，可以自由地帶到座位上閱讀。

松庵文庫一樓分成了商店與用餐區二個空間。午間和食套餐是必點的美食，精緻的菜餚擺放在木盒中，隨著米飯、味噌湯一起端上來，非常地用心還附上了寫著每樣料理的明細表。

日劇「請與廢材的我談戀愛」、嵐的成員櫻井翔、大野智都曾經在此取景與拍攝廣告。

地址：東京都杉並区松庵3-12-22

營業時間：周三、周日 13:30~18:00/周四、五、六 11:30~20:00(週一周二公休）

官方網站

物豆奇

西荻窪地區自大正時代以來一直是文人與政治家居住的地方，文化氣息濃厚，具有歷史的咖啡店也非常多。「物豆奇」（MONOZUKI，”好奇心”之意），就是在此已開業40幾年的老式咖啡廳

它在平凡的商店街中顯得特別獨立一格。外觀是純白、不太規則、仿歐式的建築，裡頭卻像是個小木屋。牆壁上掛滿的鐘、古董，仿佛就是提醒客人進來之後不要太在意時間，請好好放鬆。

由於人氣演員町田啓太主演的日劇「西荻窪三星洋酒堂」在此取景的關係，近期成為了不少粉絲聖地巡禮的場所。

地址：東京都杉並区西荻北3-12-10

營業時間：11:30~21:00(公休日不定）

カヤバ珈琲（KAYABA咖啡）

大部份老房子改建的咖啡店都是擺放著洋式的桌椅，但是カヤバ珈琲的二樓則是非常日式的榻榻米房間，大家都要脫鞋，坐在座布團、矮桌前，仿佛回到了昭和13年當時創業的時代。

店裡最有名的是雞蛋三明治，但不是使用市售的白土司，而是用小麥和黑麥粉混合的麵糰，因此呈現茶色的外表

並具有強烈的酸味和風味。除此之外焦糖布丁、餡蜜、哈蜜瓜冰淇淋汽水等喫茶店必有的餐點也應有盡有。

KINKI KIDS、嵐的二宮和也、JOHNNY’S WEST的小瀧望也都曾經到此拍攝節目與雜誌唷！

地址：東京都台東区谷中6-1-29

營業時間：周一～周五 8:00~17:00/周末與假日 8:00~18:00(公休日不定）

手紙舎本店

本店的所在地是50年以上舊團地（集合住宅）的商店街一角，雖然不是古民家但也是老宅了。

店裡最招牌的就是這個水果冰淇淋布丁點心盤，裝在銀盤上有濃濃的復古風，和建築本身的年紀很符合。書架上擺著二手書，可以隨手拿來翻，也可以購買。除了甜點，也有供應正餐，甚至有魯肉飯。

手紙舎是一個編輯團隊。並組合了CAFE、雜貨和辦活動企劃。在日本甚至台灣都有分店，但每一家的風格和銷售商品都不太相同。

地址：東京都調布市西つつじヶ丘4-23-35 神代団地商店街 101

營業時間：11:00~16:00(周一、二公休）

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咖啡廳 東京 京都

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