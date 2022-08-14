鯛魚燒+玻璃杯+手抄和紙！東京DIY手作體驗行程3精選，親子同遊也適合

到東京觀光走訪景點外，若想來點不一樣的旅遊趣味，可以在旅途中安排參加在地的DIY行程，透過手感深入領略日本文化，包括甜點控可以親手烘製專屬鯛魚燒、適合文青參加的日本和紙體驗課、江戶切子玻璃杯製作課，讓你跟著職人一起動手做，感受手作體驗的魅力。

【淺草】「淺草鯛魚燒工坊 求樂」 頂級紅豆餡直火銅鍋熬製開放自帶醬料製作專屬鯛魚燒

熱騰騰的鯛魚燒大功告成！每次體驗可以烤六片鯛魚燒。（圖片來源： ©淺草鯛魚燒工坊 求樂）

喜歡吃日式甜點的朋友，對於飽滿甜美豆餡的鯛魚燒，肯定想嚐上一口！淺草這家「淺草鯛魚燒工房 求樂」，使用北海道十勝產「豐祝紅豆」所製成的鯛魚燒，其內含的頂級紅豆餡，是由職人使用導熱性能一流的直火銅鍋所熬製而成，濃郁的豆香讓人讚不絕口。

「淺草鯛魚燒工房 求樂」美味的鯛魚燒，內用或外帶來滿足甜點控的味蕾之外，還能夠使用專業器材來進行鯛魚燒DIY製作。

鯛魚燒DIY製作體驗，包含麵糊的調配、塞內餡入模具、烤鯛魚燒等流程。（圖片來源： ©淺草鯛魚燒工坊 求樂）

體驗過程包含麵糊的調配、將餡料塞至內餡模具、使用鐵盤烤製鯛魚燒等；而內餡選項也很多元，除了傳統紅豆餡，店家還提供抹茶、起司、蘋果肉桂蜂蜜、鮪魚美乃滋等10多種餡料選擇。

特別值得一提的是，如果覺得普通的鯛魚燒吃起來還不過癮，前來體驗的朋友可以自行攜帶巧克力醬等其他醬料來加以擺飾，製作一個獨一無二，專屬自己的鯛魚燒。

【日本橋】「小津和紙」手抄和紙體驗 感受日本傳統文化之美

專營和紙販售的「小津和紙」，店內擺放來自日本各產地的和紙商品。（圖片來源： ©小津和紙）

和紙為日本引以為傲的文化之一，石州半紙、本美濃紙、細川紙等和紙及手工製紙技術也被聯合國教科文組織（UNESCO）登錄為世界非物質文化遺產，其傳承了1300多年的日本傳統手工技術的製成方式，讓和紙的實用性非常廣泛。

和紙設計體驗：將押花、金箔等素材，擺入手抄和紙，來完成色彩繽紛的和紙。（圖片來源： ©小津和紙）

日本橋的老店「小津和紙」是間專營販售紙類商品的店家，創業長達300多年，其主力商品為手抄和紙，店內陳列著來自日本各地、品項豐富的和紙商品。同時還兼營手抄和紙體驗工坊，讓來訪遊客領略一下傳統的手抄和紙製作技術。

落水紙製作體驗：藉由噴灑水滴來塑造出華麗高雅的花紋。（圖片來源： ©小津和紙）

面對這五花八門的和紙商品，遊客可以體驗手抄和紙工坊三種課程選擇，包括「手抄和紙體驗」，可學習使用流漿抄紙法的和紙製作方法；「落水紙製作體驗」則是藉由噴灑水滴於和紙上來製作出華麗的花紋，以及「和紙設計體驗」，就是在手抄和紙中，擺入彩色和紙、押花、金箔、銀箔等各種素材，設計出獨樹一幟的和紙。

【淺草】「江戶切子 淺草尾島（江戶切子 浅草おじま）」化身日本職人 「江戶切子」 打造專屬玻璃杯

「江戶切子 淺草尾島」於自社工坊提供江戶切子的製作體驗。（圖片來源： ©江戶切子 淺草尾島）

江戶切子是刻有細緻花紋的玻璃藝術品，也是實用的日常生活工藝品，有興趣化身日本職人，體驗江戶時代流傳至今的傳統工藝「江戶切子」，打造一個獨一無二的江戶切子玻璃杯嗎？

已傳至第三代的「切子工坊 淺草尾島」創業於1916年，目前在淺草寺旁的傳法院通上，開設販售江戶切子玻璃杯等工藝品的專賣店，也提供給來訪的遊客體驗江戶切子玻璃杯的製作。

刻磨作業完成之後，當日即可將自己的作品帶回家。（圖片來源： ©江戶切子 淺草尾島）

體驗中講師會先介紹有關江戶切子的歷史，解說用來刻削玻璃的旋轉圓盤、磨刀石等專業器具。接著學員可從數款不同種類的透明玻璃杯做挑選，然後使用油性筆於表面繪上草圖，完成後即使用旋轉圓盤沿著草圖進行刻磨，待刻磨完畢之後擦拭玻璃表面，獨一無二的切子玻璃杯大功告成！店家還會提供捆包資材，讓學員安心地將手作玻璃杯帶回家。

【INFO】淺草鯛魚燒工坊 求樂地址：東京都台東区西浅草２-３-２電話：03-6338-1809營業時間：11:00〜18:00官方網址：

小津和紙地址：東京都中央区日本橋本町3-6-2 小津本館ビル電話：03-3662-1184營業時間：10:00〜18:00 （公休：星期日．年底年初）體驗時間：各課程的體驗時間不一，請參考官網的體驗課程資訊※採事前預約制官方網址：（日文）

江戶切子 淺草尾島（江戸切子 浅草おじま）地址：東京都台東区浅草4-49-7電話：03-4285-9664營業時間：09:00～17:00體驗時間：09:00～17:00 ※採事前預約制官方網址：（日文）

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Editor／Sasa

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