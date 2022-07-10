日本初夏必追！ 東京都內周邊經典「繡球花名所」3選 下點小雨更有FU

賞繡球花，是日本初夏的風物詩，搭配同個時節的梅雨，讓下雨天的風景更加唯美，而且即便不是雨天，盛開的繡球花一樣可愛，能在明媚的陽光下，任風吹弄嘻笑著——是的，繡球花就是這樣，無論「哭」或「笑」都格外有姿色，一直以來為日本民眾喜愛。它基本融入日本人的生活中，可出現在街角花圃中、鄰家院子裡、神社寺院中、日式庭園內、商辦大樓下的行道樹下，亦或是山中森林裡。儘管在日本的街道上，初夏時節總是能偶然遇見繡球花，不過若真心喜歡繡球花，自然還是要到賞花名所去走走才是。

只是，繡球花的花季畢竟也適逢日本的梅雨季，雨若沒有下的非常劇烈，那麼來場雨中賞花散策會是格外浪漫的選擇。而且在日本的梅雨季節外出，還可以找到一些如草間彌生水玉雨傘那樣的可愛的雨傘或雨具來使用，並搭配一些防水的配件，來讓自己的雨中散策更加穩妥。當然若想要更應景一點，那麼印有繡球花圖案的連身裙或許也會是女性朋友們的不錯參考。

無論天晴天雨，賞繡球花都是初夏日本觀光的一大盛事，而下面跟大家分享3個東京一帶的經典繡球花名所，每一個都頗有特色且交通便利。

位於東京都文京區內的白山神社，據說是在平安時代自加賀國（今石川縣）的白山比咩神社請到武藏國設立的神社，是東京十社之一。神社境內，包括旁邊的白山公園中，種植有約3000株繡球花，每年大概在6月繡球花盛開。而那時也是文京區5大花祭典的「文京繡球花祭典」舉辦之時。前些年礙於疫情的關係，祭典一度停辦，不過今年總算有順利再開。另外，神社後面有個小土坡富士塚，上頭開滿了一大片一大片的繡球花，十分壯觀。

有趣的是，白山神社一帶有貓咪出沒，賞繡球花之餘，看貓咪流連於花叢中也是頗可愛的風景。

白山神社

地址：東京都文京区白山5-31-26

交通：

都營三田線「白山站」 步行2分鐘

東京Metro 南北線「本駒込站」 步行7分鐘

官方網站

東京櫻花名所之一的淺草隅田公園，一直以來就是淺草散策的人氣景點。而到了初夏，其實在這傍水的公園散步道上，其實能見到不少盛開的繡球花，亦又著「繡球花之路（あじさいロード）」之稱——畢竟沿途種有10000株繡球花。在淺草散策走透透之餘，到初夏的隅田公園清淨一下，還能發現初夏限定的繡球花晴空塔景色呢！

隅田公園

地址：東京都台東区花川戸1丁目

大眾交通：

東京Metro 銀座線 淺草站 步行3分鐘

東武伊勢崎線 淺草站 步行3分鐘

都營地下鐵淺草線 淺草站 步行5分鐘

官方網站

前面介紹的兩個景點都是在東京都內，不過現在介紹的這座明月院，則是在神奈川縣的鎌倉。鎌倉本來就是東京關東一帶賞繡球花的好去處，因為那一帶有許多寺院中都種有繡球花，因此每到花季時總能吸引許多賞花客前往。其中，明月院可說是非常有人氣的景點之一。有著「繡球花寺」之稱的明月院，最早建於公元1160年，原來是與鎌倉幕府第5代政權的北條時賴有著深厚聯繫的禪興寺，卻在明治年間廢寺，僅留下明月院到現代。

明月院的繡球花株數也許遠不及其他繡球花名所，不過境內曲徑通幽的繡球花小徑及呈現出非常特別的藍色的繡球花，令不少見過的人難以忘懷。當然，明月院中一年四季都有不同的花可賞，包括了梅、櫻、紅葉等，還有枯山水庭園。且院中本堂紫陽殿中的圓形窗景「悟之窗（悟りの窓）」，更是鎌倉的經典名景。除此之外，本堂後庭園在初夏菖蒲花季和紅葉季時會期間限定開放，需要另外支付入園費才得以入內欣賞。

明月院

地址：神奈川県鎌倉市山ノ内189

大眾交通：JR北鎌倉站 步行10分鐘

官方網站

日本作為賞花大國，最令人開心的事，莫過於一年到頭春夏秋冬都有花可賞。這次跟大家分享東京都內和周邊的著名繡球花景點，若來日你正好在6月這個時段到東京旅遊的話，不妨趁機安排到這幾個地方走走，品味一下日本味十足的初夏吧！就算遇到梅雨季，也一樣可以玩得愉快唷。

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