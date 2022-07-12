日本栃木自駕必訪「公路休息站3選」 美食伴手禮、文青雜貨，連溫泉泡湯都有

公路休息站，是不少朋友在日本自駕旅行時購買搜羅伴手禮的好去處。在栃木縣內，有不少蠻有特色的道路休息站，它們已不僅僅是提供運將們長途駕駛休息的服務設施，更結合了當地觀光景點及購物等特色，吸引日本國內外民眾造訪。這次就為大家整理3處這樣的特色公路休息站，看看你喜歡哪一個吧。

為綠而金黃的田野環繞，益子公路休息站是栃木近年非常有人氣的公路休息站。小山嶺形狀的可愛建築、周邊廣闊的青草地，以及外圍寬闊的大片田野，有種寧靜閒適的時尚感。坐在建築前大片的青草地，及放眼望去怡人的田野風光，再加上晴空與溫煦的太陽，真的是非常適合買個栃木的特產美食，坐下來一邊品嚐一邊休息，稍微舒緩公路旅行的疲勞。

休息站的可愛建築中，能見到多種栃木縣的特產不說，更多的是益子町當地的農產及加工品，以及當地手作藝術家們的品牌商品。在館內的餐廳中，亦可以嚐到以益子町為主的當地農產食材調製的美味料理，不僅可在室內享用，若天氣晴朗，更推薦到外面的草坪野餐。而且，益子町作為益子燒陶器小鎮，在公路休息站中也有迷你藝廊空間，不定時展示益子燒陶藝家們的各式作品，並會不定期有其他手作工作坊或展覽，非常值得喜歡手工藝及文青雜貨的你拜訪。

另外，這裡還有一隻可愛的站長羊喔。

益子公路休息站（道の駅 ましこ）

地址：栃木県芳賀郡益子町長堤2271

營業時間：9:00〜18:00

公休日：每月第二個週二

官方網站

位於栃木縣櫻市的喜連川公路休息站，是一個除了有基本公路休息站功能之外，還可以泡溫泉的休息站。喜連川温泉被譽為「日本三大美肌之湯」之一，而路過停靠喜連川公路休息站，可以順道去體驗「喜連川温泉」。公路休息站中的溫泉設施，包括足湯和一般的「日歸溫泉」，即便沒有想要大費周章地脫衣沐浴，也可以利用足湯享受「美肌之湯」的好泉質。

這座休息站本身的建築保留了大正時代的和洋式風格，帶著復古氛圍，裡面搜羅了許多栃木各地的名產與新鮮蔬果，也是購買伴手禮的好選擇。說起特色的特產伴手禮，「溫泉茄子」就是其一。它是日本第一種利用溫泉熱栽培出來的茄子，吃起來特別軟而甜。

喜連川公路休息站（道の駅 きつれがわ）

地址：栃木県さくら市喜連川4145-10

營業時間：

直銷所 9:00〜18:00

飲食處 各店鋪不同，總體而言9:00～18:00（具體請參考官方網站）

日歸溫泉 10:00～21:00

足湯11:00〜16:00

公休日：每月第二、四個週一

官方網站

擁有約12倍巨蛋大小的壬生公路休息站，是由Mibu Highway Park（みぶハイウェーパーク）、栃木WANPAKU公園（とちぎわんぱく公園）、玩具之町萬代博物館（おもちゃの町 バンダイミュージアム）、壬生町綜合公園等共同組成的大型公路休息站設施。其中最大的特色就是，裡面的設施是無論一般道路還是高速公路用戶都可以直接到達，大家只要將車子停在休息站內，便可走路前往上面所述的公園或博物館走走。要回家時也就直接開上高速公路，非常方便，特別適合自駕旅行時排入行程。

在壬生休息站內，不僅能找到許多栃木的伴手禮和農產，還有有家叫Mib-TOWN的人氣甜點店。其中最高人氣的品項就屬盛了滿滿一杯草莓的「將軍的莓冰」，在日本網路上引爆話題。雖然叫做「將軍的莓冰」，但其實裡面並有冰，而是利用栃木產的草莓冷凍成冰刨，再淋上煉乳。而在之後到了草莓季，則會使用新鮮的草莓搭配煉乳，吃起來的口感與冷凍草莓的滋味應該又大不相同吧。此外，店內的另一款草莓甜點「紅白 福莓」也非常受到旅客歡迎。

壬生公路休息站（道の駅 みぶ）

地址：栃木県下都賀郡壬生町国谷1870-2

營業時間：

伴手禮販售處9:00〜18:00（平日）、9:00〜19:00（週末及國定假日）

Mid-TOWN 10:00〜17:00（有可能隨季節變動調整）

農產直銷處9:00〜17:00（目前縮短營業時間中）

官方網站

看了這次介紹的公路休息站，是否讓你想規劃一趟栃木之旅了？有興趣的話，也可以參考我們2020-2021年整理介紹的栃木夏、秋、冬栃木之旅系列文章，看有哪些景點是你有興趣的吧。

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