家族出遊快筆記！連鎖飯店MIMARU 免轉車15分鐘到東京迪士尼
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】連鎖飯店「MIMARU」鎖定多人出遊族群，有房型空間寬廣、房內設備齊全且可容納多人同住等優勢。2022年6月初開幕的新館「MIMARU東京 STATION EAST」自JR東京站徒步約15分，距離最靠近的JR八丁堀站則徒步僅需2分鐘。
飯店位置在JR京葉線的沿線，不需要轉車大約15分鐘就能前往深受訪日遊客喜愛的知名景點「東京迪士尼度假區」，可說是未來規劃多人出遊、親子旅行的住宿好選擇。
館內7成客房以4張單人床組成2大床房，面積介於40～70平方公尺，有沙發區與簡易廚房，喜歡超市買東西自炊、想長天數住也沒問題。2022年9月前都能選擇近半價的歡慶開幕方案，4人同住每人5,873日圓起。而常態住宿方案則是4人同住每人9,625日圓起。
交通：JR八丁堀站徒步2分鐘；東京Metro茅場町徒步3分鐘；JR東京站徒步約15分鐘。
地址：東京都中央區八丁堀1-12-8
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