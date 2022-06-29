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紫陽花「水中華」！日本茨城獨特繡球花景點 孔雀帶路大逛夢幻繡球花池

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圖：いばらき観光キャンペーン推進協議会／來源
圖：いばらき観光キャンペーン推進協議会／來源

雨引觀音每年繡球花祭的經典項目「水中華」將在7月登場，繡球花遍佈池塘相當壯觀。　圖：いばらき観光キャンペーン推進協議会／來源
雨引觀音每年繡球花祭的經典項目「水中華」將在7月登場，繡球花遍佈池塘相當壯觀。　圖：いばらき観光キャンペーン推進協議会／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】茨城縣的「雨引觀音」以祈求安產、子女健康聞名，1996年起境內就開始放養孔雀，能欣賞牠們漫步其中的高雅身姿。

▲運氣好的話，還有機會捕捉到孔雀在欣賞繡球花的瞬間！　圖：いばらき観光キャンペーン推進協議会／來源
▲運氣好的話，還有機會捕捉到孔雀在欣賞繡球花的瞬間！　圖：いばらき観光キャンペーン推進協議会／來源

這裡同時也是茨城知名繡球花景點，栽有10種品種、約3,000株繡球花。今年的繡球花祭已經開跑，從7月開始還能欣賞夢幻的「水中華」繡球花池，晚上更有夜間點燈喔。想要收集與眾不同的繡球花景點，來這裡準沒錯！

茨城縣 雨引觀音

交通：JR水戶線岩瀨站搭乘計程車，車程約10分鐘。

繡球花祭：2022／6／10～7／10

水中華期間：7／1～7／10（17點～21點夜間點燈）

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繡球花 美景

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