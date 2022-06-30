重返日本必睡！東京推薦3間「圖書館旅店」 愛閱讀旅人陶醉書香世界

最近信義誠品的新聞引起大家的關注，書店的確是都會城市不可或缺的人文地標及知性感性兼具的風景線。喜歡閱讀的旅人，總會在行囊裡放上兩本書相伴。

設計時尚的BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU，堪稱膠囊旅館界的顏值擔當。圖片來源：©Book And Bed Tokyo

日本東京近幾年興起多家結合圖書館設計風格或書店主題的飯店，包括有著名蔦屋書店團隊操刀選書的閱讀飯店、世界最大規模的舊書店街「神保町」新開幕的書本配對飯店，還有以漫畫書作為裝置藝術主題的膠囊旅館，都引起廣大書迷的驚艷和話題討論，更吸引不少想要嘗鮮的旅客慕名入住。

【濱松町】芝公園飯店（SHIBA PARK HOTEL） 蔦屋書店團隊操刀選書 禮賓接待身兼書籍推薦員

擺滿書籍的中央大階梯，格調優雅彷若美術館的一隅 。圖片來源：©SHIBA PARK HOTEL

位於東京著名觀光景點「增上寺」與「東京鐵塔」附近的芝公園飯店，為了提供更完善的住宿體驗，近年來多次進行內部裝潢修繕，今年年初以圖書館飯店的全新姿態來服務旅客。

由「銀座 蔦屋書店」團隊來執導選書，每本書均令人玩味十足。圖片來源：©SHIBA PARK HOTEL

為了讓旅客可以透過圖書的魅力來體感飯店位處的地緣文化，飯店內新增旅客能邊享受飲品邊閱讀的圖書休憩室（Library Lounge）。其中，最大的亮點就是找來自許為「世界第一的藝術書店」的「銀座蔦屋書店」團隊來操刀選書的工作，目前館內約有1,500本藏書，書籍類型以日本文化、建築、寫真與美術等主題居多。

現代飯店新趨勢多朝複合式多角經營來吸引旅客，而轉型為圖書館飯店的「芝公園飯店」，不僅選書用心，在閱讀上如果有任何疑問，飯店也安排禮賓接待員為旅客提供書籍推薦等服務，若是住客還能依據自己的需求將書籍借閱至客房內慢慢閱讀，並且還能在圖書休憩室的營業時間內（6:00-23:00），享用免費的紅茶、咖啡。而翻修過後的客房，呈現的日式摩登雅緻品味，沉穩脫俗的色調，營造出適合閱讀的休憩空間。

各樓層閱讀主題 「書本配對（Book Pairing）」結合咖啡服務

舒適的住宿環境幫助旅客陶醉於書香世界。圖片來源：©BOOK HOTEL JIMBOCHO

以聚集眾多書店、出版社而聞名的神保町，是不少旅人來東京旅遊時的必訪書香聖地，神保町古書街還是世界最大規模的舊書店街呢。去年12 月在神保町誕生的「BOOK HOTEL 神保町」，可說是為了愛書人而打造的住宿設施。

「BOOK HOTEL 神保町」想要活化神保町區域的創建理念，獲得日本知名大型出版社「小學館」認同與出資協助。目前館內約有2,000本藏書，書籍分別擺放於設有選書主題的各個樓層，譬如2樓的選書主題是「遙想青春的那時候」、3樓是「今天有想哭的感覺」、9樓是「徹夜來推理吧！」等等，發想十分逗趣，整座飯店宛若像是一座圖書館。

左：每層樓的選書主題皆不同，整座飯店就像是一座圖書館。右：可由工作人員來推薦適合旅客閱讀的書籍。圖片來源： ©BOOK HOTEL JIMBOCHO

飯店也提供選書諮詢服務與付費式的「書本配對（Book Pairing）」，今年5月才開始的第一波書本配對服務，採用書籍與咖啡的組合。無論是深焙濃咖啡搭配長篇推理小說，或是水果風味的咖啡搭配戀愛小說，皆是工作人員精挑細選的絕佳配對。在客房的硬體設備上也毫不馬虎，所有房型皆超過23平方公尺，十分寬敞，且採用日式風情的裝潢，使住客可以在優質的環境獲得充分的休息。

漫畫元素漂浮於半空中 有文青氣息的膠囊旅館

以「可住宿的書店」為發想的膠囊旅館品牌「BOOK AND BED TOKYO」，其獨樹一格的空間設計感以及小說、雜誌、旅遊書等包羅萬象的選書品味，擄獲許多年輕族群的喜愛。其中，設計無數漫畫篇章漂浮於半空中的東京新宿店，更是因為其「高顏值」而吸引許多海內外的媒體前來報導。

在房間部分，旅館提供上下舖的單人隔間（SINGLE ROOM）、雙人隔間（DOUBLE ROOM），以及擁有獨立房間的個室（SUPERIOR ROOM）等多種房型，可供旅客依照自己的預算與喜好來選擇。另外，它除了是一間膠囊旅館，也同時兼具咖啡廳功能，即使非住客也可以入館進行餐飲消費，享受與眾不同的閱讀樂趣。

【INFO】

芝公園飯店（SHIBA PARK HOTEL）地址：東京都港区芝公園1-5-10電話：03-3433-4141網址：https://www.shibaparkhotel.com/（日文）

BOOK HOTEL 神保町地址：東京都千代田区神田神保町2-5-13電話：03-6380-8228網址：https://bookhoteljimbocho.com/（日文）

BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU地址：東京都新宿区歌舞伎町1−27−5歌舞伎町APMビル8F電話：03-6233-9511網址：https://bookandbedtokyo.com/ja/shinjuku/（日文）

Editor／Sasa

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