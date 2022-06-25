朝聖作家向田邦子、芥川龍之介的愛店　日本文豪們最愛的東京餐廳推薦！

【撰文:Anita/窩日本】

延續日本文豪最愛的8家餐廳(上)，本篇將介紹包括半澤直樹作者"池井戶潤"在內的另外4位知名作家的愛店。

5.池井戶潤-壽司處 日本(寿司処 日本)

半澤直樹、下町火箭、民王、陸王⋯⋯這幾部履履創下收視記錄的日劇，都是來自作家池井戶潤的原著小說。他也曾得過江戶川亂步獎、吉川英治文學新人賞、直木賞等文壇大獎。

壽司處日本創業於1967年，至今已有四十多年的歷史，食材都是每天從築地進貨的新鮮漁獲。晚上一人的消費金額約1萬日幣，雖然在銀座已算不上高價位，但如果還是覺得太貴，可以選擇享用2600日幣起的中午套餐。店裡位子不多，對池井戶潤來說有種像在家裡自在的輕鬆感。

地址：東京都中央区銀座7-1 銀座コリドー街B1

營業時間：11:30~13:30/17:00~20:00 、週末與假日公休

6.芥川龍之介-咖啡店「カフェーパウリスタ銀座本店」（cafe paurisuta)

台灣人對芥川龍之介一定很不陌生。他的三篇翻譯作品竹林中、羅生門、蜘蛛之絲有被選入高中國文課本中，雖然只得年35歲卻寫了超過150篇小說。

在芥川龍之介活躍當時，正值日本的巴西移民潮，有移民之父的水野龍借助後來的總理大臣大隈重信等人的力量開設了「カフェーパウリスタ」，作為當時巴西聖保羅州政府專屬的咖啡販賣所，可說是日本咖啡文化發源地也不為過。當時芥川龍之介在內的很多作家喜歡到這裡討論事情，成為了文化活動的據點。

地址：東京都中央区銀座8-9-16 長崎センタービル1F

營業時間：週一～週六 8:30~21:30/週日、假日 11:30~20:00

7.向田邦子-洋食店「芳味亭」

向田邦子是日本知名的女性電視劇腳本家、隨筆作家，也得過文學類的大獎直木賞。可惜她在51歲時因取材關係到台灣旅行時遇到空難而喪生在台灣的苗栗三義。

向田邦子在47歲第一次造訪芳味亭之後就成了店裡的常客。它雖然是洋食店，但是整個店的氛圍更近似和風蕎麥麵店。初次到訪的話推薦可樂餅或漢堡排、炸蝦等，「洋食便當」也是人氣餐點。

地址：東京都中央区日本橋人形町2-9-4

營業時間：11:00~14:00/17:00~21:00、週一公休

林芙美子是一位女性作家、小說、詩人，她最知名的作品「放浪記」曾三度被改編為電影、三次電視劇以及一次舞台劇。

1966年創立的「竹葉亭」是鰻魚料理專門店，在明治時代是無人不知無人不曉的名店，夏目漱石、泉鏡花、永井荷風、林芙美子的作品中都有登場過。即使已經有百年歷史，並經過了震災和戰火，這一碗鰻魚飯仍繼續飄香。

地址：東京都中央区銀座5-8-3

營業時間：11:30~14:30/16:30~20:00

這些文豪喜愛的餐廳很多都是經營了數十年，甚至百年以上的老店，到這裡不僅可以吃到美食，更可以感受到滿滿的文學氣質與悠久的歷史文化呢！

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