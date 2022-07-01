古著與日系品牌旗艦店基地！裏原宿「貓街」到涉谷　東京流行時尚集散地

作為世界流行文化城市之一的東京，總是能見到各式各樣的時尚流行風格。若要說這座城市中的流行時尚集散地，恐怕非那條連結原宿表參道與涉谷神南一帶的「貓街」莫屬了。

貓街，是位於涉谷區神宮前3丁目到5丁目之間、在明治通表參道側的隔壁巷道，長約1公里左右。過去這裡曾經是是涉谷川河道，1964年河川地下化後誕生，正式名稱為「舊涉谷川遊步道（旧渋谷川遊歩道）」。原本巷道十分窄小，只有行人能通行而已。後來為了方便車行，巷道有所拓寬，也吸引了各色風格的咖啡或古著店先後進駐，逐漸發展成如今集結東京潮流的人氣「大道」。

明明是個潮流流行的街道，卻為什麼有著這麼可愛的名字呢？這個名字的由來，其實有很多種說法。例如這一帶曾經有很多貓咪、這一帶是樂團「BLACK CATS」的成名地、以前這巷子小得有如貓咪的臉一樣等。只是無論哪一個說法，都沒有確切的依據來源，因而也都只是傳說。對了，還有一種說法是，因為在英國和香港都有所謂的「貓街」，說不定也是因此受到啟發的。（笑）

說起貓街的特色，腦袋裡面浮現的第一個關鍵字，莫過於「古著」了。儘管要說「古著聖地」這個頭銜，常常還是由下北澤首當其衝，然而原宿涉谷一帶其實也是無冕之冠。從表參道上轉進貓街，便能見到一家品牌服飾古著店「RAGTAG」，似乎也為這一帶商店風格的多樣性定了調。

其他像是一些海外休閒品牌的日本旗艦店、質感咖啡店或街頭小吃等，即便沒有想要購物血拼，也能感受到東京年輕與青年世代的時尚流行文化，而為此心動不已。不僅如此，就在貓街另一頭，更有近年蛻變了的涉谷一帶在等待著你來去探索。

走出貓街，回到往涉谷站方向的明治通上時，想必會被超顯眼的LV LOGO抓住目光——是的，這就是我們前文有稍微提到的，涉谷的蛻變標誌之一「MIYASHITA PARK宮下公園」。這裡最早是個涉谷的小公園，最近終於改建完工，成為「公園+商業百貨+飯店」的複合型設施。

MIYASHITA PARK宮下公園的一樓集結了包括LV、GUCCI、BALENCIAGA等高級品牌，可見其想成為涉谷時尚界之地標的野心。與此同時，街頭潮流品牌KITH日本旗艦店亦進駐於此，讓宮下公園保留繼承涉谷特色的街頭潮流時尚。

沿著涉谷風十足的大型塗鴉牆一直走，TOWER RECORDS入口那尊搖擺中的忠犬八公闖入眼簾——是的，Fire Street炎街到囉。這條路其實有一個很嚴肅的名字，叫做「涉谷消防署所在之路」，不過實際上呢，這條巷道中座落了許多時尚人士「通勤」似地常拜訪的選物店和古著店。

就在貓街和Fire Street炎街這一帶，除了前面和大家介紹過的RAGTAG，以及RINKAN、BAZZSTORE之類的古著店（注意！是「古著店」，不只是「二手店」喔）之外，還有許多日系品牌如BEAMS、UNITED ARROWS、FREAK’S STORE、STUDIOUS等的品牌旗艦店。如此看來，說這一帶是涉谷流行時尚大本營也不為過吧。

從貓街漫步到Fire Street炎街，即便是平時對時尚並沒有太大興趣的人，都會感受到這一帶的時尚氛圍，而不禁開始對自己的個人穿搭風格有些反思。你喜歡的時尚，是什麼呢？你喜歡的自己，會是什麼樣的呢？多多嘗試，想必能找到屬於自己的個人風格，而多看當然也是必行之路之一——無論是透過上網逛街，還是實際到街上走走，都會是找到自我風格的第一步。

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