愛貓人士的天堂！東京貓名所「豪德寺」滿滿貓咪　世田谷線還能搭招福貓主題電車

井伊家的菩提寺：豪德寺

豪德寺的貓咪出了名，不僅是日本國內愛貓人士必朝聖之所，更名揚海外，畢竟境內的招福殿中能見到大量中文中常稱為「招財貓」的貓咪們，也是世田谷區、世田谷線一帶散步的經典景點。山號為「大谿山」，曹洞宗佛寺豪德寺其實是江戶時代彥根藩（今滋賀縣彥根市）主・井伊家位於江戶的菩提寺。當時世田谷區一帶成為彥根藩的領地，因而井伊家在此設置了菩提寺，讓家族的歷代名主生後可長眠於此。

※ 圖中為2022年4月拍攝之豪德寺，招福貓咪們所在的招福殿正在整修中。

豪德寺境內綠意盎然，不僅能見到青松與森林，更種有梅、櫻、牡丹、芍藥、杜鵑等花木，晚秋時也能賞到紅葉，可說是大隱於市的一塊僻靜之所，漫步其中彷彿能讓人暫時忘記都市喧囂，讓心和腳步緩下來。

來的偶然 豪德寺與貓兒的緣分

據說，豪德寺原本是一座名為「弘德庵」的小寺院。某日，彥根藩的第二代藩主井伊直孝，在獵鷹回程的路上，經過了弘德庵，看見門口有隻三花貓咪在「招招手」，因而停下腳步。誰知，天空不巧下起大雷雨，井伊直孝一夥人正好在寺院中躲雨，且與寺院中的僧人相談甚歡。儘管是一件有點日常的小事，但井伊直孝卻頗為感動，覺得那不僅是一種緣份，也是一份福氣，因而後來便金援弘德庵，並指定其為家族的菩提寺，而後改名為「豪德寺」。

這一個偶然的相遇，那隻三花貓咪成了結緣的關鍵，也在豪德寺種下了貓咪招福招緣的信念。儘管日文中同樣叫做「招き猫」，中文中常常翻譯做「招財貓」，但更準確地說，豪德寺的「招き猫」招的是福氣與緣分。

因為與貓咪之間的不解之緣，在豪德寺境內設有「招福殿」，裡面供奉著招福觀音菩薩，但更重要的是，招福殿裡裡外外能見到大量且大小不一的招福貓兒守護著，能開運招福、祈求安康以及商業興隆等。陽光與綠意中，那一隻隻白底貓兒一起舉著右手，看起來格外可愛且有趣。

值得注意的是，豪德寺的招福貓兒雖然和不少坊間的招財貓一樣，舉著右手，但作左手並沒有拿錢。據說這是與豪德寺侍奉的井伊家是武將之家，而非商賈之家有關。也有一說是，豪德寺的招福貓之所以沒有拿錢，主要意義在於「招福貓能為人招來的是「機會」而非「結果」，但得到機會後將有什麼結果則取決於個人」。

豪德寺的招福貓與老鼠是朋友？

除了招福殿之外，在豪德寺中還能幾處「藏著」貓咪，其中包括了高22.5公尺，供奉著包括釋迦如來佛等三尊佛像的三重塔。三重塔外的十二生肖木刻上，那代表正北方的「子」位，也就是老鼠的雕刻上，能見到一隻招福貓兒站在中央。儘管在十二生肖的故事中，貓咪因為被老鼠騙了，因而沒有被選上十二生肖，不過在豪德寺中，他們倒是和平相處著。（笑）

究竟豪德寺中，還有哪些地方藏著招福貓兒呢？還是留給大家到現場走一趟的時候，慢慢發覺吧！都說完了就不好玩了嘛。

交通資訊和豪德寺站

如果本身喜歡鐵道旅行，那麼拜訪豪德寺時，非常推薦安排東急世田谷線的散步小旅行，畢竟那是東京目前唯二的路面電車（另一條就是大名鼎鼎的都電荒川線），可以購買世田谷線的周遊券，愛在哪裡下車就在哪裡下車，而且還能搭到招福貓主題電車。世田谷線沿線生活感十足，錯落著住宅、商店街、公園及神社寺院，散起步來也是頗愜意。

當然，除了東急世田谷線，亦可搭乘小田急線在豪德寺站下車再步行前往。在豪德寺站，就能見到招福貓咪迎客，若是想要把這一帶的招福貓icon集好集滿，那小田急線的豪德寺站也是非去不可囉。

大谿山 豪德寺

地址：東京都世田谷区豪徳寺2-24-7

參拜時間：

6:00～18:00（3月下旬〜9月中旬）

6:00～17:00（9月下旬〜隔年3月中旬）

※寺務所的服務時間 8:00～16:30（夏天則延長到17:00）

大眾交通：

東急世田谷線 宮之坂站 步行5分鐘

小田急線 豪徳寺站 步行15分鐘

官方網站

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