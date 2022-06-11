繡球花海大爆發！日本千葉服部農園「繡球花屋敷」好拍又好逛

「服部農園繡球花屋敷」距離東京市區自駕1.5小時以內就能抵達，為關東不可錯過的繡球花景點。 圖：千葉県観光物産協会／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】初夏就是欣賞繡球花的最佳季節！占地1萬8千平方公尺的「服部農園繡球花屋敷」是日本關東近郊超人氣繡球花景點，境內栽有約200種品種、1萬株以上的繡球花。

這裡能欣賞遍佈於山坡的繡球花海，就像是傾瀉而下的花朵瀑布般，無論從下往上仰望，或是從上往下眺望，不同角度各有獨特風采。花海壯觀程度用滿山滿谷來形容，一點都不誇張。搶先筆記起來，下個初夏就出發去日本關東，感受花海圍繞的浪漫吧！

千葉縣 服部農園繡球花屋敷

開園期間：2022／6／1～7月上旬

門票：國中生以上500日圓；小學生200日圓。

交通：JR外房線茂原站轉乘計程車，車程約10分。

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