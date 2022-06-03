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關東最大規模！日本購物天堂住1晚「御殿場 PREMIUM OUTLETS」逛好逛滿

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圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源
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「HOTEL CLAD」富士山景觀客房示意圖。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源
「HOTEL CLAD」富士山景觀客房示意圖。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大家逛過關東規模最大的購物天堂「御殿場 PREMIUM OUTLETS」嗎？以後不用擔心逛的時間不夠，能直接住下來了！ 飯店「HOTEL CLAD」在2019年底開幕，館內半數以上都是富士山景觀房，住客能免費使用共構的日歸溫泉，一次滿足購物、溫泉、欣賞富士山的願望。

▲開放式的館內大廳同樣以富士山為主角，大片落地窗外就能欣賞美麗山景。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源
▲開放式的館內大廳同樣以富士山為主角，大片落地窗外就能欣賞美麗山景。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源

飯店就在商場內部的絕佳優勢，讓愛逛街的旅人即使逛到失心瘋也不怕，更是冬季來御殿場欣賞浪漫點燈秀的必壓飯店。

▲館內共構日歸溫泉設施「木之花之湯」，擁有富士山景觀大浴場與私人湯屋可租借。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源
▲館內共構日歸溫泉設施「木之花之湯」，擁有富士山景觀大浴場與私人湯屋可租借。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源

▲飯店「HOTEL CLAD」聳立於富士山景前方，全館半數都是富士山景觀客房。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源
▲飯店「HOTEL CLAD」聳立於富士山景前方，全館半數都是富士山景觀客房。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源

受疫情影響2年多沒去逛街，去年商場擴增新區域「HILL SIDE」，現在境內有約290間店鋪林立，占地6萬平方公尺讓人能購物一整天都不誇張！富士山景觀雙床房含早餐，每人12,550日圓起（森林景觀房含早餐則為11,550日圓起）。

▲能享受在富士山腳下逛街的「御殿場 PREMIUM OUTLETS」為深受國內外遊客喜愛的關東必逛購物天堂。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源
▲能享受在富士山腳下逛街的「御殿場 PREMIUM OUTLETS」為深受國內外遊客喜愛的關東必逛購物天堂。　圖：三菱地所・サイモン株式会社／來源

靜岡縣　HOTEL CLAD

交通：搭乘御殿場PREMIUM OUTLETS境內免費循環公車，或自HILL SIDE區域徒步前往。JR御殿場站也設有免費接駁車，車程約15分。

地址：靜岡縣御殿場市深澤2839-1

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富士山 早餐 溫泉

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