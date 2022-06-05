東京御宅天堂「秋葉原」 ACG、美食、玩樂3項基本任務缺一不可

喜愛日本ACG次文化的你，想必早已耳聞過東京秋葉原的大名，或許也是來訪東京必訪的地方。二戰後和阿美橫丁一樣，自黑市發展起來的秋葉原一帶，到日本經濟高度發展的時期，逐漸變成了販售各式家用電器的電器街，而後隨著數位及網路時代的衝擊，加上動漫作品《EVA新世紀福音戰士》、日本文學影視作品《電車男》等，被定調為「御宅之街（オタクの街）」，並觀光化起來。如今，秋葉原無疑繼續強化御宅元素，囊括了包括電子科技、動漫、電玩遊戲、萌偶像等宅宅們喜愛的種種，成為日本次文化流行集中地。

到訪這樣的秋葉原，推薦大家下面這三大基本款任務，尤其是自詡為專業宅的你，不體驗可真是說不過去。

泡泡袖、蓬蓬裙、白色蕾絲花邊小圍裙，搭配高過膝蓋的吊襪，是滴！歡迎來到女僕的世界——來到秋葉原一定要體驗的第一件事，就是走一趟名揚全世界的女僕咖啡店。且不說這特別的咖啡店裡面的店員，都是穿上可愛誘人女僕制服的妹子們不說，更有非常專業的萌系表演和互動可融化御宅系族群的心。例如，在送上餐點的時候，會另外加上一些很萌的魔法台詞，餐點本身造型裝飾和口味都甜美可愛不說，有的還有女僕們親手繪製裝飾呢。除此之外，或許還有機會可以和可愛的女僕們一起用拍立得拍攝紀念照，或欣賞女僕妹子們的現場舞蹈表演。

不可否認，去一趟女僕咖啡店會花不少錢，不過如此特別的體驗，真的蠻值得試一次，不管你是不是有宅屬性。對於「初學者」來說，像是AKIBA絕對領域、@home Cafe都是女僕咖啡店中的名店，不妨先從這兩家中選擇看看！當然其實秋葉原還有很多非常獨特的主題咖啡店，包括執事喫茶、和風系女僕咖啡、動物娘咖啡等。除此之外，這裡也有很多小動物主題咖啡，如貓咪咖啡、貓頭鷹咖啡等，也能見到一些漫畫主題的咖啡店。

秋葉原作為電器街與電玩聖地，也是日本電玩遊戲機台文化的重鎮，其中最具代表性的莫過於SEGA的幾個大型遊戲機台遊樂場。儘管具有地標性地位的「SEGA秋葉原2號店」受疫情影響，已於2020年秋天歇業，不過秋葉原一帶依然還有4座SEGA大型遊戲機台遊樂場，也可說是一代人的回憶吧。從過往在台灣也能見到會的街頭格鬥遊戲機台、抓娃娃機，到一些虛擬實境的VR模擬遊戲，或是最新的測試遊戲機種等，在這裡都有可能找到。即便是有點復古的大頭貼機，也是不斷在進化推出新機種呢！

作為日本民間美食，日式拉麵在日本動漫場景中無處不在，像火影忍者中主角們喜愛的一樂拉麵、吉卜力工作室電影《懸崖上的金魚姬》中的拉麵等場景都讓人印象深刻。喜愛日本動漫，甚至已經可自詡為動漫宅的你，既然來到秋葉原朝聖，又怎麼能不切切實實地體會一次地道的日式拉麵滋味呢？

儘管近年來秋葉原的美食種類不斷增加，且一樣走評價高CP值路線，不過拉麵依然是人氣長青選項。這一帶有不少名店，如以經典醬油拉麵著稱的「青島食堂」及「百年本鋪」，當然也能找到日本連鎖的拉麵店，如博多風龍。

當然，你也可以選擇將我們的任務①和任務③結合起來，在AKIBA絕對領域女僕咖啡店中，點一碗萌萌粉紅拉麵——別看那粉紅色的湯底以為是化學色素，那可是一碗道地的豚骨拉麵，並有甜菜汁染成的粉紅色湯底。

秋葉原的樂趣，實際走一遭當然是最能體會。然而若因種種原因還無法出行，那麼其實跨海也是能營造出「秋葉原」風，畢竟現在線上購物已經很方便了嘛。如果喜歡秋葉原偶像，如以Vocaloid打造的虛擬偶像初音未來、或是實際真人女團的AKB48系列商品（個人其實很喜歡他們在福岡的姐妹團HKT48）。想要偽出國，弄一個女僕咖啡店的場景，推薦大家入手可愛的粉紅色麵、找個可愛的茶壺、形狀可愛的貓咪形狀方糖，打點出如同女僕咖啡店一樣萌萌的餐點。作為遊戲宅，要在家打造機台遊樂場應該是不可能的任務，不過一台電腦或家用遊戲機在手，選購自己喜歡的日本電玩遊戲，在家也有能遊戲的陪伴。

至於享用拉麵這件事，目前不少日本食品廠商，甚至是拉麵店家，其實也都有另外販賣拉麵家庭調理包。你可以依照個人口味，放入一些不一樣的配料，並將它們以這款精緻的陶碗盛上，更能叫人食指打開不說，也很有在店內享用的氛圍呢。不過無論如何，都還是希望有機會的話，可以到秋葉原散步一番，想必能發現更多不一樣的美好。

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