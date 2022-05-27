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輕井澤「彩虹傘海」6月登場　加碼空中泡泡超夢幻

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「輕井澤 Umbrella sky 2022」展出日期從6月3日至7月10日。　圖：星野集團／來源
「輕井澤 Umbrella sky 2022」展出日期從6月3日至7月10日。　圖：星野集團／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】輕井澤榆樹街小鎮的彩虹雨傘裝置藝術「輕井澤Umbrella sky 2022」於6月3日開展，除了有上百支雨傘高掛在街道上空的彩傘拱廊，本次更加入空中泡泡演出，藉由五彩繽紛的雨傘海及彩虹般的肥皂泡，營造浪漫夢幻的氣息。讓旅人即使在陰雨綿綿的梅雨季造訪，也能帶著愉快的心情觀賞天空傘及積水地面上的彩傘倒影。

此外，日落後還有夜間點燈，直到晚間10點都能欣賞與燈光相互輝映的傘海街景。

◎輕井澤 Umbrella sky 2022

活動期間：6月3日～7月10日（空中泡泡10:00、16:00；夜間點燈18:00～22:00）

◎更多日本美景情報，請看「日本旅行情報局」。

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輕井澤 裝置藝術 美景

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