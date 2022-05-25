鎌倉花之寺「長谷寺」超好拍！繡球花海、良緣地藏、海景街景一次收藏

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】初夏追花，怎能放過鎌倉繡球花名所「長谷寺」。這裡沿著山坡小徑種有40種以上的繡球花，加起來約有2500株，每到花開季節，藍、粉、紫、白的花朵便會遍布山坡，相當壯觀！

賞花客不但能享受被繽紛花海包圍的幸福感，也能在高處的展望台飽覽鎌倉街景、相模灣。另外，境內還藏有3組可愛的良緣地藏，據說全部找齊的話，就能獲得幸福。

◎神奈川 長谷寺

繡球花期：5月下旬～7月上旬

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