專人領騎漫遊東京！ 「時尚城區、下町商店街、灣岸美景」三大必騎路線

近年來慢活、環保、低碳旅遊蔚為風尚，不少旅人對騎乘自行車造訪陌生城市躍躍欲試；迫不及待想要重回日本旅遊的朋友，國境解封後可以考慮在東京騎著單車穿梭在古今交錯的各區域，感受這國際大都會的進步與脈動，還可在河畔、灣岸等浪漫景致中輕騎漫遊，不但比徒步走路速度快，又能節省體力，也不必老是搭電車錯過路邊的好風景，以下推薦單車漫遊東京3 大經典路線，值得一提的是有業者推出套裝單車遊程，不但提供單車租借、還配有英語導覽的專業領騎人員，大人費用5000到13000日圓不等，拉近你和這個久違的大都市的距離。

路線1 穿梭古今 體感東京蛻變路線

伴隨著2020東京奧運的舉辦，東京近年來加速城市內的許多軟硬體開發，像是強化5G無線網路功能的軟體設備，在硬體部分也新建許多體育相關的競技設施，探訪這些新冠肺炎疫情爆發之後才興建而成的場域，就是體感東京蛻變最為直接的方式。

建議旅客可以從販賣海鮮而知名的「築地場外市場」出發，隨後前往時下的購物聖地「銀座」、著名的商務街鎮「新橋」，再往充滿都會時尚風情的「六本木」前進，接著造訪以優雅氛圍著稱的高級住宅區「青山」、著名的能量景點「明治神宮」，繞行神宮外苑並眺望作為2020東京奧運主會場的「新國立競技場」，最後以日本政治機關齊聚的「國會議事堂」周邊來做為路線的結尾。

路線2 貼近東京民眾日常生活 穿梭坡道、小巷弄路線

而高樓堆疊市貌不斷蛻變的東京，其實潛藏著許多鮮為人知的街坊小巷，這些巷弄保留著城市原始建築面貌之外，還孕育著繁華都市中所罕見的人文情感。若已經跑遍東京都內的知名景點，那麼騎著自行車穿梭於巷弄之間的行家路線就是你的最佳選擇！

建議旅客可以從日本天皇的宮殿「皇居」出發，接著往祀奉日本烈士的「靖國神社」，往巷弄曲折複雜而聞名的「神樂坂」前進。隨後造訪坡道繁多而著稱的文京區一帶，像是櫻花季的「播磨坂」也是極度推薦的景點。而優美日式庭園造景的「六義園」、傳統下町風情濃厚的「谷中銀座」、擁有美麗池景的「上野公園」都是值得一遊的精華區域，最後以販賣動漫、電器商品著稱的次文化聖地「秋葉原」為這趟行程畫下完美句點。

路線3 沿著著名隅田川 感受暮色低垂河畔風情路線

東京都內四通八達的水路系統，用來運輸貨物與調節水量之外，同時也是非常經典的觀光遊覽路線。

白天時，旅客可以體感河畔或灣岸的壯麗風光，而在夕陽西下至夜幕升起的時刻造訪，藉由光影更迭來感受瞬時變化的都會迷幻風情。騎乘時建議以體驗屋形船遊覽觀光而聞名的「隅田川」為中心來繞行，旅客可從淺草一帶沿著河川下游的方向，一路前往充滿東京灣灣岸風情的「豐洲」一帶，飽覽水岸好景致，讓你身心靈舒暢。

自行車深度體驗「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」

從自行車的租借至景點的安排，對於海外旅客來說，並非一件容易的事。若是無力自行規劃路線又想要在東京輕鬆完成自行車體驗，建議可以參加提供英語導覽服務的自行車行程「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」。內容有一般路線及中階路線、半日遊、夜遊等選項，大人費用從5000到13000日圓不等，詳細內容再請參考「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」官網。

參加「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」行程，就可在經驗豐富的導遊帶領下，暢遊上述嚴選的3條自行車路線。除此之外，「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」的體驗行程，還有「江戶文化」、「建築巡禮」、「東京懷舊街區」等多項主題路線可供選擇。

業者還提供行李借放、淋浴間租借等貼心服務，讓旅客可以無憂無慮地完成自行車體驗。另外，還備有孩童專用自行車，想要進行家族、親子旅遊的旅客也非常適合。

【INFO】名稱：TOKYO GREAT CYCLING TOUR

地址：東京都中央区新川1-3-2電話：03-4590-2995

官方網站：https://www.tokyocycling.jp/（英文）

行程一覽＆費用說明：https://www.tokyocycling.jp/tour/（英文）

新聞稿 / 東京觀光事務所台灣辦事處整理 / Nick Su

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