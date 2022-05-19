上野好好玩5種提案！ 東京觀光新手筆記　熊貓櫻花阿美橫丁與美術館

對於不少第一次到東京的觀光客來說，上野不會是個熟悉的名字若自成田機場搭乘京成電鐵的Skyline進入東京，上野往往就是第一個抵達的轉車站，而作為東京經典賞櫻名所的上野恩賜公園及旁邊的阿美橫丁又是那麼有名，亦成為不少外國遊客對於上野的第一印象。有著「東京北玄關口」之稱的上野，是個集下町文化、藝文、商業購物與自然觀光於一身的獨特地方。

除了賞櫻和阿美橫丁外，上野擁有江戶城鎮城之寺之一的「上野寬永寺」、供奉德川家康的「上野東照宮」等史蹟，還有東京都美術館、上野之森美術館、國立西洋美術館、國立科學博物館、東京國立博物館等美術館設施，據說也是東京喫茶店的發祥之所。如果想要以動漫人物來快速感受上野這個地方，可以參考看看之前JR東日本企劃的山手線車站擬人動漫角色。（笑）下面就直接和大家分享一些「上野遊玩」提案。

位於JR上野站到御徒町站之間的商店街區，就是東京大名鼎鼎的阿美橫丁。最早原來是普通下町住宅區的這一帶，在二戰後因為黑市而逐漸形成並發展至今的商店街區。關於「阿美橫丁（アメ横）」的名字來源有兩種說法，一是戰後日本缺糖，而當時有從中國來的移民者在這裡賣糖，因此出了名。當然也有人說是因為這一帶有許多賣日式蕃薯糖的店家，因而得名，因為日文中的「糖屋」就稱作「飴屋（アメヤ）」，而如今阿美橫丁中的確也能見到一條商店街牌為「アメヤ橫丁」。關於阿美橫丁的取名由來的另一說，是這裡戰後是美軍物資販售之所，因為「阿美橫丁（アメ横）」是日文美國（アメリカ）的簡稱。

無論阿美橫丁名字由來為何，如今這裡都是東京蠻獨特的一道風景（編按：假日還常常會見到會有日本攝影愛好者在來這裡街拍。）。沿著捷運高架下開設的店家，包括了各式各樣日式及異國風的小吃、居酒屋、立吞店，有著市場風情的海鮮、乾貨、茶葉舖，當然還有能買到許多日本零食的「二木的菓子（二木の菓子）」，以及各大連鎖藥妝店，是不少海外觀光朋友大採購的好地方。喔對了，如果你是日劇《孤獨的美食家》的五郎粉絲的話，也蠻建議可以順道走去他曾拜訪過的中華料理店「羊香味坊」吃一頓的。

阿美橫丁 (アメヤ橫丁／アメ橫)

地址：東京都台東区上野10

上野恩賜公園的櫻花出了名，因而若正好有幸在櫻花季來到上野，不走一趟上野恩賜公園就太對不起自己了。作為東京最早的城市公園，上野恩賜公園可不只有櫻花，公園內亦保留了老江戶史蹟的「上野寬永寺」及「上野東照宮」，是值得日本歷史控們一訪的景點。除了櫻花季之外，在初夏時在上野恩賜公園以及旁邊的不忍池一帶，也能賞繡球花，而夏日的不忍池還能見到蓮花呢。

上野恩賜公園 官方網站 （繁體中文）

地址：東京都台東区上野公園 池之端三丁目

上野動物園是日本最早的動物園，自1882年成立至今，園內已有400多種物種的動物，數量多達3,000多隻，其中最有人氣的莫過於熊貓了。不得不說，因為上野動物園有熊貓的關係，走在上野一帶，處處可見與熊貓相關的商品與宣傳。（笑）作為日本屈指可數的可見到熊貓的動物園之一的上野動物園，熊貓很自然地成為了偶像一般的存在。

在上野動物園的熊貓家族，主要是爸爸力力（リーリー）、媽媽真真（シンシン）與小孩香香（シャンシャン），去年（2021）又添了一堆雙胞胎新成員曉曉（シャオシャオ）和蕾蕾（レイレイ），讓東京一帶的胖達粉絲們一陣歡騰。有趣的是，原本計畫在2020年歸還中國的熊貓姐姐香香，由於新冠肺炎疫情影響，如今仍滯留日本中。

如果你本身就是喜歡逛動物園的人，那麼來到東京就不該錯過上野動物園囉。在逛完動物園後，也可以在上野一帶收集一些熊貓美食或是伴手禮。

上野動物園 官方網站

地址：東京都台東区上野公園９−83

會說上野藝文，是因為就在上野恩賜公園附近，就聚集了多所個性不同的美術館博物館設施，既有常設展，也有各種主題有趣的企劃展，包括東京都美術館、上野之森美術館、國立西洋美術館、國立科學博物館、東京國立博物館等美術館設施。不僅能見到許多日本現代當代藝術家的藝術作品，更有一些西洋藝術巨擘們的畫作館藏，例如雷諾瓦、梵谷、畢畢卡索、莫內等名家作品，又或是一些與科學有關的主題展等。

除了多間美術館及博物館外，上野這一帶還有特別的下町風俗資料館，以及搜羅了日本國內外各種兒童繪本毒物的國立國會圖書館國際兒童圖書館。

日本的居酒屋文化，想必也是不少人到日本觀光很想體驗的部分。入了夜的阿美橫丁與白天呈現出不一樣的風貌，尤其是能看到許多在上野一帶的上班族下班後聚集在這兒吃飯飲酒的樣子，應該是不少人心中的「日本夜風景」。夜晚阿美橫丁的人聲鼎沸，加上高架鐵道間或傳來的隆隆車聲，那是屬於足具上野特色的一道風景。當然，不只有居酒屋或是小吃攤，也是能找到一些氣氛不錯的酒吧囉。

上野是不少人進入東京的第一站，不僅交通便利，機能性也十分優秀，住宿購物都很方便。除了這次和大家介紹的這些景點和提案，大家規劃行程的時候也可以結合淺草、藏前以及谷中一帶來進行安排。定番之餘，若想要知道一些「旁門左道」的玩法，可以到JAPANKURU日本酷樂粉絲團留言敲碗，我們一定會找機會「生」出來給大家的。

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