地瓜在東京變時尚了！精選東京3家必訪甜點店 必嚐蜜地瓜烤布蕾、地瓜百匯冰淇淋

地瓜近幾年躍升為養生聖品，尤其日本地瓜品種非常多樣，甜度口感各有千秋，東京的地瓜甜點專賣店，如雨後春筍般冒出，端出外觀吸睛、口味令人驚豔的創新甜品。

你嚐過現擠地瓜蒙布朗？和洋混搭的地瓜蒙布朗大福、開賣一個月就榮登日本Amazon西洋點心品項第一名的蜜地瓜巴斯克起司蛋糕、鹹甜交織的地瓜法式鹹派…‥，各式各樣地瓜新姿態品項，觸動著味蕾超乎想像的層次。

待疫情解封後，一定要來品嚐東京必訪三家地瓜甜點專賣店！

【中目黑・日比谷】＆ OIMO TOKYO蜜地瓜巴斯克起司蛋糕 日本Amazon西洋點心類冠軍

以炭火燒烤的熟成蜜地瓜來製作各個地瓜甜品的「＆ OIMO TOKYO」，明星商品就是韻味深厚、甜爽不膩口的「蜜地瓜巴斯克起司蛋糕」，開賣短短一個多月，就榮登日本Amazon西洋點心類別的第一名。

除了巴斯克起司蛋糕叫好又叫座之外，地瓜鬆餅、地瓜布丁等甜品也不容錯過。

店裡除了甜點清單豐富，還提供獨特的鹹食菜色，像是使用無麩質餅皮所製成的「蜜地瓜法式鹹派」等等，讓消費者感受不同味覺的美味地瓜潛力。

「＆ OIMO TOKYO」目前在東京設有兩間店面，位於中目黑的店面以咖啡廳的型態經營提供內用與外帶的服務，而進駐於東京半島酒店內的日比谷店則是僅提供外帶服務。

在日本街頭偶爾會看到烤地瓜的攤販，招牌的日文卻寫著烤芋頭（焼き芋），真讓人感到一頭霧水。其實日文中「芋（いも）」是泛指所有植物儲藏澱粉的肥大根莖，包含地瓜、馬鈴薯、芋頭、山藥等都算「芋」。

人氣商品「現擠地瓜蒙布朗」，客人點餐後才進行擠壓製程，讓消費者滿滿嚐鮮；圖片來源Ⓒ 株式會社芋山

而「銀座 芋山」就是一家標榜手工製作的地瓜甜點專賣店，2022年4月開幕就吸引許多甜食愛好者的關注。商品主要使用擁有高糖度的「旭甘十郎紅春香」，以及口感綿密的「五郎島金時」兩款熱門品種。

人氣招牌商品「現擠地瓜蒙布朗」的內餡是以生奶油為基底並加入地瓜醬，外頭包覆的地瓜泥則是客人在點餐之後，店家才會開始進行擠壓製程，因此地瓜泥不僅新鮮且口感極其細緻滑潤。

另一項主力商品「地瓜蒙布朗大福」，則是使用糯米粉、麥芽糖、水等原料製成的和菓子餅皮（日文稱「求肥」）包覆住店家特製的地瓜鮮奶油之後，再擠上蒙布朗地瓜泥。和洋混搭的製菓方式，創造出全新的視覺與味覺享受。

「細切炸地瓜條」，外脆內鬆好滋味是佐茶的最佳良伴；圖片來源Ⓒ 株式會社芋山

此外，使用嚴選菜籽油酥炸並淋拌自製蜜糖的「細切炸地瓜條」，則以外脆內鬆的好滋味成為佐茶的最佳良伴。

【下北澤・築地】高級芋菓子Shimizu地瓜百匯冰淇淋、蜜地瓜烤布蕾

「高級芋菓子Shimizu」主張「為熟悉的滋味增添高級感受」，期望帶給消費者更美味的甜品；圖片來源 © Imo Shimizu

主張「為熟悉的滋味增添高級感受」理念的「高級芋菓子Shimizu」，選用鹿兒島產地直送，超過40天以上的低溫熟成地瓜，打破一般人對地瓜的刻板印象，用創新精緻的手法重新詮釋樸實地瓜。

這款用料不手軟的「奢華地瓜百匯冰淇淋」含有多達12種食材；圖片來源 © Imo Shimizu

最經典的商品是用料不手軟的「奢華地瓜百匯冰淇淋」，裡頭含有金時地瓜製成的地瓜棒、安納地瓜醬、紅晴香地瓜醬、地瓜鮮奶油、牛奶冰淇淋、香草冰淇淋等多達12種食材，從第一口嚐到最後，都可以飽享地瓜的美味。

「蜜地瓜烤布蕾」有烤地瓜的香甜，搭配三溫糖的酥脆，再佐以冰淇淋；圖片來源 © Imo Shimizu

而「蜜地瓜烤布蕾」也是店內的招牌甜品，剖半的烤地瓜表面，覆蓋上一層焦糖化的三溫糖，再添加一球香草冰淇淋，烤地瓜本身的醇甜，搭配三溫糖的酥脆與焦香，襯上畫龍點睛的冰淇淋，讓味覺不斷游移在冰熱交融的美味界線之間。

目前在東京有5間分店，分別展店於下北澤、二子玉川、築地、澀谷、銀座。

【INFO】

＆ OIMO TOKYO網站：https://www.and-oimo-tokyo.com/（日文）※目前東京共有2間店面，各店舖的地址、營業時間、電話，請參考官網資訊。

銀座 芋山地址：東京都中央区銀座5-9-19 MCビル 1F營業時間：11:00～19:00電話：03-6263-9787網站：https://www.instagram.com/ginza_imoyama/（日文）

高級芋菓子Shimizu（高級芋菓子しみず）網站：https://imo-shimizu.com/（日文）※目前東京共有5間店面，各店舖的地址、營業時間、電話，請參考官網資訊。

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Editor／Sasa 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203477