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藏壽司史上最新、最大、最高分店！全球旗艦店晴空塔開幕，候位搶玩超大型數位遊戲

聯合新聞網 / 窩日本
圖片來源:官網：https://www.kurasushi.co.jp/oshiage/
圖片來源:官網：https://www.kurasushi.co.jp/oshiage/

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本連鎖迴轉壽司你最愛哪一間？是不是跟小編一樣喜歡可以扭扭蛋的くら寿司「藏壽司」呢？

藏壽司繼在東京淺草、原宿和大阪道頓崛開設旗艦店後，第四間全球旗艦店在2022年3月31日東京晴空塔店正式於押上開幕！雖然不是第一家旗艦店，這家分店有許多特別的地方喔～一起來瞧瞧吧！

藏壽司第4家全球旗艦店：東京晴空塔店登場

晴空塔全球旗艦店位在押上，號稱是藏壽司史上最新、史上最大、史上最高的分店！

史上最新

首次登場的全新數位體驗遊戲就在晴空塔店！一樓是以最大限度的規模打造的遊戲設施「BIKKURA PON！DX」；二樓是能體驗數位射擊遊戲的「BIKKURA GYO」，不論是跟小孩一起同樂，還是大人自己體驗，都能玩得非常歡樂喔～

快來透過遊戲換取驚喜小禮物吧~

史上最大

這是藏壽司史上規模最大的店舖，總共有兩層樓空間，裝潢邀請到創意總監「佐藤可士和」設計，以五光十色的日式燈牆、巨大浮世繪和藏壽司LOGO牆為主軸，打造吸睛的視覺饗宴。

店內座位除了一般座位、吧台區之外，還以簾子打造了半個室空間的座位，讓人有位包廂的錯覺感。

史上最高

日文最高不僅有高度之意，也有「最好」表達正面、優秀的稱讚之意。晴空塔店雖然位在1、2樓、非高樓層的位置，但是這裡提供了「最美味」的壽司，也能看到東京的象徵：東京晴空塔，來到這就能在「最好」的位置，一邊用餐一邊欣賞美麗景觀！

晴空塔店期間限定菜單：「sorairo 霜淇淋」、「sorairo 綜合霜淇淋」，吃飽後以天空的藍色製成的美味霜淇淋來畫下句點吧！

圖片來源:官網：https://www.kurasushi.co.jp/oshiage/

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壽司 東京晴空塔 霜淇淋

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