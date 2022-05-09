1萬株的杜鵑花盛開！春遊群馬賞花大玩4D劇院、逛萬紫千紅杜鵑絕景
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】花季期間吸引近20萬遊客到訪的群馬縣「躑躅岡公園」，是日本首屈一指的杜鵑花景點。從4月中旬起，山杜鵑、鈍葉杜鵑、琉球杜鵑等約100個品種、1萬株的杜鵑花陸續盛開，園內紅色、桃紅、粉色的花海相互爭艷，賞花期可長達1個月左右。
光是賞花不夠新奇，這裡還有號稱是世界首座的杜鵑花4D劇院！就算沒趕上花季來玩，也能欣賞3D杜鵑花滿開美景，再加上微風吹拂、震動等特效，就像身歷其境在逛杜鵑花園呢！
群馬縣 躑躅岡公園
賞花期：4月中旬～5月中旬
交通：JR館林站東口搭乘公車至「躑躅岡公園」站下車，車程約10～15分。
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