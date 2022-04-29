東京都內必訪！杜鵑花賞花名所「根津神社」 長排千本鳥居「乙女稻荷神社」

東京十社之根津神社 日本武尊創祀之所

根津神社是東京都內著名的老神社之一，在日本神社的等級中算是高位階的神社，曾經是受到日本天皇皇室供奉的準勅祭社，也是所謂的「東京十社」之一。根津神社的歷史，據說最早可追溯到莫約兩千多年前，而如今的神社建物基本完建於江戶時代的西元1706年，且整體保存十分完整，因而也被日本納入國之重要文化財。

神社內供奉的神祗主要是被稱為「日本武尊」的須佐之男命，根津神社的歷史地位同時體現在其周邊地區的建設，據說谷根千這一帶街區，基本是以根津神社作為中心建設起來的。

東京都內杜鵑花名所 文京杜鵑花祭典

除了是一座歷史頗為悠久的神社，根津神社內更是東京著名的杜鵑花名所。境內小山坡上的杜鵑花園內，種植有多達3300多株杜鵑花，品種不同，花開的時期也不同，大概在每年的四月中下旬為賞花季。

一般每年花期時，境內會舉辦「文京區杜鵑花祭（文京区つづじ祭り）」，除了能見到錯落有致的杜鵑花美景外，境內也會有一些屋台出店，而進入杜鵑花花園入內會需要收300日圓的入場費用。

乙女稻荷神社 東京都內千本鳥居神社之一

除了根津神社本身外，境內還有一座「乙女稻荷神社」，且能見到一長排千本鳥居——這裡也是東京都內屈指可數能見到如此數量千本鳥居的神社。

雖然說是「千本鳥居」，其實乙女稻荷神社境內的朱紅鳥居大概200多個，這些鳥居可說都是參拜者前來還願奉納給神社的標誌，據說乙女稻荷神社的還願鳥居價格是10萬日圓一座。即便沒有真的多達「千本」，但光是走過其中，就能見識到神社大神之靈驗。

谷根千一帶散散步

悠久的歷史、古老的神社建築、千本鳥居、盛開的杜鵑花⋯⋯即便不在杜鵑花季來到東京，根津神社都是值得大家走訪的神社。神社本身擁有其獨特魅力及靈氣不說，它所在的被稱為「谷根千」的區域，更是值得喜歡愛東京散步漫遊的朋友們不能錯過的街區。

這據說是亦根津神社作為中心發展起來的街區，保留了舊時代的一些下町住宅氛圍，卻又有那麼一些文青感。裡面藏著許多蠻有性格的小店、咖啡店、旅宿設施等，穿梭其中，常常會有不同的驚喜，很適合喜歡拍照的朋友。再加上這距離同樣以貓咪著名的谷中銀座，亦或是東京大學並不遠，若能規劃一條適合的散步路線，想必也是樂趣無窮。

根津神社

地址：東京都文京区根津1丁目28-9

大眾交通：

東京Metro 根津站 步行約5分鐘

東京Metro 千駄木站 步行約5分鐘

東京Metro 東大前站 步行約10分鐘

官方網站

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