霸氣鮪魚山、堆疊鮭魚卵！ 東京三家高人氣「鮪魚料理」 餓的時候千萬別看這篇

許多海鮮控想到日本的鮪魚，腦海裏立馬浮現生魚片料理，那密佈雪花般的油脂，入口即化的口感，是饕客心目中的夢幻珍饈。

「神田的鮪魚TORAEMON」的招牌「TORAEMON 鮪魚山」，超級霸氣擺盤，吸引不少網美來此打卡。圖片來源：©TBI CO.,LTD

除了生吃，你嚐過用稻草燻燒、鐵板炙燒的鮪魚滋味嗎? 創意十足又充滿驚豔！另外米其林星級壽司職人監修，可隨意搭配當日心情、喜好的客製化鮪魚丼，滿滿鮮味又不失暖心；東京三家不容錯過的鮪魚料理專賣店正等著你，來一場日本鮪魚盛宴吧！

【澀谷】鮪魚與醋飯（まぐろとシャリ）米其林星級壽司職人監修 客製化的澎湃鮪魚丼

「鮪魚與醋飯」的這碗鮪魚丼，可以依心情自由選擇鮪魚和醋飯的多寡。圖片來源：©MAGURO & SHARI

米其林星級壽司職人佐藤博之，以獨創手法使用鮪魚的稀有部位與少見的紅醋醋飯，在日本壽司界成功打響名號。而他在銀座所開設的高級壽司店「Hakkoku（はっこく）」，也成了一位難求的壽司名店。想要品嚐佐藤博之的驚人手藝，除了直接朝聖Hakkoku之外，其實還有一個辦法，就是造訪由他監修的鮪魚丼專賣店「鮪魚與醋飯」。

食客可以另外付費添加海膽、鮭魚卵、納豆、酪梨、山藥泥等多種配料，提升鮪魚丼不同層次的口感。圖片來源：©MAGURO & SHARI 食客可以另外付費添加海膽、鮭魚卵、納豆、酪梨、山藥泥等多種配料，提升鮪魚丼不同層次的口感。圖片來源：©MAGURO & SHARI

「鮪魚與醋飯」所販賣的豐盛鮪魚丼，其價格介於1,200～3,500日圓之間，之所以有如此實惠的價格，關鍵在於店家不透過中盤商，直接向漁船批貨，不僅可以壓低進貨成本，也第一線嚴選體型較大的鮪魚，讓客人可以品嚐到脂質細膩且豐腴的黑鮪魚料理。

豐富多元料理 稻草燒烤鮪魚令人驚豔

主打平價鮪魚料理的居酒屋「ＯH！TORO KITCHEN」，鮪魚料理豐富多元深受食客青睞。圖片來源：ⒸDAISYO

提到鮪魚料理的豐富性，主打平價鮪魚料理的居酒屋「ＯH！TORO KITCHEN」可說是首選，午間時段提供品項豐富的鮪魚丼飯、麵食、排餐，包含鐵火丼（佈滿醬油漬醃的鮪魚生魚片的蓋飯）、夏威夷風味鮪魚丼、鐵板鮪魚排、韓式鮪魚飯捲、和風香菇鮪魚義大利麵等，其多元性選擇與合理的價格，造福周邊不少上班族。

（左）美味的鮪魚中腹肉軍艦壽司，（右）使用稻草燒烤而成的「稻草燻燒中腹肉」，滑順的半生熟口感，色香味俱全。圖片來源：ⒸDAISYO

相對中午以提供飽足感十足的丼飯料理，晚間時段則以精緻的手法來詮釋鮪魚的美味。若是第一次來的客人，推薦點選經典人氣菜單「ＯH！TORO KITCHEN綜合生魚片8種」，這道料理幾乎將鮪魚的精華部位一網打盡，包括前腹肉、中腹肉、下巴肉、背部赤身、尾肉等等，一次滿足你的味蕾。

經典人氣菜單「ＯH！TORO KITCHEN綜合生魚片8種」，幾乎將鮪魚的重點部位一網打盡。圖片來源：ⒸDAISYO

若是想嘗鮮，可以試試使用稻草燒烤而成的「稻草燻燒中腹肉」，滑順的半生熟口感，搭配上穿透鼻尖的迷人煙燻香味，不禁讓人一鼓作氣大快朵頤。如果你喜好體驗混搭的海鮮食材，就不能錯過以海膽與魚子醬點綴而成的「鮪魚中腹肉軍艦壽司」，奢華海鮮三強聯手絕對讓你吃完一份仍然覺得意猶未盡。

【神田】神田的鮪魚TORAEMON（神田のまぐろトラエモン）招牌「TORAEMON鮪魚山」霸氣上演

這道鮪魚經典部位組合而成的「TORAEMON套餐」，店家提供熱好的鐵盤，讓顧客親自動手炙燒鮪魚肉。圖片來源：©TBI CO.,LTD 這道鮪魚經典部位組合而成的「TORAEMON套餐」，店家提供熱好的鐵盤，讓顧客親自動手炙燒鮪魚肉。圖片來源：©TBI CO.,LTD

全面呈現鮪魚料理的視覺衝擊度，「神田的鮪魚TORAEMON」最令人驚豔就屬五彩繽紛的「TORAEMON鮪魚山」，它以蔥花鮪魚腹肉軍艦壽司為基底，再擺上鮪魚脊骨周圍的肉泥，以及滿盈而出的海膽與鮭魚卵，超級霸氣的擺盤吸引許多網美來此打卡，而軟嫩的鮪魚、濃稠的海膽、爆漿的鮭魚卵所融合而成的豐富口感，更是獲得許多饕客的好評。

經典菜色「TORAEMON套餐」也是不能錯過的美味之一，它是由鮪魚的前腹肉、中腹肉、赤身，再搭配上2個稀有部位所組成，比較特別的是，店家還提供熱好的鐵盤，讓顧客依照自己的口感喜好，親自動手炙燒鮪魚肉。單吃可以細嚼出鮪魚的甘甜，而蘸上一抹店家附上的調味佐料（粗鹽、山葵、芝麻油），又將提升另一層次的味覺享受。

【INFO】鮪魚與醋飯（まぐろとシャリ）地址：渋谷区渋谷1-6-4 The Neat青山1階電話：03-6820-1052營業時間：11:00～21:00網址：https://magurotoshari.com/（日文）

ＯH！TORO KITCHEN※目前東京有澀谷店、新橋店，各店的地址、電話、營業時間請參考下方官網資訊澀谷店：https://search.daisyo.co.jp/shop.php?shop_cd=5312（日文）新橋店：https://search.daisyo.co.jp/shop.php?shop_cd=5313（日文）

神田的鮪魚TORAEMON（神田のまぐろトラエモン）地址：東京都千代田区鍛冶町 1-7-4 博栄ビルB1・B2電話：050-5269-7134營業時間：15:00～23:00網址：https://toraemon-kanda.com/（日文）

Editor／Sasa

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