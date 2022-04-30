東京迪士尼樂園「玩具總動員飯店」實體圖搶先看！安迪房、熊抱哥餐廳神還原讓人尖叫

【撰文:Shinon/ 窩日本】

很多人去東京旅行時都會安排一兩天去日本迪士尼樂園與海洋遊玩，而為了把握在園內的一分一秒，通常都會在開園前便前往。如果不想清晨便要起來坐電車前往，那麼最好還是前一晚先住在附近，迪士尼樂園周邊有很多主題飯店可以選擇，不只方便還可享受到夢幻愉快氛圍。在2022年4月就有一家新飯店讓你絕對會想要住住看！

東京迪士尼度假區玩具總動員飯店

顧名思義，這是一家以迪士尼電影系列「玩具總動員」為主題的飯店，位於迪士尼度假區線海濱站(Bay station)的正面，非常方便。飯店連同地下1樓，共有12層，從外觀到房間、餐廳都可體驗到電影中的世界觀，像是進入了玩具的世界。

入口大廳

飯店外牆七彩繽紛，一格格看起來就像積木。走進入口大廳，可看到拼圖圖案的地板，天花板則以桌上遊戲為設計概念，讓你360度被玩具包圍，也可找到巴斯光年及翠絲的角色雕像。穿過大廳後還可找到更多人氣角色，像是胡迪、牧羊女，每座雕像都高4米，讓客人反而感到渺小體會到玩具的心情！

房間

飯店內共有575間基本客房與20間高級客房，房間裝潢以《玩具總動員1》中登場的安迪的房間為主題，藍天白雲的牆壁上掛著米奇手錶形狀的時鐘，加上星型燈、彩色的家具、紅色的桌燈，充滿童趣。

房間中有2張常規床，3人入住可加1張矮床、4人房則再加上隱壁床。所有客房都是衛浴分開，也可找到一般飯店有的設備，而且盥洗用品都會印上迪士尼角色圖案！

餐廳

在只有入住者可享用的飯店餐廳會找到《玩具總動員3》中出現的熊抱哥，椅子也有著草莓圖案，客人能在這個可愛的環境中享用吃到飽形式的早餐及晚餐，而且餐點也有不同角色的影子，例如三眼怪的麵包、胡迪帽子圖案的蛋糕等等，會叫你捨不得吃下。

商店

最後當然少不了紀念品商店購買伴手禮，除了迪士尼度假區的商品，也可找到《玩具總動員》圖案的飯店限定商品，粉絲絕對要購買收藏。

飯店價格視乎日子而定，舉5月的平日，2人入住為例：

基本客房：26,500 – 28,500日幣

海景基本客房：27,000円 – 29,000日幣

廣場景基本客房：29,000日幣

預約好飯店房間後，也可再進行餐廳的預約，所有都可在東京迪士尼度假區的官方網站進行預約或是找旅行社幫忙預約。

玩具總動員飯店真的看起來太吸引了！如果打算到東京迪士尼樂園遊玩的話必定要住上一晚，投入在充滿童心的玩具世界中！

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