金氏世界紀錄認證超狂祭典in群馬！4千條「鯉魚旗」隨櫻花飛舞
【旅奇傳媒/日本部報導】密集恐懼症注意啦！群馬縣館林市的「鯉魚旗之鄉祭典」在2005年以5,283條鯉魚旗飛舞的盛景加入金氏世界紀錄行列，是世界規模最大的鯉魚旗祭典。
每年3／25起，配合春櫻盛開，壯觀的鯉魚旗祭典也會在市內各個會場同步開跑，能欣賞約4千條鯉魚旗飛舞，當中又以櫻花環繞的「鶴生田川」最壯觀。受到疫情影響，今年祭典雖然照常舉辦，但夜間點燈活動暫時取消。待一切平安可以出門玩的那天，當然要到當地朝聖鯉魚旗飛舞的絕景！
群馬縣 鯉魚旗之鄉祭典
期間：2022／3／25～5／15
交通：JR館林站徒步約15～20分。
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