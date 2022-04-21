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東京後花園「千葉縣」最新景點！保時捷中心體驗賽車、母親牧場享受豪華露營

欣傳媒 / 欣傳媒
圖片／千葉縣觀光物產協會提供
圖片／千葉縣觀光物產協會提供

東京成田機場、東京迪士尼所在的千葉縣，被視為首都圈，也是東京的後花園，疫情期間誕生許多新景點，包括車友最近可以體驗的保時捷在全世界第8座體驗中心、新成田市場，以及因應疫情興起的豪華露營風潮，其中最熱門的就是「母親牧場GLAMPING」，結合露營與農場體驗，受到親子旅客的歡迎。

保時捷全球第9個體驗中心開設在日本千葉縣，除了車友朝聖之外，也是休閒旅遊、商業會議的目的地；圖片／千葉縣觀光物產協會提供
保時捷全球第9個體驗中心開設在日本千葉縣，除了車友朝聖之外，也是休閒旅遊、商業會議的目的地；圖片／千葉縣觀光物產協會提供

保時捷是不少車迷心中的夢幻品牌，在Leipzig、Silverstone、Atlanta、Le Mans、Los Angeles、Hockenheim、Franciacorta及上海之後，全球第9個體驗中心開設在日本千葉縣，於2021年10月開幕，除了設置全長2.1公里賽道、動力測試區、專業賽車模擬器，提供駕駛體驗之外，還有咖啡廳、餐廳、官方商店、會議室等設施，也是休閒旅遊、商業會議的目的地。

千葉縣保時捷體驗中心建築物本體，靈感來自日本傳統玻璃工藝技術；圖片／千葉縣觀光物產協會提供
千葉縣保時捷體驗中心建築物本體，靈感來自日本傳統玻璃工藝技術；圖片／千葉縣觀光物產協會提供

千葉縣保時捷體驗中心（Porsche Experience Center TOKYO）建築物本體，靈感來自日本傳統硝子（Edo Kiriko）玻璃工藝技術，在光線折射下發出絢麗色彩。如果不是保時捷車主，也可以參加駕訓講座，體驗駕駛保時捷車、增進駕駛技術。此外，吸引車迷的尚包括，2.1公里賽道還把世界知名的挑戰賽道都納入，像德國紐柏林賽道的「旋轉木馬」（Karussell）、美國拉古納塞卡賽道的「開瓶器」(The Corkscrew)等知名彎道，滿足賽車迷的夢想。

母親牧場向來受到親子族群的歡迎，羊駝是招牌動物之一；圖片／千葉縣觀光物產協會提供
母親牧場向來受到親子族群的歡迎，羊駝是招牌動物之一；圖片／千葉縣觀光物產協會提供

千葉縣近來露營場地如雨後春筍誕生，例如超高人氣的母親牧場，其距離東京僅約1小時10分鐘車程，是日本三大牧場之一，佔地250公頃，集結動物園、花園、遊樂園、農牧場於一身，在這裡大小朋友可以與動物近距離接觸，觀賞剪羊毛秀、餵食動物，羊駝是招牌動物之一，向來受到親子族群的歡迎，近年更開設豪華露營場地「母親牧場GLAMPING」，預訂非常搶手。

豪華露營「THE FARM」提供以農場食材製作的餐食；圖片／千葉縣觀光物產協會提供
豪華露營「THE FARM」提供以農場食材製作的餐食；圖片／千葉縣觀光物產協會提供

「母親牧場GLAMPING」比較特別的是，它也是牧場，除了露營之外，還有羊駝迎賓、開闊的原野與花海，晚餐可享用以農場食材製作的BBQ，還有農作採收、森林飛索、 划獨木舟等體驗活動，場地擁有高級小木屋與豪華露營帳篷兩種住宿選擇，3天2夜套裝則可分別各住宿一晚，感受不同的樂趣。

全新的批發市場「成田市場」鄰近成田機場；圖片／千葉縣觀光物產協會提供
全新的批發市場「成田市場」鄰近成田機場；圖片／千葉縣觀光物產協會提供

近來成田機場旁邊開設一個全新的批發市場「成田市場」（Narita Wholesale Market），也是將舊有的成田批發市場搬遷至此，面積約92,700平方公尺，相當於兩個東京巨蛋的大小，青果市場棟、水產市場棟、高機能物流棟已於2022年1月開幕，開發食品棟將於2022年10月開辦，集客設施棟將於2024年完成。

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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露營 觀光 東京

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