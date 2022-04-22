復古式、宴會型小食！ 東京喫茶店巡禮 都內山手線「喫茶名店3選」

復古熱度不減 喫茶店人氣恆溫

近年來隨著日本年輕一代捲起復古風潮，作為日本復古元素之一的喫茶店也越來越受到歡迎。不同於現代連鎖或是時下的咖啡店，喫茶店特有的復古空間氛圍與特色菜單，都是頗值得玩味的部分。而現在不僅越來越多人樂於走訪各地喫茶店，也有不少咖啡餐廳會推出一些喫茶店復古菜單，連書店、文具品牌、服飾品牌等，都推出多種喫茶店主題的商品或是特別企劃，讓喜愛復古喫茶店如我的朋友，格外樂於其中。

關於喫茶店，可以聊的好多好多，不過這次還是直接先簡單和大家分享，我個人走訪過的東京都內也蠻經典有名的3家老喫茶店及小小心得。巧的是，它們也正好都在山手線上。

上野 咖啡王城

就在上野丸井百貨的後面，珈琲王城可說是上野一帶最有名的老喫茶店，據說經營至今已是第三代店主，少說也有45年的歷史。在過去那個通訊不發達的年代中，它可是不少老東京人在交通樞紐上野站一帶重要的會面場所。即便老店難免需要修繕，但珈琲王城可幾乎保留了舊時的復古裝潢和氛圍，有些華麗的布沙發及燈飾、大理石紋路的桌面等，作為東京老喫茶店經典，可說是當之無愧。

據說珈琲王城近年在社群網站上紅起來的，是它的巧克力芭菲。另外，他們家的雞蛋三明治好像也蠻有名的。只是由於我個人忠於冰淇淋汽水（クリームソーダ）與拿坡里義大利麵（ナポリタン）的組合，因此即便去了兩次，都還是選擇一樣的餐點，且也覺得蠻好吃。他們家的冰淇淋汽水玻璃杯簡潔卻圓潤，汽水上搭配的香草冰淇淋香濃不說，點綴的紅色櫻桃更添可愛感。獨家特調的拿坡里義大利麵，用料實在，義大利麵的口感亦紮實，搭配起司粉嚐起來令人心滿意足。

交通方便的珈琲王城，週末假日蠻常需要現場排隊，當然根據用餐時段不同，偶爾也是能遇上門口沒有隊伍的時段。所以如果是不喜歡排隊的朋友，建議可以在避開用餐高峰的時候前往。對了，另外追加一點，珈琲王城現在是全面禁菸的，對於不抽煙的朋友來說，也會是個不錯的選擇。

珈琲王城

地址：東京都台東区上野6-8-15

大眾交通：

JR、東京Metro淺草線、日比谷線 上野站 步行約2分鐘

京成線 京成上野站 步行3分鐘

營業時間：8:00〜19:00

公休日：全年無休

官方Twitter

新宿 Coffee L'ambre（名曲 珈琲新宿らんぶる）

靠近新宿三丁目的名曲珈琲新宿L‘ambre，可說是一家「宴會型」的喫茶店，規模不同於前面介紹的珈琲王城，擁有一樓和地下一樓兩區大空間——而其中經典的空間當然是其大氣宛如飯店大廳，且最多能容下200人的地下空間了。開始於1950年的名曲珈琲新宿L‘ambre（意思為「琥珀」），至今莫約有70來年的歷史。店內氛圍亦幾乎保持著舊時代那一份復古感，無論是座位桌椅，還是裝潢擺設，都能見到許多非常有年代感的老古董。此外，作為「名曲喫茶」，店內播放的古典音樂亦是一直以來的堅持講究，在不少老東京人心中，是新宿鬧區內的一塊僻靜之所。

名曲珈琲新宿L‘ambre的餐點，主打厚片烤吐司和三明治，另外切片蛋糕和芭菲也蠻有人氣。然而拜訪當天，由於還是很堅持想吃義大利麵搭配冰淇淋汽水，於是點了肉醬義大利麵。事實證明，可能下次還是點厚片吐司或三明治應該會更盡興。（笑）但無論如何，名曲珈琲新宿L‘ambre這特別的喫茶店空間，非常值得喜歡喫茶店的朋友們一訪，店內地下一樓全面禁煙，一樓則是可吸煙區，但不一定隨時都開放的樣子。

名曲珈琲新宿L‘ambre（名曲珈琲新宿らんぶる）

地址：東京都新宿区新宿3丁目31-3

營業時間：9:30～18:00（L.O. 17:00）

大眾交通：

東京Metro 新宿三丁目站 步行約2分鐘

JR 新宿站 步行約3分鐘左右

公休日：元旦

官方網站

高田馬場 喫茶Roman（喫茶ロマン）

第一次會知道喫茶Roman，是因為増田貴久主演的日劇《出租什麼都不做的人（レンタルなんもしない人）》。因為它第一集一開場，就是在喫茶店裡面陪大叔客人喝冰淇淋汽水，而那家店座位旁超大的窗戶，讓我印象深刻。Google一查，才知道原來是在位於高田馬場的喫茶Roman取的景，而且日劇《重版出來》也在這裡取景過（可是我沒有印象TAT）。另外，還有喜歡的日本女演員菊池亞希子，曾在生活風格雜誌《& Premium（アンド プレミアム）》的喫茶店特輯中，在此拍過照。（笑）

本來一直以為，喫茶Roman的大窗戶，是正對街道的，直到自己到了現場，才發現——原來喫茶Roman是在二樓。鄰近JR高田馬場站，相比前面介紹的兩家店，算是地處相對沒那麼喧囂的地方，喫茶店Roman店內空間狹長，規模應該和珈琲王城不會差太多。可惜當時算是午餐時間，靠窗的座位全部客滿，因而就和大窗戶無緣。

於1969年開張的喫茶Roman，店內走的是比較家庭復古風，我個人倒是對看起來是店主的大姐印象深刻，因為她打扮得挺精緻。（笑）在餐點方面，我依然⋯⋯沒什麼創意地點了拿坡里義大利麵和冰淇淋汽水。他們家的冰淇淋汽水和珈琲王城一樣，用的是高腳卻比較圓潤可愛的玻璃杯，只可惜少了櫻桃一點紅。拿坡里義大利麵也不錯，份量恰到好處。

事後才知道，原來喫茶Roman是可以事先預約的，如果有心想要坐窗戶邊的座位的話，感覺事先預約或許會比較好。另外，由於店內是可以抽煙的，所以20歲以下的未成年人不得入店的樣子。

喫茶Roman（喫茶ロマン）

地址：新宿区高田馬場2-18-11稲門ビル

營業時間：11:30～21:00（現在只營業到19:00）

公休日：無休

大眾交通：JR、西武新宿線 高田馬場站 步行約1分鐘

官方IG

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