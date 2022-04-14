船屋航行、空中遊戲！東京三大熱門「沉浸式景點」AR、VR給你旅遊觀光新體驗

在東京這個科技領先的世界大城，AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）延伸到旅遊設施為觀光帶來的全新體驗，讓旅客趨之若騖。

例如搭乘東京隅田川上特有的「屋形船」時藉由AR技術，宛如穿越時空般，沉浸在古今交錯的隅田川；251公尺高空上的「SKY CIRCUS 陽光60瞭望台」，透過VR化身成砲彈飛人，遨遊在未來的東京上空；世界首創的VR航空體驗「FIRST AIRLINES」，能感受奢華航空虛擬旅行！

下次到訪東京時不妨安排一下，感受這另類又刺激的旅遊新境界。

【淺草】搭乘屋形船，來一趟時空之旅

屋形船的APP軟體還內建釣魚遊戲，讓大小朋友都能沉浸在新穎的AR體驗中。圖片來源：Ⓒ2021 NOFATE Inc.

搭乘在東京隅田川上極具特色的屋形船，遊客不僅可以將東京都現代的美盡收眼底，利用先進的AR技術，還能透過手機同步感受江戶時期的隅田川和東京灣，這融合現代和江戶時代的神秘體驗，讓人拍案叫絕。

藉由AR技術，讓搭乘旅客宛如穿越時空般，沉浸在古今交錯的隅田川。圖片來源：Ⓒ2021 NOFATE Inc.

屋形船業者與遊戲開發公司攜手合作，推出使用AR技術的隅田川乘船體驗，旅客只要在乘船前，在手機或平板電腦等智慧型裝置中，下載業者指定的APP軟體（お江戸の川遊びへおいでなんし〜Edorip AR〜），就可以跟著屋形船的航行路線，來一趟穿越江戶時代的遊河之旅。

搭乘前下載指定的APP軟體，就可以來趟穿越江戶時代的遊河之旅 。圖片來源：Ⓒ2021 NOFATE Inc.

開啟APP地圖，航線上標示AR字樣圖示，點選後手機啟動內建攝影裝置，顯示江戶時代的各種面貌。圖片來源：Ⓒ2021 NOFATE Inc.

開啟APP中的地圖功能，就會發現屋形船的航線上，出現許多標示AR字樣的圖示，只要你點選這些圖示，手機隨即會啟動內建攝影裝置來顯示江戶時代的各種面貌。

藉由智慧型裝置的螢幕來欣賞隅田川岸白天與夜晚的擬真景致，彷彿親身經歷了古色古香的木製兩國橋，同時抬頭遙望，東京灣岸上頭的美麗花火就在你眼前綻放，這樣虛實交錯的體驗，充滿驚喜。

另外，APP還內建釣魚遊戲，認識江戶時期能捕抓到的魚種，寓教於樂的方式讓大小朋友都能沉浸在新穎的AR體驗之中。

【池袋】「SKY CIRCUS 陽光60瞭望台」251公尺高空上的VR體驗

「鞦韆型雲霄飛車」VR體驗，是讓遊客乘坐在懸空的鞦韆上，以疾速滑行在池袋上空搖擺探索。圖片來源：ⒸSunshineCity Corporation

遊客必訪的池袋地標太陽城，其位於60樓高的「SKY CIRCUS 陽光60瞭望台」，除了可以欣賞東京的美景之外，最吸睛的就是在251公尺高空上體驗前所未有的「空中遊戲」，吸引不少喜愛冒險刺激體驗的遊客前來朝聖。

其中最夯的VR體驗是東京砲彈飛行（TOKYO BULLET FLIGHT），乘客化身成為砲彈飛人，遨遊在未來的東京上空，航行路線從池袋上空飛往淺草、秋葉原、銀座、六本木、澀谷、新宿等地知名景點再返回起點。

「東京砲彈飛行」VR體驗，乘客將化身成砲彈飛人，上下左右傾斜晃動於東京上空，感受相當刺激。圖片來源：ⒸSunshineCity Corporation

進行體驗時，旅客需要鑽進宛若砲管的設備當中，而身體會隨著連動VR畫面的砲管，上下左右傾斜晃動，逼真且緊湊的航程，令人驚呼連連！

另一項鞦韆型雲霄飛車（SWING COASTER）也深受遊客喜愛，VR與音樂結合，旅客乘坐在懸空的鞦韆上，隨著輕快愉悅的配樂，以疾速滑行的方式在池袋上空搖擺探索著，有超乎想像的視覺聽覺體驗。

【池袋・淺草】「FIRST AIRLINES」世界首創的VR航空體驗真人機組員服務 重現頭等艙尊榮禮遇

「FIRST AIRLINES」池袋店設施內觀，可在此享受真人機組員的桌邊服務與豐盛美味的機上餐點。圖片來源：ⒸFIRST AIRLINES

伴隨著疫情衝擊，世界首創的VR航空體驗「FIRST AIRLINES」順應成為熱門的旅遊體驗亮點。「FIRST AIRLINES」重現飛機頭等艙的尊榮禮遇，安排真人的機組人員親切服務，也透過專業廚師烹調世界各地機上餐食，使用 VR 的模擬旅行體驗，讓遊客儼然置身國外，豪華的空間、精緻的美食和親切的服務員，成就難忘的虛擬之旅。

「FIRST AIRLINES」虛擬空間類比旅行體驗，乘客在一個反射景觀的虛擬空間中，搭配立體環繞聲，可以實際體感飛機起降時的臨場感，以及旅程目的地的上空美景，讓你身處於東京，也宛如實際到訪布拉格的古城、巴黎的浪漫街道、夏威夷的熱情海灘等世界各地迷人城市度假著。

「FIRST AIRLINES」淺草店設施內觀，重現私人飛機的豪華感，展現更身臨其境的空間。圖片來源：ⒸFIRST AIRLINES

「FIRST AIRLINES」目前分別設點於東京的池袋與淺草，其中2021年12月才開設的淺草店，主打提供私人飛機般的奢華航空體驗，期待給遊客更沉浸的空間，享受超越現實世界的特殊旅行體驗。在硬體設備上還原機內頭等艙的舒適空間，並使用高級餐具及小物來提供機上餐點。

淺草店的餐點由主廚烹調而成，以包含前菜、主菜、飲品等豪華套餐的方式來呈現，並將來自世界各國的當季新鮮食材入菜，搭配的飲品則由侍酒師來監修嚴選。餐點每三個月更換一次，讓再次造訪的乘客在每個季節都能品嘗到不同的美味。

【INFO】

屋形船東京都協同組合電話：03-5825-5526網址：www.yakatabune-kumiai.jp（日文）※有關屋形船的乘船地點、航班時間等資訊，需個別洽詢屋形船業者

SKY CIRCUS 陽光60瞭望台「在空中進行VR體驗」

地址：東京都豊島区東池袋3-1サンシャインシティ60F

電話：03-3989-3457

營業時間：10:00～21:00（各季營業時間不定，詳細時間請以官網為準）

網址：sunshinecity.jp

FIRST AIRLINES

網址：firstairlines.jp（日文）

※目前有池袋店與淺草店，電話、地址、營業時間請參考官網資訊

Editor／Sasa

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